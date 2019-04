Justin Chisholm betreibt in Australien in New South Wales den Yamaha-Händler Trooper Lu's Garage. Und wenn im Arbeitsalltag mal Zeit ist, widmet sich sein Team auch ganz gerne mal speziellen Umbauten – natürlich auf Yamaha-Basis. Aktuellste Kreation ist eine Yamaha Niken mit Turboaufladung.

33 zusätzliche PS

Herzstück des Umbaus ist ein Garrett GT25-Abgasturbolader, der bis zu 1,6 bar Ladedruck liefern kann und die Niken so auf bis zu 320 PS aufblasen könnte. Weil Chisholm aber die Motorinnereien unangetastet lassen wollte, beschränkt sich sein Team auf einen Ladedruck von nur 0,5 bar. Dennoch steigt die Leistung des 847 cm³ großen Dreizylinders von 115 auf 148 PS. Platziert wurde die Abgasturbine unauffälligg unter dem Motor, wo sonst der Vorschalldämpfer sitzt. Ein Bugspoiler aus dem Yamaha-Zubehörprogramm verhüllt die Technik zusätzlich. Komplettiert wird der neue Abgasstrang durch neue Krümmer und einen Akrapovic-Endtopf. Über den aktuellen Ladedruck informiert eine Boost-Anzeige auf der Lenkerklemmung. Gegen eine durchrutschende Kupplung stemmen sich stärkere Kupplungsfedern.

Für eine gewisse Auffälligkeit sorgen dann die beige-schwarze Sonderlackierung sowie diverse Niken Turbo-Schriftzüge. Die beiden Vorderradgabeln wurden zusätzlich mit Luftfederelementen versehen, was die Abstimmung erleichtern soll. Zusatzscheinwerfer an den Flanken, ein kleiner Scheibenspoiler an der Verkleidung sowie ein großes Topcase runden den Umbau ab.

Zu Fahrleistungen und dem Unbaupreis macht Chisholm keine Angaben. Mit ihren rund 150 PS dürfte die Niken aber deutlich an Längsdynamik gewinnen.