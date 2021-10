BMW K 1600 2022 Euro 5-Update kommt

BMW hat seinen Supertourer K 1600 seit 2017 nahezu unverändert im Modellprogramm. So lange, dass sich schon viele Fans fragen, wie lange noch? Die Antwort: Typprüfunterlagen des Kraftfahrt Bundesamts zeigen, dass die Bayern ihren famosen Sechszylinder auf Euro 5-Niveau bringen. Die Dokumente listen dabei die Modellvarianten K 1600 GT, K 1600 GTL und K 1600 B. Von der K 1600 Grand America ist keine Spur mehr zu sehen.

Euro 5-Modell kommt 2022

Geführt werden alle Varianten zudem in zwei Leistungsversionen mit 79 und 118 kW – entspricht 107 und 160 PS. Die 79-kW-Variante hat dabei allerdings keine Relevanz für den deutschen Markt. Das ist eine Variante für Märkte mit entsprechenden Leistungsschwellen (beispielsweise Belgien und Frankreich). Der Emissionscode 1530 steht eindeutig für Euro 5. Weitere technische Daten oder gar Änderungen an den Sechszylinder-Tourern weisen die Unterlagen allerdings nicht aus.

Dennoch ist davon auszugehen, dass BMW nicht nur den Motor aktualisieren wird. Mit größter Wahrscheinlichkeit erhält der Tourer auch neue Assistenz- und Regelsysteme aus dem bekannten Konzernbaukasten. Dazu dürfte es ein neues Cockpit wie in der R 1250 RT geben. Sechszylinder-Freunde dürfen sich damit also über eine aufgefrischte K 1600 für die Saison 2022 freuen. In der Fotoshow blicken wir nochmal auf die noch aktuelle K 1600-Familie zurück.

Fazit

Lange hat sich BMW Zeit gelassen, jetzt ist klar, auch die K 1600 wird als Euro 5-Modell weiterleben. Dazu erwarten wir noch ein großes Update der Gesamtmaschine.