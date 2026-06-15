Fantic Caballero 500 Deluxe: Waschechter Scrambler für Straße und offroad im Fahr-Test

Motorradfahren kann so einfach sein – in den Sattel schwingen, anlassen, Gas geben und los! So wie mit der kompakten und federleichten Fantic Caballero 500. Der knackige 160-Kilo-Scrambler, der 2018 debütierte, präsentiert sich rundum erneuert.

Fantic Caballero 500 mit neuem Motor – made in Italy Wenn auch mit leichter Verspätung, denn Fantic aus dem norditalienischen Veneto geriet 2025 in die Krise und musste die Produktion vorübergehend einstellen, was die Auslieferungen verzögerte. Nun aber rollt die erneuerte Fantic Caballero 500 mit Macht an.

Im Mittelpunkt der Überarbeitung steht der neue Motor. Bislang stammte der Einzylinder vom chinesischen Hersteller Zongshen und basierte auf einem Piaggio-Konzept. Er weicht nun einem um 5 PS stärkeren Antrieb mit zwei obenliegenden Nockenwellen, den Fantic in seinem Motorenwerk Minarelli in Bologna selbst entwickelt hat. Das macht die neue Fantic Caballero 500 jetzt zu einem rein italienischen Motorrad.

Fotolibera Der von Fantic selbst entwickelte Einzylinder wiegt unter 40 kg. Schön zu sehen sind die gefrästen Fußrastenausleger.



44 PS? Fühlt sich nach mehr an Zugegeben, 44 PS Höchstleistung und 42 Nm maximales Drehmoment klingen nach wie vor nicht nach Superlativen. Doch es kommt drauf an, was man draus macht. Und das ist viel, denn Fantic belässt es nicht beim neuen Eintopf, sondern stiftet einen neuen Rohrrahmen und Ride-by-Wire, optimiert das Kühlsystem und verbaut einen neuen Ölkühler.

Bei der stilvollen Optik bleibt es, mit den beiden Arrow-Auspufftüten aus Edelstahl, den aus dem Vollen gefrästen Gabelbrücken und Fußrastenauslegern macht die Fantic Caballero 500 schon im Stand an. Erst recht das Testmotorrad, bei dem es sich um die Version "Deluxe" handelt: Die unterscheidet sich vom Basismodell durch einen schnittigen Lenker im Offroad-Stil mit Querstrebe und durch die Bronze-Lackierung, die mit den herbstlich gefärbten Blättern um die Wette glänzt.

Fantic Caballero 500 zu zierlich für 1,80-Meter-Fahrer? Bedenken im Vorfeld, dass der kompakte Scrambler für die 1,80 Meter große Fahrerin zu zierlich sein könnte, zerstreuen sich auf der 82 Zentimeter hohen Sitzbank schnell, das Dreieck aus Lenker, Sattel und Fußrasten passt wie angegossen.

Und dann der Sound: Vernehmlich, aber nicht zu laut ballert der Eintopf der Fantic Caballero 500 bassig aus seinen schönen Auspuffrohren. Mit starkem Antritt legt er los, klettert in Windeseile die Drehzahlleiter nach oben. Erstaunlich, nach wie viel sich 44 PS anfühlen können! Sie haben mit den wenigen Kilos der Caballero 500 leichtes Spiel, ebenso mit dem harmonisch abgestimmten Fahrwerk.

Engste Spitzkehren werden zum Kinderspiel Schwungvoll kreuzt die Fantic Caballero 500 durch die Landschaft, ist hellwach und agil, nimmt das gewundene Asphaltband quirlig in Angriff. In Kurven folgt sie präzise dem Lenkbefehl, liegt allerdings nicht ganz so stabil wie ein schwereres Motorrad. Dafür machen die aktive Sitzposition und das gute Feedback vom Vorderrad, gepaart mit dem geringen Gewicht, selbst engste Spitzkehren zum Kinderspiel.

Nur das Getriebe schaltet sich etwas hakelig, der Leerlauf will nicht immer so einrasten, wie es der linke Fuß vorgibt.

Die Fantic Caballero 500 lebt den Scrambler Auf Wunsch lässt die Fantic Caballero 500 aber auch entspanntes Gleiten zu. Im norditalienischen Apennin, wo der Fahrtest stattfindet, bleibt so etwas Zeit, die hügelige Landschaft mit ihrem Duft nach feuchter Erde zu genießen. Lange währen solche Ruhepausen aber nicht, denn in vielen Kurven lauern dicke Schichten nasses Laub, die den Asphalt in dieser wenig befahrenen Gegend zur Rutschbahn machen. Doch die Fantic spielt auch hier ihren Gewichtsvorteil aus und lässt sich bei einem Ausrutscher schnell abfangen.

Wir tauchen tiefer ein in den Apennin, auf immer kleineren und immer stärker von Erdrutschen und Überschwemmungen zerschundenen Sträßchen. Für Sport- und selbst für Tourenmotorräder ist das kein gutes Terrain mehr, sehr wohl aber für die Fantic Caballero 500, die den Scrambler nicht nur mimt, sondern tatsächlich lebt.

Mit der Fantic Caballero 500 im Gelände Die stolligen Pirelli-Reifen Scorpion Rally STR der Fantic Caballero 500 sind hier voll in ihrem Element, werden mit dicken Erdklumpen ebenso problemlos fertig wie mit dem vernarbten Buckelasphalt. Dazu passt das stramme, dabei aber komfortable Fahrwerk mit seiner guten Dämpfung. Es bewährt sich beim mehrstündigen Trip über die Holperpisten, auf denen sich Schlaglöcher, Risse und Bodenkanten so schnell abwechseln, dass selbst die 150 mm langen Federwege vorn und hinten manchmal überfordert sind.

Deutlich entspannter läuft es auf den ungeteerten "Strade bianche", die im Apennin oft als Verbindungswege zwischen einsamen Gehöften dienen, hier ist der Untergrund berechenbarer. Nun kommt der zweite Fahrmodus "All Terrain" zu Einsatz, er deaktiviert das Conti-ABS. Dann in die Rasten stellen und einfach voranmachen, den Rest erledigt die unkomplizierte Caballero, schön untermalt vom sonoren und hin und wieder sprotzelnden Eintopf-Sound.

Selbst weniger geübte Offroader wie die Testerin kommen mit der Fantic Caballero 500 schnell auf den Geschmack. Wer es mit dem Geländeeinsatz ernster meint, freut sich über die Enduro-Spiegel, die sich nach unten klappen lassen.

Langstrecke? Wenn’s sein muss Als Stadtmobil macht die Fantic Caballero 500 mit ihren wieselflinken Spurts und der schmalen Bauweise, die beim neuen Modell noch mal 30 mm knapper ausfällt, ebenfalls eine gute Figur. Nur als Reisebegleiter auf der Langstrecke eignet sich der kompakte Kurvenflitzer naturgemäß weniger.

Zwar sind auf der Autobahn 130 bis 140 km/h bei rund 7.000/min problemlos drin; ohne unangenehme Vibrationen, aber auch ohne Windschutz, schwimmt die Fantic Caballero 500 im Verkehrsfluss mit. Ein Stündchen oder auch zwei könnte man das für eine Verbindungsetappe schon mal aushalten, wenn’s sein muss.

Wohin aber mit der Reisetasche fürs Wochenende? Gepäckhaken fehlen, Fantic bietet als Zubehör Gepäckträger, Seitentaschen und einen kleinen Tankrucksack an. Doch zu sehr beschweren sollte man die Fantic Caballero 500 ohnehin nicht. Denn dass es so leicht ist, mit ihr viel Spaß zu haben, liegt ja vor allem an ihrer Leichtigkeit.