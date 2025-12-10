Leserwahl MOTORSPORT aktuell: Racer des Jahres 2025

Es war das Comeback des Jahres: Der Stern von Ducati-Werksfahrer Marc Márquez überstrahlte die MotoGP in diesem Jahr so hell, dass er schon weit vor Ende der Saison den WM-Titel sicher hatte. Da half der Konkurrenz auch die Verletzung des Spaniers nicht mehr, die ihm die letzten vier Rennwochenenden verwehrte. Nicht ganz so eindeutig sah es in der Superbike-WM aus, wo BMW-Star Toprak Razgatlioglu erst am letzten Tag den Titel gegen Ducati-Speerspitze Nicolò Bulega verteidigte. Ein standesgemäßer Superbike-Ausstand für den Türken, den es nun in die MotoGP verschlägt.

Aber auch die deutschsprachigen Erfolge können sich sehen lassen. Mit MX2-Champion Simon Längenfelder gab es den ersten deutschen Motocross-Weltmeister seit 2011. Marc-Reiner Schmidt war in der Supermoto-WM zum fünften Mal in Folge der König. Manuel Lettenbichler hatte die Gegner in der HardEnduro-WM erneut im Griff. Auf Asphalt gab es ebenfalls einiges zu feiern. Marvin Fritz und seine Yamaha-Mitstreiter eroberten die Krone in der Endurance-WM zurück. In der IDM holte sich Lukas Tulovic den Titel in der Topklasse der Superbikes, während der Österreicher Andreas Kofler erneut die Supersport-Klasse bestimmte. Mit Fynn Kratochwil, der im Northern Talent Cup zwölf von 14 Rennen gewann und dominanter Meister wurde, hat Deutschland zudem wieder einen echten Hoffnungsträger im GP-Zirkus.

Egal ob Superstar, Nationalheld oder ein ganz anderer Favorit: Wem ihr bei der MSa-Leserwahl eure Stimme gebt, dürft ihr natürlich selbst bestimmen. In neun Fahrer-Kategorien hat die Redaktion eine Vorauswahl von jeweils zehn Fahrern getroffen. Diese dient jedoch nur der Übersichtlichkeit und weil es schlicht nicht möglich wäre, Hunderte Fahrer/-innen aus Dutzenden Serien aufzustellen. Die Vorauswahl soll also den Kandidatenkreis keinesfalls beschränken, bitte macht deshalb auch von der Möglichkeit Gebrauch, für einen Fahrer bzw. eine Fahrerin "nach Wahl" zu votieren.

Neben den Fahrern stehen auch in insgesamt acht Kategorien die entsprechenden Motorräder zur Wahl. Dabei hat sich die Redaktion an den jeweiligen Rennklassen orientiert und alle in diesen Klassen vertretenen Bikes aufgelistet. Allen Teilnehmern der MSa-Leserwahl winken tolle Preise, als Hauptpreis gibt es diesmal einen TrackTime SERIES ONE Rennsimulator im Wert von rund 15.000 Euro zu gewinnen.

Den Fragebogen gibt es hier: [Link auf https://www.umfragen-mps.de/uc/msa25mrd/ospe.php?SES=15e17162527b6a98cb2b3e98aa359142&syid=37693&sid=37694&act=start&js=15&flash=0&devicetype=0].