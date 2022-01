Neues Reglement für Supersport-Weltmeisterschaft Neue Hubraumklassen, neue Bikes

Lange wurde über eine Belebung der Modellvielfalt in der Supersport-Weltmeisterschaft diskutiert. Jetzt hat die FIM ein erstes vorläufiges Reglement für die kommenden Jahre veröffentlicht, das das Starterfeld für neue Maschinen mit neuen Motorenkonzepten öffnet.

FIM

Bislang wurde die Supersportklasse, abgesehen von wenigen MV Agusta F3-Modellen, ausschließlich von 600er-Vierzylindern dominiert. Ab der Saison 2022, die am 8. bis 10. April in Aragon startet, dürfen sich die Fans auf mehr technischen Wettbewerb freuen. Das jetzt veröffentlichte Reglement hält zwar immer noch an den bekannten Motorenformeln (400 bis 600 cm³/Viertakt,/4-Zylinder; 500 bis 675 cm³/Viertakt/3-Zylinder; 600 bis 750 cm³/Viertakt/2-Zylinder) fest, benennt aber auch die bereits darüber hinaus homologierten Modelle verschiedener Hersteller. Die werden unter der Klassifizierung "Supersport Next Generation Machines" geführt, füllen 2022 das Feld auf und sind ab der Saison 2023 die einzig zugelassenen Konzepte.

Ducati V2 und Triumph Naked Bike

Barni Racing

Damit dürfen bereits zur neuen Saison die Ducati Panigale V2, die MV Agusta F3 800 und die MV Agusta F3 Superveloce sowie die Triumph Street Triple RS antreten. Für Naked Bikes wie die letztgenannte dürfen homologierte Verkleidungen nachgerüstet werden. Triumph hat ein entsprechend aufgerüstetes Modell bereits in der britischen Supersportmeisterschaft am Start.

Zur Saison 2023 führt die FIM-Liste noch die Kawasaki ZX-636R als Kandidat. Noch in der Prüfung befindet sich Suzukis GSX-R 750. Da alle Maschinen über eine Ride-by-Wire-Steuerung verfügen müssen, müsste Suzuki die 750er aufrüsten oder ein entsprechendes Umrüstkit anbieten.

FIM

Noch offen lässt das Reglement wie eine Leistungsangleichung der Konzepte erfolgen soll. Bereits festgelegt sind dagegen die Minimalgewichte, die einheitlich bei 161 Kilogramm für das Bike und 242 Kilogramm für das Paket Maschine und Fahrer festgeschrieben sind.

Fazit

Lange Zeit hatten die 600er-Vierzylinder-Supersportler die Supersport-Rennklasse dominiert. Auf dem Markt spielen diese Bikes kaum noch eine Rolle. Entsprechend ändert sich das Reglement für die Supersport-WM ab der Saison 2022. Neue Motorenkonzepte und Bikes halten Einzug ins Starterfeld. Ab 2023 sind die klassischen 600er gar komplett ausgeschlossen.