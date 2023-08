In Bezug auf Fahrwerk und Bremsen hält sich die Yingang Whale 150 an die Zutaten, die die Super Mini 150 vorgibt: Die Vorderradaufhängung übernimmt eine herkömmliche Gabel, hinten federn zwei fünffach einstellbare Dämpfer. Verzögert wird per Scheibenbremsen vorn und hinten sowie mit ABS, die Räder sind mit 12-Zoll Reifen bezogen.

Yingang Whale 150 mit Kardanantrieb

Anders als an der Basis sind bei der Yingang mit Seitenwagen die mehrstufig einstellbaren Kupplungs- und Bremshebel, wie auch die Feststellbremseinrichtung am vorderen Bremshebel. Das soll für Stabilität sorgen, falls das Gespann an steilen Hängen geparkt wird. Auch ist das Fahrzeug mit Seitenwagen mit einem Rückwärtsgang ausgestattet. Und mit einem Kardan, was vor allem dem Beifahrer im Seitenwagen entgegenkommen dürfte, der sonst fast auf der Höhe einer Antriebskette sitzen würde. Nebenbei ist ein Kardan in der Regel auch langlebiger und wartungsärmer.