Ihr habt euch schon immer gefragt, wie viel Geld Marc Marquez, Valentino Rossi oder Andrea Dovizioso verdienen? Wir verraten euch, wie hoch die Gehälter der MotoGP-Stars in der Saison 2019 sind.

Keine Frage: neben den Gehältern, die die MotoGP-Fahrer von ihren Teams erhalten, verdienen Marquez, Rossi & Co. durch Sponsoring-Verträge noch einmal deutlich mehr. Da diese Einküfte nicht greifbar sind, konzentrieren wir uns hier ausschleßlich auf die Gehälter der MotoGP-Stars. Wenig überraschend beziehen die bekanntesten und auch erfolgreichsten Fahrer die höchsten EInkünfte. An der Spitze steht der amtierende Champion Marc Marquez, der zwischen 15 und 18 Millionen US-Dollar von Honda beziehen soll, gefolgt von Altmeister Valentino Rossi mit einem Jahresgehalt von 10 Millionen US-Dollar. Dahinter steht in der Gehaltshitliste bereits Ducati-Pilot Andrea Dovizioso mit 7 Millionen US-Dollar.

Formel 1-Weltmeister Hamilton in anderer Dimension

Vergleicht man die Gehälter der MotoGP-Stars mit den Bezügen der Formel 1-Piloten, müssen sich die Zweiradfahrer allerdings deutlich geschlagen geben. So soll Formel 1-Champion Lewis Hamilton laut Forbes satte 30 Millionen US-Dollar von Mercedes beziehen. Dank Boni kann das Gehalt sogar auf knapp 50 Millionen US-Dollar ansteigen. Auch der Engländer dürfte dank lukrativer Werbeverträge noch deutlich mehr beziehen. Im Formel 1-Ranking folgen dahinter übrigens Sebastian Vettel mit 45 Millionen US-Dollar und Daniel Ricciardo mit 17 Millionen US-Dollar.

Foto: 2snap Vizeweltmeister Andrea Dovizioso bekommt von Ducati angeblich 7 Millionen US-Dollar.

Damit ihr seht, wie schwer sich MotoGP-Fahrer ihr Salär verdienen, haben wir errechnet, wie viel die MotoGP-Stars pro Rennen und sogar pro Runde verdienen. Insgesamt stehen in der Saison 2019 19 Rennen im Terminkalender. Daraus ergeben sich maximal 465 Rennrunden in der gesamten Saison. Marc Marquez verdient damit nach dieser Rechnung ca. 39.000 US-Dollar pro Runde. Pro Rennen sind es beim Spanier beinahe 1 Million US-Dollar.

Gehälter der MotoGP-Stars (2019)

Fahrer Jahresgehalt (in US-Dollar) Gehalt pro Rennen (in US-Dollar) Gehalt pro Runde (in US-Dollar) Marc Marquez Zwischen 15 und 18 Millionen ca. 950.000 (bei einem Jahresgehalt von 18 Millionen) ca. 39.000 (bei einem Jahresgehalt von 18 Millionen) Valentino Rossi 10 Millionen ca. 525.000 ca. 21.500 Andrea Dovizioso 7 Millionen ca. 370.000 ca. 15.000 Maverick Vinales 5 Millionen ca. 265.000 ca. 10.800 Jorge Lorenzo Zwischen 5 und 7 Millionen ca. 368.000 (bei einem Jahresgehalt von 7 Millionen) ca. 15.000 (bei einem Jahresgehalt von 7 Millionen) Danilo Petrucci 2,8 Millionen ca. 148.000 ca. 6.000 Johann Zarco 2,5 Millionen ca. 132.000 ca. 5.400 Cal Crutchlow 2,5 Millionen ca. 132.000 ca. 5.400 Alex Rins 2 Millionen ca. 105.000 ca. 4.300 Joan Mir 1,25 Millionen ca. 65.800 ca. 2.700 Andrea Iannone 1,2 Millionen ca. 63.200 ca. 2.600 Pol Espargaro 1 Million ca. 52.600 ca. 2.150 Aleix Espargaro 900.000 ca. 47.400 ca. 1.930 Hafizh Syahrin 1 Million ca. 52.600 ca. 2.150 Miguel Oliveira 750.000 ca. 40.000 ca. 1.610 Franco Morbidelli 750.000 ca. 40.000 ca. 1.610 Jack Miller 600.000 ca. 31.500 ca. 1.300 Takaaki Nakagami Zwischen 250.000 und 300.000 (2018) ca. 15.750 (bei einem Jahresgehalt von 300.000) ca. 650 (bei einem Jahresgehalt von 300.000) Tito Rabat 400.000 (2018) ca. 21.000 ca. 860 Francesco Bagnaia - - - Karel Abraham 450.000 ca. 23.600 ca. 970 Fabio Quartararo - - -

Abschließend sollte noch erwähnt werden, dass es sich bei den angegeben Gehältern lediglich um geleakte Informationen handelt. Offiziell bestätigt wurden diese Zahlen weder von den Fahrern noch von den Teams. Es ist somit nicht auszuschließen, dass es auch Abweichungen geben kann. Bei einigen jüngeren und eher auf den hinteren Plätzen fahrenden Piloten wie Fabio Quartararo wurden bisher übrigens keine Zahlen geleakt.