BMW R 1250 RS 2023 Anderthalb Zentimeter mehr Windschutz

RS, früher war das die Abkürzung für Rennsport, auch bei BMW. Inzwischen bedeutet dieses Typkürzel sinngemäß "Reisen und Sport". Demnach hat BMW die R 1250 RS als Sport-Touring-Modell einsortiert – auf der BMW-Homepage ist sie allerdings unter "Sport" zu finden, neben dem Superbike S 1000 RR.

Verlängerter Windschild

Für 2023 steht anscheinend eine Modellüberarbeitung, bei BMW kurz "MÜ" genannt, für die R 1250 RS an. Die Tendenz dabei: weniger Sport, mehr Touring. Denn inzwischen sind Unterlagen aufgetaucht, in denen für die Gesamthöhe der R 1250 RS circa ein Zentimeter mehr genannt wird als bisher. Da der höchste Punkt auch bei diesem Motorrad der Windschild ist, müsste dieses Bauteil demnach künftig um circa anderthalb Zentimeter länger ausfallen. Mit entsprechenden Effekten auf den gebotenen Windschutz im Oberkörperbereich, besonders bei größeren Fahrern oder Fahrerinnen. Bisher war der Windschild der RS von Hand in zwei Stufen – unten oder oben – arretierbar. Das wird wohl so bleiben, eine elektrische Ausführung ist hier nicht zu erwarten.

Modellüberarbeitung mit Facelift

Inwieweit sich das Facelift bei der RS neben dem verlängerten Windschild auch auf das "Gesicht" mit den LED-Scheinwerfern erstreckt, ist noch nicht bekannt. Sicher ist nur: Die R 1250 RS bekommt für 2023 mehr als nur neue Farben. Denn in der Liste mit den neuen Farben und kleineren Anpassungen zum BMW-Modelljahrgang 2023, veröffentlicht im Juli 2022, fehlte die RS.

Updates auch für die Abgasreinigung

Dem Vernehmen nach wird auch die Abgasanlage mitsamt Abgasreinigung angepasst, um bereits für die nächste Stufe der Euro-5-Norm ab 2024 gerüstet zu sein. Auch deswegen ändert sich formal der Modellcode: Ab 2019 lief die BMW R 1250 RS, internes Typkürzel K54, unter dem Modellcode 0J81, ab 2023 wird es 0M81 sein.

Die BMW R 1300 RS folgt frühestens 2024

Substanziell, an Antrieb und Fahrwerk, wird sich nichts Wesentliches ändern. Für den luft-wassergekühlten 1250er-Boxermotor mit variabler Einlassventilsteuerung Shift Cam werden weiterhin 136 PS sowie 143 Nm genannt. Die nächste Boxer-Evolutionsstufe wird wohl im Laufe des Jahres 2023 zunächst mit der neuen R 1300 GS präsentiert werden. Ein ganz neuer Boxer-Sport-Tourer – R 1300 RS – dürfte dann frühestens im Sommer 2024 zum Modelljahrgang 2025 folgen.

Fazit

Das Sport-Touring-Boxer-Modell R 1250 RS bekommt für 2023 noch einmal eine Modellüberarbeitung, BMW-intern kurz "MÜ" genannt, verpasst. Ein Facelift mit etwas längerem Windschild sowie Updates in den Bereichen Elektronik und Abgasanlage. Die ganz neue BMW R 1300 RS erwarten wir erst im Sommer 2024 für den Modelljahrgang 2025.