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Retro-Racer im Look der 1980er-Jahre: Honda CB 750 R Last Lap mit Einarmschwinge

Honda CB 750 Hornet als Retro-Racer
Honda CB 750 R Last Lap mit Einarmschwinge

Stilmoto, ein spanischer Honda-Händler, hat aus dem Naked Bike CB 750 Hornet den Retro-Racer CB 750 R Last Lap gemacht. Mit Einarmschwinge und Heck-Auspuff.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 13.06.2026
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Stilmoto-Honda CB 750 R Last Lap
Stilmoto-Honda CB 750 R Last Lap
Stilmoto-Honda CB 750 R Last Lap
14Bilder
Stilmoto-Honda CB 750 R Last Lap

Für den Honda Garage Dreams Contest 2026 in Spanien und Portugal sowie für das Festival Wheels and Waves 2026 in Frankreich hat das Team des großen spanischen Honda-Händlers Stilmoto ein aufsehenerregendes Umbau-Projekt durchgezogen: die CB 750 R Last Lap auf Basis der CB 750 Hornet .

Stilmoto-Honda CB 750 R bei Wheels and Waves

Live zu bewundern ist die Stilmoto-Honda CB 750 R Last Lap noch bis 14. Juni 2026 beim Festival Wheels and Waves im französischen Biarritz. Online unter www.hondacustoms.com läuft die Abstimmung über den besten Umbau auf Basis der Honda CB 750 Hornet (und XL 750 Transalp). Stilmoto hat gute Chancen, dabei auf Platz 1 zu landen.

Retro-Racer im Look der 1980er-Jahre

Auf den ersten Blick ist klar: Die Stilmoto-Honda CB 750 R Last Lap soll weder ein Scrambler noch ein Café Racer, sondern ein Retro-Racer sein. Als Vorbilder hatte das Stilmoto-Team die Rennmaschinen der 1980er-Jahre vor Augen, insbesondere jene in der Honda-Tricolore aus Rot, Weiß und Blau. "Eine Hommage an Freddie Spencers Honda NS 500", so die Ansage von Stilmoto.

40 Jahre alte Rennverkleidung nachgefertigt

Unter der entsprechenden Verkleidung der Stilmoto-Honda CB 750 R ist die Basis, das Naked Bike CB 750 Hornet, gar nicht mehr zu erkennen. Angeblich kam für die Anfertigung der klassisch-sportlichen Kunststoffschale (GFK) eine 40 Jahre alte Originalform einer Rennverkleidung zum Einsatz. Zum typischen 1980er-Jahre-Look fügen sich die tiefen Lenkstummel, der flache Benzintank und der kantige Heckbürzel.

Heck-Auspuff und Einarmschwinge

Ein Highlight der Stilmoto-Honda CB 750 R Last Lap ist die in den Solo-Heckbürzel hochgelegte Abgasanlage mit zwei herausragenden Auspuffmündungen. Gut möglich, dass der Reihenzweizylinder-Motor damit seine original-gedämpften 92 PS übertrifft. Darunter ein weiterer Höhepunkt: das rechtsseitig frei drehende Hinterrad an einer Einarmschwinge, Typ Pro Arm, aus dem Honda-Ersatzteilregal.

Custombike-Unikat auf Basis der Honda CB 750 Hornet

Als Unikat ist die Stilmoto-Honda CB 750 R Last Lap weder für den Verkauf noch für den öffentlichen Straßenverkehr bestimmt. Ohne Schalldämpfer, ohne Leuchten und ohne Rückspiegel, dafür mit Slick-Reifen kommt sie allenfalls für publikumswirksame Auftritte auf abgesperrten Rennstrecken infrage. Bei rund 100 PS und deutlich unter 200 Kilo erscheint das nicht nur optisch reizvoll.

Fazit

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