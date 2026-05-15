Bestimmt habt ihr euch schon mal gefragt, warum manche 125er mühelos in die Kurve fällt – während andere stur geradeaus laufen wollen. Und wahrscheinlich kam auch schon der Gedanke: "Die sehen doch beide ähnlich aus – warum fühlen sie sich so unterschiedlich an?" Das Fahrgefühl eines Motorrads hängt von mehr ab als nur von PS-Zahlen. Von was genau? Das klären wir in dieser Folge. Unser Thema: Fahrwerk und Geometrie bei 125er-Motorrädern. Denn hier entscheidet sich, ob ein Bike sauber und neutral einlenkt, in die Kurve kippt oder sich gegen die Schräglage stemmt. Jens bringt seine Erfahrung als Motorradjournalist mit, Redaktions-Jungspund Moritz hakt nach – gemeinsam zerlegen sie die Technik hinter dem Fahrgefühl. Sie sprechen über Radstand, Lenkkopfwinkel und Nachlauf, über Gabeln und Federbeine, Federwege und Reifendimensionen – und vor allem darüber, was davon bei euch auf der Straße ankommt. Warum ein Sportbike einlenkt wie ein Skalpell, während ein Adventure-Bike gemütlich abwinkelt. Denn wer versteht, was unter ihm arbeitet, fährt besser – und wählt sein nächstes Bike nicht nach Leistung und Drehmoment, sondern nach den Fahreigenschaften. Also, all ihr 125er-Fahrer – unbedingt einschalten.