MotoGP 2020 Provisorischer Kalender veröffentlicht

Dass in der k0ommenden MotoGP-Saison 20 rennen gefahren werden ist nicht überraschend, kommt doch der Lauf in Finnland auf dem neuen Kymiring neu ins Programm. Der finnische GP ist auf den 12. Juli angesetzt. Er ist damit das letzte Rennen vor der dreiwöchigen Sommerpause.

Die wichtigste Änderung im Terminkalender ist die Verlegung des Thailand-GP der aus dem Oktober auf den 22. März vorgezogen wird. Der Saisonauftakt findet erneut in Katar statt. Das WM-Finale steigt am 15. November in Valencia. Darüber hinaus gibt es nur zwei weitere Verschiebungen im Kalender. Der US-GP in Austin tauscht mit Argentinien die Reihenfolge, ebenso rückt der Deutschland-GP vor Assen.

FIM

Die deutschen Fans sollten sich also den Deutschland-GP am 21. Juni auf dem Sachsenring schon mal notieren. Ebenso den Niederländischen GP am 28. Juni in Assen sowie den GP-Lauf In Österreich am 16. August in Spielberg.