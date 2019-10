Concept-Bikes von Oberdan Bezzi Konzeptzeichnungen zeigen Designer-Träume

Regelmäßige Besucher von motorradonline.de könnten sich noch an das Concept-Bike Suzuki SV 650 Rally von Oberdan Bezzi erinnern, das wir im vergangenen Sommer etwas detaillierter vorgestellt haben. Zumindest hat die Rally-Variante des italienischen Designers damals für große Begeisterung und viel Zustimmung unter den Lesern gesorgt. Einziger Wermutstropfen: in der Form wird die Suzuki wohl leider nicht umgesetzt werden. Dafür gibt es aber auch eine gute Nachricht: Oberdan Bezzi hat jede Menge weitere schicke Konzeptzeichnungen von potentiellen Bikes angefertigt, die wir euch in diesem Artikel und in der oben angehängten Bildergalerie zeigen.

Viele große Hersteller dabei

Bei seinen Konzeptzeichnungen fokussiert sich Oberdan Bezzi dabei nicht nur auf einen bestimmten Hersteller, sondern fertigt von diversen Fabrikaten Concept-Bikes an. Neben zahlreichen BMWs, beispielsweise einer sogenannten T 500 GS im Rally-Look, kommen auch Fans von Ducati, Aprilia, Honda, Suzuki, Kawasaki, Royal Enfield, Moto Guzzi und anderer Hersteller auf ihre Kosten.

Oberdan Bezzi Die Suzuki SV 650 Rally ist eines der Werke von Oberdan Bezzi.

Leider dürfte es allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit nie dazu kommen, dass die gezeigten Bikes zukünftig tatsächlich umgesetzt werden. Trotzdem zeigt Oberdan Bezzi interessante und gut aussehende Konzepte, die dem einen oder anderen Motorradenthusiasten mit Sicherheit gefallen dürften und den ein oder anderen Hersteller womöglich inspirieren.

Wer ist Oberdan Bezzi?

Bereits seit vielen Jahren fertigt Oberdan Bezzi Konzeptzeichnungen diverser Motorräder an. Viele Concept-Bikes kreiert der Italiener dabei für sich selbst und das Internet. Allerdings hat Bezzi bereits auch Konzeptzeichnungen angefertigt, die in Kooperation mit großen Herstellern entstanden und in die Konzeption späterer Serienmodellen eingeflossen sind. Schon seit seiner Kindheit interessiert sich der Designer übrigens für motorisierte Zweiräder, weshalb er seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Heute arbeitet er als Freelancer.