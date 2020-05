MotoGP-Starterfeld für 2021 Rossi denkt an Karriereende, Miller zu Ducati

Die Corona-Krise und die dazugehörige Ausgangssperre könnte dazu beitragen, dass der wahrscheinlich legendärste MotoGP-Pilot aller Zeiten nach dieser Saison seine Karriere beenden könnte. Keine Sorge, nicht aus gesundheitlichen Gründen. Die Rede ist natürlich von keinem geringeren als Valentino Rossi, der sich zu Beginn des Jahres noch zurückhaltender über ein potentielles Karriereende geäußert hatte und sich damals durchaus vorstellen konnte, noch ein bis zwei Saisons nach seinem Vertragsende bei Yamaha dranzuhängen. Nach der Auszeit und einer nach eigenen Aussagen schönen Zeit in seiner Heimat im Beisein seiner Familie könnte nun ein Umdenken stattgefunden haben.

VR46 genießt rennfreie Zeit sehr

Gegenüber Fachmedien äußerte sich Valentino Rossi äußerst positiv gegenüber der rennfreien Zeit während der Corona-Krise. Demnach genoß VR46 die Zeit in seinem Haus, mit seiner Mutter, seiner Freundin und seinen Tieren. Zunächst sei es allerdings auch etwas merkwürdig gewesen, denn seit 1995 verbringe der Italiener sein Leben auf den Rennstrecken der Welt. Nach kurzer Zeit lernte Rossi die Zeit zu Hause lieben zu lernen, ohne den ständigen Druck, den die Rennen und der Ergebnisdruck mit sich bringen. "Das ist ein gutes Gefühl", so Rossi.

2snap. Geht Valentino Rossi nach der Saison 2020 in Rente?

Weiterhin erklärt Rossi: "Ich konnte erleben, wie mein zukünftiges Leben aussieht, wenn ich nicht mehr in der MotoGP Rennen fahre und ich denke, dass ich mein Leben auch nach meinem Karriereende genießen kann. Ich kann nun einfacher eine Entscheidung treffen." Abschließend bestätigt VR46, dass der Lockdown einen großen Einfluss auf seine Entscheidung hat und er schon in den kommenden Wochen über seine Zukunft entscheiden möchte. Zwar ist somit noch kein offizielles Karriereende vom Doktor verkündet worden, ein klares Dementi klingt allerdings auch anders.

Jack Miller bekommt Cockpit als Ducati-Werkspilot

Ob es für Valentino Rossi weitergeht, ist damit weiterhin offen. Anders sieht es dagegen bei Jack Miller aus. Wie Ducati bestätigt hat, erhält der Australier ein Cockpit beim Werksteam. Miller erhält einen Einjahresvertrag und wird in der Saison 2021 damit höchstwahrscheinlich Teamkollege von Andrea Dovizioso. Zwar läuft der Vertrag Doviziosos nach dieser Saison aus, allerdings sind sich Branchenkenner relativ sicher, dass der Italiener bei Ducati verlängern wird. Sollte es so kommen, müsste sich Danilo Petrucci einen neuen Arbeitgeber suchen. Auch Petruccis Manager, Alberto Vergani, glaubt nicht an eine Vertragsverlängerung seines Schützlings bei Ducati. Es sei seiner Meinung nach zu 99 Prozent sicher, dass Dovizioso bei Ducati verlängern wird, so Vergani gegenüber diversen Medienvertretern.

2snap. Jack Miller ersetzt Danilo Petrucci in der Saison 2021.

Auch bei anderen Teams sind die Weichen für die Zukunft übrigens bereits gestellt. Sicher ist, dass Maverick Vinales mit Fabio Quartararo bei Yamaha ab 2021 einen neuen Teamkollegen an die Seite gestellt bekommt. Der Vertrag von Weltmeister Marc Marquez bei Honda gilt noch bis 2024. Alex Rins und Joan Mir sind noch bis 2022 an Suzuki gebunden. Tito Rabat hat sein Cockpit bei Avintia-Ducati auch 2021 in der Tasche. Ansonsten könnte sich auf dem Fahrermarkt aber noch einiges tun.

Fazit

Während die Saison 2020 Ende Mai in Form von ersten Tests langsam aber sicher wieder Fahrt aufzunehmen scheint, stehen bereits einige Entscheidungen für 2021 fest. Besonders spannend ist natürlich die Frage, wie es mit Valentino Rossi weitergehen wird.