Neue Jawa mit 500 Kubik Kooperieren statt Kopieren bei Jawa und Bristol

Die Bristol Veloce 500 ist bei uns nur von Messen und Bildern bekannt, würde dem deutschen Markt wie eine Benelli Leoncino aber sehr gut stehen. Bristol hat seinen Stammmarkt auf den Philippinen. Von der indischen Marke Jawa ist das Modell RVR 500 auf Bildern aufgetaucht. Nichts anderes als eine Bristol Veloce 500 in den Farben von Jawa.

Kooperieren statt kopieren

Da es sich exakt um die gleichen Motorräder handelt, optisch wie technisch identisch, bekommen die asiatischen Verhältnisse eine neue Qualität. Wurde zuletzt noch kopiert, wird jetzt kooperiert. So scheint es, dass die neue Jawa RVR 500 von Bristol nach dem Bau einfach als Jawa ausgezeichnet und nach Indien verschifft wird. Da beide Marken in den jeweiligen anderen Märkten keine Aktien haben, ein logischer und cleverer Zug.

Win-Win

Richten sich die asiatischen Marken tatsächlich mittelfristig so aus, werden die europäischen Depandancen gegen starke Heim-Mannschaften antreten. Jawa erkauft sich von Bristol ein Modell und Technik, die es selbst nicht hat und kann die RVR 500 unter eigener Flagge verkaufen, ohne sich mit Bristol zu kanabilisieren. Im Gegenzug bekommt Bristol in der eigenen Fertigung eine hohe Auslastung und die Fixkostendegression senkt die Preise für beide Modelle, was zusätzlich Druck auf den Markt ausüben dürfte.

Und in Europa?

Ähnliche Strategien werden in Europa auch schon gefahren. Allerdings nicht konzernübergreifend. Viel mehr verkauft hier ein Hersteller seine Modelle über nationale Importeure unter verschiedenen Marken: LexMoto und Mitt. Die Motorräder selbst baut China-Riese Zongshen und brandet für die nationalen Importeure in England (Lexmoto) und Spanien (Mitt). Vollkommen richtig: So etwas gabs ein bereits bei den Big-Playern aus Japan. Suzuki und Kawasaki hatten mit der V-Strom und KLV 1000 von 2004 bis 2005 das gleiche Motorrad im Angebot. Die Kawa ist eigentlich eine Suzuki, wurde von Suzuki gebaut und steht in den Papieren als Hersteller. Vielleicht ein Problem damals: Beide Modelle wurden parallel auf den Märkten angeboten. Jawa, Bristol und Zongshen sind da weiter.

Fazit

Cleverer Zug von Bristol und Jawa: Eine Kooperation zwischen dem Hersteller auf den Philippinen und in Indien würde für beide viel bringen. Und mit 15 Flugstunden zwischen den Ländern werden sich beide keine Anteile wegbeißen.