MotoGP WithU RNF Yamaha Teamvorstellung 2022 Mit viel Erfahrung und Moto3-Aufsteiger

SRT ist Geschichte. 2022 tritt das Yamaha-Satellitenteam in der MotoGP unter WithU RNF mit einem Rookie und einem Routinier als Fahrergespann an.

Nach dem Rückzug von Sponsor Petronas musste sich das Yamaha-Satellitenteam um Razlan Razali komplett neu aufstellen. Als Team WithU RNF setzt man weiter auf Yamaha und auf das Fahrerduo Andrea Dovizioso und Darryn Binder. Vorgestellt wurde das neue Team am Montag (24. Januar 2022) in Verona.

Dovizioso mit Titel-Ambitionen

RNF Racing

Mit Andrea Dovizioso hat das Team einen absolut erfahrenen Piloten am Start. Der Italiener kehrt nach einer kurzen Auszeit in der Mitte der Saison 2021 in den aktiven Rennsport zurück und geht 2022 in seine 15. MotoGP-Saison. Darryn Binder hingegen bestreitet seine erste Saison in der Königsklasse. Der 23-jährige Südafrikaner steigt direkt von der Moto3 in die MotoGP auf. Binder ist erst der zweite Fahrer, der diesen Direktaufstieg schafft, zuvor schaffte das nur Jack Miller.

Dovizioso hat ganz klar den Nummer 1-Status im Team. Zudem erwartet die Teamführung von ihm, um den Titel zu kämpfen. Entsprechend fährt er auf einer Yamaha M1, die dem aktuellen Werksmaterial entspricht. Binder, der eine ältere Version der M1 pilotieren wird, soll um den Titel "Rookie of the Year" kämpfen. Auf jeden Fall will RNF aber in der Saison 2022 unter den besten Independent-Teams landen.

Mit dem Wechsel des Hauptsponsors hat sich auch der Look der Rennmaschinen komplett verändert. Das Grün von Petronas ist komplett verschwunden. Jetzt hüllen sich die Yamaha M1 in viel Schwarz mit blauen Akzenten. Dominant auf der Verkleidung prangt natürlich der Sponsor WithU, ein italienischer Telekommunikationsanbieter.

Fazit

Das komplett neu aufgestellte RNF-Team tritt in die Fußstapfen des SRT-Teams. Gefahren wird weiter auf Yamaha M1. Dovizioso soll um den Titel mitfahren, Binder soll Rookie of the Year werden.