Neue Retro-Enduro: Yamaha XT 700 im Look der Ur-XT 500 aus den 1970er-Jahren

Bei Holy Moly Co. in Lissabon, Portugal, entstehen Retro-Umbauten und entsprechende Teile-Kits, speziell für die Yamaha Ténéré 700 ab Baujahr 2019. Die 5 Retro-Kits in zeitgenössisch-typischen Yamaha-Farben und nach Vorbild der XT 600/Ténéré aus den 1980er-Jahren haben wir bereits hier vorgestellt.

Retro-Umbau der Ténéré 700 nach Vorbild der XT 500 Nun legt Holy Moly Co. nach und wagt sich auf der modernen technischen Basis der Yamaha Ténéré 700 noch weiter zurück in der Marken- und Enduro-Historie: bis zur Ur-XT, also der XT 500 aus den 1970er-Jahren. Und die hat sich im kollektiven Bewusstsein der Motorradszene am tiefsten mit silberfarbenem Benzintank samt roten Initialen eingegraben.

Yamaha XT 700 von Holy Moly Co. aus Portugal Nach diesem legendären Vorbild hat Holy Moly Co. eine XT 700 aufgebaut. Bisher gibt es nur einen einzigen Prototyp, und der geht 2026 von Portugal aus auf Tournee. Ihren ersten Auftritt hatte die XT 700 von Holy Moly Co. bei der Bike Shed Moto Show in London.

Retro-Umbau nach dem Motto "plug & play" Yamaha Portugal und der einschlägig spezialisierte Zubehöranbieter Kedo aus Hamburg unterstützen Holy Moly Co. beim Projekt XT 700. Dabei wichtig, von Beginn an: Weder Flexen noch Bohren oder Schweißen soll für diesen Retro-Umbau erforderlich sein. Es soll einfach "plug & play" gehen und reversibel sein, also in den Originalzustand zurückversetzbar.

Typisch geformter Benzintank und runder Scheinwerfer Wesentlich als Komponente und äußerliches Merkmal der XT 700 von Holy Moly Co. ist der Benzintank, formal und farblich dem der XT 500 nachgebildet. Hier allerdings nicht silberfarben, sondern weiß, wie einst beim 1979er-Jahrgang der Ur-XT. Passend kombiniert erscheinen sowohl das Heck mitsamt Sitzbank als auch die Front mit rundem Scheinwerfer – und ohne Verkleidung, bis auf die klassische Vorderradabdeckung sowie die Handprotektoren.

Konsequent auf Retro und auf Enduro getrimmt Konsequenter auf Enduro getrimmt, rollt die XT 700 von Holy Moly Co. auf besonders robusten Drahtspeichenrädern von Haan Wheels/Excel. Federbein und Upside-down-Telegabel von TracTive Suspension verlängern die Federwege und sind voll einstellbar.

Gewicht runter auf 170 kg, Zweizylinder-Leistung hoch auf 85 PS Mit gefülltem Retro-Tank wiegt die XT 700 von Holy Moly Co. angeblich nur circa 170 Kilogramm. Damit trifft sie ungefähr die Mitte zwischen der XT 500 und der Ténéré 700. Zudem ist der wassergekühlte Reihenzweizylinder-Motor für den Prototyp der XT 700 von den originalen 73 PS auf circa 85 PS getrimmt, in Verbindung mit einem schlanken, am Heck hochgezogenen Schalldämpfer.

Yamaha XT 700 als Custombike-Kleinserie? Retro-Kit? Preise? Dem Vernehmen nach sind bei Holy Moly Co. ab Herbst 2026 insgesamt 10 Exemplare der XT 700 als nummerierte Kleinserie geplant. Ob darauf anschließend weitere Komplett-Umbauten oder entsprechende Retro-Kits folgen, ist bislang unklar. Preisangaben liegen ebenfalls noch nicht vor.