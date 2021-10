MotoGP-Kalender 2022 Erster Aufschlag mit 21 Rennen

Schon die Rennsaison 2021 war und ist stark durch die Corona-Pandemie gekennzeichnet. Und sie wirkt sich weiter auf die Planungen für die kommende MotoGP-Saison aus. Der vorgestellte Rennkalender umfasst 21 Läufe, wobei einige bereits als Wackelkandidaten gelten. Nach derzeitiger Planung startet die Saison im März und Endet im November. Als neue Austragungsorte rutschen Indonesien und Finnland ins Programm. Als besonders gefährdet durch die Corona-Pandemie gelten für die kommende Saison die Läufe in Asien und Australien.

MotoGP

Sachsenring GP im Juni

Der Saisonauftakt steigt 6. März in Katar. Dann geht es weiter mit den Überseerennen in Indonesien, Argentinien und den USA. Ende April landet der MotoGP-Zirkus in Europa und startet in Portugal. Nach dem PortugalGP folgt ein kurzer Abstecher nach Jerez zum spanischen GP, und im Mai und Juni finden die GPs von Frankreich, Italien, Katalonien statt. Den Juni sollten sich die deutschen MotoGP-Fans fett markieren, denn am 19. Juni steigt der GP am Sachsenring. Ebenfalls beliebt bei den deutschen Fans ist der Tripp nach Assen, wo am 26.Juni der nächste Lauf auf dem Programm steht.

Red Bull Content Pool/ Philip Platzer

Am 10. Juli, direkt vor der dreiwöchigen Sommerpause, begibt sich der MotoGP-Tross zum KymiRing für den ersten Finnland GP seit 1982. Der BritishGP in Silverstone läutet am 7. August die zweite Saisonhälfte ein. Der Red Bull Ring gibt am 21. August den Gastgeber für den GP von Österreich. Nach den Läufen in Misano und Aragon geht die MotoGP wieder auf Welttournee. Es folgen die Läufe in Japan, Thailand, Australien und Malaysia. Das Saisonfinale steigt am 6. November in Valencia.

MotoGP-Rennkalender 2022 Land Rennstrecke Datum Katar Losail 6. März 2022 Indionesien Mandalika 20. März 2022 Argentinien Rio Hondo 3. April 2022 USA Austin 10. April 2022 Portugal Portimao 24. April 2022 Spanien Jerez 1. Mai 2022 Frankreich Le Mans 15. Mai 2022 Italien Mugello 29. Mai 2022 Spanien Catalunya 5. Juni 2022 Deutschland Sachsenring 19. Juni 2022 Niederlande Assen 26. Juni 2022 Finnland Kymi Ring 10. Juli 2022 Großbritannien Silverstone 7. August 2022 Österreich Red Bull Ring 21. August 2022 San Marino Misano 4. September 2022 Spanien Aragon 18. September 2022 Japan Motegi 25. September 2022 Thailand Chang International Circuit 2. Oktober 2022 Australien Philip Island 16. Oktober 2022 Malaysia Sepang 23. Oktober 2022 Spanien Valencia 6. November 2022

Zur Saisonvorbereitung 2022 stehen den MotoGP-Teams zwei Termine in Indonesien und Malaysia zur Verfügung. Die Tests in Sepang sind auf den 5. bis 6. Februar datiert. Vom 11. bis 13. Februar wird auf dem neuen Mandalika Street Circuit auf der indonesischen Insel Lombok getestet. Der Shakedown-Test für Testfahrern und Klassen-Neulinge findet ebenfalls in Sepang vom 31. Januar bis 2. Februar statt. Die Moto2- und Moto3-Fahrer beginnen ihre Saisonvorbereitung mit einem offiziellen Test in Jerez vom 22. bis 24. Februar.

Fazit

Die MotoGP setzt in der Saison 2022 weiter auf Expansion. Der Kalender umfasst 21 Rennen – so viele wie noch nie in der mehr als 70-jährigen Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft.