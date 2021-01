Suzuki-Neuheiten 2021 Virtuelle Messe im Februar

Am 5. Februar 2021 will Motorradhersteller Suzuki auf einer virtuellen Messe Modellneuheiten und tatsächlich auch neue Modelle zeigen.

Der japanische Motorradhersteller Suzuki hat sich bislang sehr ruhig verhalten, wenn es um Neuheiten für die Saison 2021 ging. Ein paar neue Farben für die Bestandspalette, von denen einige Modelle nicht mal auf Euro 5 umgestellt wurden.

Jetzt kündigen die Japaner für den 5. Februar 2021 eine eigene Neuheitenshow an – rein virtuell natürlich. Die ist global angelegt und könnte so also Neuheiten für alle Märkte zeigen. Steilvorlagen für neue Modelle oder Modellvarianten gäbe es durchaus. Suzuki wurde in der abgelaufenen Saison MotoGP-Weltmeister und die Marke feiert ihren 100. Geburtstag.

Neue Suzuki Hayabusa?

Gerüchte über potenzielle neue Modelle gibt es schon lange und viele. Kommt endlich ein Nachfolger für die SV 650 mit einem Reihenzweizylinder - gar mit Aufladung? Möglich, allerdings wurden die kleinen V2-Modelle bereits auf Euro 5 umgestellt und sind damit zukunftstauglich. Gleiches gilt für die V-Strom 1050. Die 1.000er-Vierzylinder verharren bislang bei Euro 4, die GSX-S 750 wurde schon als Streichmodell deklariert.

Youngmachine

Dann wäre da noch das ewige Gerücht um eine neue Hayabusa. Zudem wurde der Großroller Burgman schon in einer Elektroversion als Prototyp gesichtet. Was wirklich kommt, wird erst die virtuelle Messe zeigen.