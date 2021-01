MotoGP-Saison 2021 Rennkalender mit Änderungen

Die MotoGP-Fans können sich in der Saison 2021 auf 19 Rennen freuen. Zumindest sieht der jetzt von den Organisatoren vorgestellte Kalender diese Events vor. Zwei weitere Läufe könnten im vierten Quartal noch angehängt werden.

Der Grand Prix zur Saisoneröffnung in Katar wurde vom 26. bis 28. März bestätigt. Am folgenden Wochenende findet vom 2. bis 4. April auf demselben Losail International Circuit eine zweite Veranstaltung statt, der Grand Prix von Doha. Das Autodromo Internacional do Algarve in Portugal wird dann vom 16. bis 18. April die dritte Runde der Meisterschaft ausrichten, bevor das Fahrerlager wie geplant zum Circuito de Jerez-Angel Nieto fährt.

MotoGP

Nach Jerez findet die traditionelle Reise durch Europa statt: Frankreich, Italien, Katalonien, Deutschland, Niederlande, Finnland (vorbehaltlich der Homologation), Österreich, Großbritannien, Aragon und San Marino, bevor es im Oktober dann Zeit für die Übersee-Rennen wird – beginnend mit Japan und endend mit Malaysia. In Valencia findet dann vom 12. bis 14. November das Saisonfinale statt.

Sachsenring im Juni

ADAC

Die deutschen MotoGP-Anhänger sollten sich das Wochenende 18. bis 20. Juni 2021 dick im Kalender markieren. Dann steigt nämlich der Motorrad Grand Prix Deutschland auf dem Sachsenring. Der Ticketvekauf für den achten Lauf der Saison, und den einzigen auf deutschem Boden, hat laut Veranstalter bereits begonnen. Alle Eintrittskarten des verschobenen Rennens 2020 sind auch für 2021 gültig und müssen nicht umgetauscht werden.

Die anhaltende Covid-19-Pandemie und die daraus resultierenden Sperren und Komplikationen zwingen leider dazu, sowohl den GP von Argentinien als auch den GP von Amerika auf das letzte Quartal 2021 zu verschieben.