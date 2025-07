Warum Suzukis K5-Motor noch immer verbaut wird: Kultmotor mit Punch

Wenn Motorradfans über langlebige Motoren sprechen, fällt ein Name immer wieder: Suzuki K5-Motor. Das 2005 erstmals in der GSX-R 1000 K5 verbaute Aggregat gilt bis heute als Referenz für die Kombination aus Spitzenleistung und Drehmoment. In über 200.000 Einheiten produziert, lebt der Vierzylinder in aktuellen Modellen wie der GSX-S1000, GSX-S1000 GT und Katana weiter – mit nur moderaten Anpassungen.