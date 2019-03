Die Top 20 der beliebtesten Motorräder im Februar 2019 werden von BMW dominiert. Nicht so gut sah es im letzten Monat in Sachen Motorrad-Neuzulassungen dagegen bei anderen Traditionsherstellern wie Ducati, Suzuki, Harley-Davidson und Triumph aus.

Gleich acht Modelle der Top 20 der Motorrad-Neuzulassungen im Februar 2019 kommen aus dem Hause BMW Motorrad. Angeführt wird das Ranking von der BMW R 1250 GS, die sich mit 1.143 Neuzulassungen und damit beinahe 900 Neuzulassungen mehr als die zweiplatzierte Africa Twin, im Februar deutlich von der Konkurrenz abhebt. Auch das Vorgängermodell R 1200 GS hat es in die Top 20 geschafft und belegt mit 136 Neuzulassungen immerhin den 13 Platz. Ansonsten mit dabei sind die Modelle F 750 GS, S 1000 XR, S 1000 RR, S 1000 R, F 850 GS und R 1200 R. Ebenfalls mit dabei sind vier Bikes von KTM, jeweils drei von Honda und Yamaha und zwei von Kawasaki. Die Traditionshersteller Ducati, Suzuki, Triumph und Harley-Davidson fehlen im Februar 2019 dagegen in den Top 20.

Zweiräder-Zulassungen im Februar im Plus

Erfreulicherweise verzeichnet der Motorradmarkt in Sachen Neuzulassungen im Vergleich zum Februar des letzten Jahres einen deutlichen Zuwachs. So wurde im Motorradsegment ein satter Zuwachs von 67 Prozent erzielt. Schaut man sich die Zahlen im gesamten Zweiramdmarkt an, liegt das Plus immerhin noch bei ebenfalls sehr beachtlichen 64 Prozent.

Foto: Hersteller Die Niu-Roller haben sich im Segment der Leichtkraftroller an der Vespa Primavera vorbeigeschoben.

Etwas unerwartet sieht zu Jahresbeginn das Ranking bei den Leichtkraftrollern aus. Zwar entwickeln sich die Marktführer Piaggio, Peugeot und Suzuki im Vergleich zum Vorjahr durchweg positiv, allerdings sorgt ein Roller aus China bei den Roller-Neuzulassungen für Furore. Die beiden neuen Elektromodelle Niu N-GT und M+ (209 Neuzulassungen seit Januar) sind erst seit Beginn des Jahres im Handel und konnten sich bereits jetzt am Platzhirsch Vespa Primavera (125 Neuzulassungen seit Januar) vorbeischieben. Starke Leistung!

Neuzulassungen im Februar 2019