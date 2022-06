Stefan Bradl springt für Marc Marquez ein Zum Deutschland-Grand-Prix auf dem Sachsenring

Den Motorrad Grand Prix Deutschland vom 17. bis 19. Juni auf dem Sachsenring wird Marc Marquez dieses Jahr nicht gewinnen. Und damit seine Serie von 11 Siegen in Folge auf dieser Strecke unterbrechen müssen, denn er erholt sich von einer Schulter-OP. Den Sattel seiner Honda wird für diesen Grand Prix – wie bereits jüngst in Barcelona – Stefan Bradl aus Augsburg übernehmen.

Kommt Marquez zurück?

Bereits beim zurückliegenden Rennen in Barcelona sprang Bradl für Marquez ein und im Fahrerlager gingen Gerüchte um, Marquez können den Rest der Saison nicht mehr in den Sattel steigen. Wäre dem so, und bliebe Bradl als Ersatzfahrer stehen, stünden nach dem Grand Prix in Deutschland weitere 10 Rennen für den Deutschen im Kalender der diesjährigen Meisterschaft.

Auch im April tat sich Marquez schwer, was aber nicht an der Schulter lag, sondern an erneuten Sehstörungen, die ihn bereits im Vorjahr zeitweise außer Gefecht gesetzt hatten, erklärte Honda in einem offiziellen Statement. Die Lähmung des Sehnervs sei aber weniger stark ausgeprägt als bei der Verletzung im November 2021.

Sehnervverletzung vom Sturz 2021

Ende Oktober 2021 stürzte Marc Marquez bei einer seiner üblichen Offroad-Trainingseinheiten. Neben der Gehirnerschütterung hatte er sich auch einen Augennerv verletzt und litt seitdem immer wieder unter Sehstörungen. Als Ersatz für Marquez hatte Honda erneut Stefan Bradl benannt. Für Bradl war der Lauf in Portimao der fünfte Einsatz in dieser Saison 2021.

Fazit

Marc Marquez kann auch den Grand Prix auf dem Sachsenring nicht antreten, da er sich von einer OP an der Schulter erholt. Ersatzfahrer in Deutschland wird erneut Stefan Bradl sein, der bereits beim Rennen in Barcelona 2022 einsprang und Marquez schon 2021 bei einigen Rennen vertrat.