Bestimmt habt ihr euch schon mal gefragt, warum manche 125er mühelos in die Kurve fällt – während andere stur geradeaus laufen wollen. Und wahrscheinlich kam auch schon der Gedanke: "Die sehen doch beide ähnlich aus – warum fühlen sie sich so unterschiedlich an?" Das Fahrgefühl eines Motorrads hängt von mehr ab als nur von PS-Zahlen. Von was genau? Das klären wir in dieser Folge. Unser Thema: Fahrwerk und Geometrie bei 125er-Motorrädern. Denn hier entscheidet sich, ob ein Bike sauber und neutral einlenkt, in die Kurve kippt oder sich gegen die Schräglage stemmt. Jens bringt seine Erfahrung als Motorradjournalist mit, Redaktions-Jungspund Moritz hakt nach – gemeinsam zerlegen sie die Technik hinter dem Fahrgefühl. Sie sprechen über Radstand, Lenkkopfwinkel und Nachlauf, über Gabeln und Federbeine, Federwege und Reifendimensionen – und vor allem darüber, was davon bei euch auf der Straße ankommt. Warum ein Sportbike einlenkt wie ein Skalpell, während ein Adventure-Bike gemütlich abwinkelt. Denn wer versteht, was unter ihm arbeitet, fährt besser – und wählt sein nächstes Bike nicht nach Leistung und Drehmoment, sondern nach den Fahreigenschaften. Also, all ihr 125er-Fahrer – unbedingt einschalten.
MOTORRAD-Podcast 125er-Champs #40 :Fahrwerk, Geometrie und Setup
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Warum fährt ein Motorrad so wie es fährt? Klar, weil die Geometrie und das Fahrwerk entsprechend abgestimmt sind. Aber wie macht man so etwas eigentlich? Welche Setup-Möglichkeiten bietet eine 125er eigentlich? Und was hat es mit diesem Nachlauf und dem Lenkkopfwinkel auf sich? Lauscher auf, in dieser Folge klären wir alles rund um die Themen Fahrgefühl und Fahrwerkseinstellung!
Veröffentlicht am 15.05.2026
Foto: Kawasaki