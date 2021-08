Harley-Davidson Street Glide Special Sondermodell Nur 500 bekommen die Arctic Blast-Lackierung

Wer gerne eine extrem limitierte Harley-Davidson sein eigen nennen möchte, aufgepasst: Die Amerikaner haben jetzt in Sturgis ein neues Sondermodell der Street Glide vorgestellt. Die Arctic-Blast-Limited-Edition setzt auf eine Sonderlackierung, die es weltweit nur 500 Mal geben wird.

Die Arctic Blast Limited Edition wird in einer einzigen Farbvariante angeboten, nämlich in einem tiefen Metallicblau mit hellblauen Stripes auf einem perlmuttweißen Grund. Aufgetragen wird sie komplett von Hand, wofür die Spezialisten von Gunslinger Custom Paint in Golden, Colorado, verantwortlich zeichnen. Das Team von Gunslinger – in den USA landesweit bekannte Lackierer, Designer, Künstler und Fertigungsexperten – verfügt über jahrzehntelange Erfahrung als Lieferant von Lackteilen für die Bikes der Harley-Davidson-Custom-Vehicle-Operations (CVO) sowie für Limited-Edition-Lacksets.

Nur 14 für Deutschland

Technisch bleibt die Street Glide auch mit der Sonderlackierung eine Street Glide. Sie kommt mit dem Milwaukee-Eight-114-V-Twin, einer Batwing-Verkleidung, verschließbaren Koffern, LED-Scheinwerfer, flachem Motorschutzbügel und Prodigy-Custom-Rädern sowie dem Infotainmentsystem Boom! Box GTS mit Farb-Touchscreen, Navigationssystem, Sprachsteuerung und Audiosystem inklusive zwei Lautsprechern.

In Deutschland ist die Street Glide Special in der Arctic Blast Limited Edition zu Preisen ab 34.495 Euro zu haben. Ein happiger Preis. Wer dennoch eine haben möchte, sollte sich sputen. Für den deutschen Markt sind nur 14 Exemplare vorgesehen.

Fazit

Harley bringt die Street Glide zum Modelljahr 2021 mit einer neuen Sonderlackierung. Weltweit werden nur 500 Exemplare angeboten, 14 davon kommen nach Deutschland.