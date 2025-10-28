Markenverzeichnis öffnen
Zubehör
Gepäck

Beintaschen für Motorradfahrer im Test: Die besten Leg Bags

Beintaschen für Motorradfahrer im Test
Das sind die besten Leg Bags für Biker

Was macht eine gute Beintasche für Motorradfahrer aus? Idealerweise spürt man sie kaum und staunt später über das, was hineinpasst. Wir haben 18 Oberschenkeltaschen, auch Leg Bags genannt, getestet.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.10.2025
Leg Bag Modeka Daypack
Foto: Tyson Jopson

Testsieger im Beintaschen-Test: Modeka Daypack

Handy, Geldbeutel, Hausschlüssel, Sonnenbrille im Etui, Taschentücher sowie Fahrzeugpapiere – mit dieser Grundausstattung kamen nicht alle Beintaschen im Test zurecht. Aber das ist nicht das einzige Kriterium im Test. Letztlich ist eine Tasche nur so gut wie das Gerüst, an dem sie hängt. Am stabilsten sitzt die Tasche, wenn Hüft- und Oberschenkelgurt direkt mit ihr verbunden sind statt über einen zusätzlichen Verlängerungsgurt. Letzterer beeinträchtigt die Stabilität.

6 Wertungskategorien für Beintaschen im Test

In 6 Wertungskategorien – siehe Tabelle – haben wir insgesamt 18 Beintaschen getestet. Neben einer Trockenanalyse mussten sich die Taschen auch unter realitätsnahen Bedingungen behaupten und wurden auf Wasserdichtigkeit getestet. Weitere Testkriterien: Wie intuitiv lassen sich die Taschen anlegen und abnehmen? Wie flexibel sind sie in der Anpassung an unterschiedliche Körperformen? Und wie gut gelingt die Bedienung – auch mit Handschuhen – sowie das Verstauen und Entnehmen von Inhalten während des Tragens? Den Abschluss bildete der Fahrversuch auf einer rund um Stuttgart führenden Testfahrt: Mit je 750 Gramm Normgepäck befüllt, ging es über innerstädtische Strecken, kurvige Landstraßen und einen kurzen, mit Richtgeschwindigkeit befahrenen Autobahnabschnitt.

Leg Bag, Beintasche für Motorradfahrer, Wasserdichtigkeit
Tyson Jopson

In 6 Wertungskategorien haben wir 18 Beintaschen getestet.

Die 10 besten Beintaschen für Motorradfahrer

1. Platz (Testsieger): Modeka Daypack

  • Preis: 49,90 Euro (Stand Mai 2025)
  • Gewicht: 252 Gramm
  • Volumen: zwei Liter
  • Nässeschutz: Außenfach wasserdicht
  • Farbe: Schwarz
  • Verschluss: Schnalle
  • Material: Polyester
  • Fächer: ein Hauptfach mit zwei Innentaschen und Kartenfächern, ein Außen- und Innenfach
  • Ausstattung: haftende Rückseite, retroreflektierende Einsätze

  Liegt durch elastischen Beingurt und Verbreiterungen an der Hüfte angenehm und kompakt an; bleibt stabil beim Fahren und Gehen, ohne zu verrutschen, viele Fächer und Taschen

  Außenfach etwas klein; Innenfach nicht komplett wasserdicht; Hüftgurt etwas schmal

Fazit: "Man spürt die Tasche kaum beim Fahren", selbst im Test musste runtergeschaut werden, ob sie noch da ist. Dank elastischem Beingurt und verbreiterter Hüftpartie angenehm und stabil. Modeka vereint alles, was wirklich wichtig ist, und holt sich damit den Testsieg.

2. Platz: Held Lap Bag 2

  • Preis: 39,95 Euro (Stand Mai 2025)
  • Gewicht: 272 Gramm
  • Volumen: ein Liter
  • Nässeschutz: Innenfach komplett wasserdicht
  • Farbe: Schwarz
  • Verschluss: Schnalle
  • Material: Nylon
  • Fächer: ein Hauptfach mit Innenfach
  • Ausstattung: wasserdichter Innensack mit Roll-Klickverschluss, Organizerfächer, Schlaufen auf Außenseite

 Bleibt auch voll beladen kompakt; Preis; Tragekomfort; dezente Optik; Nässeschutz; elastischer Beingurt; griffige Rückseite

 Fehlendes Außenfach; Hüftgurt etwas schmal

Fazit: Bleibt auch vollgepackt kompakt und meistert den Kompromiss aus Praktikabilität, Qualität und dezenter Optik. Die Tasche sitzt dank elastischem Beingurt fest am Oberschenkel, ohne einzuschnüren. Ein Wermutstropfen bleibt das fehlende Außenfach.

3. Platz: Touratech Beintasche

  • Preis: 59,90 Euro (Stand Mai 2025)
  • Gewicht: 250 Gramm
  • Volumen: zwei Liter
  • Nässeschutz: wasserabweisend
  • Farbe: Schwarz
  • Verschluss: Schnalle
  • Material: Cordura-Textil
  • Fächer: ein Hauptfach mit zwei Einsätzen, zwei Außenfächer, ein Seitenfach
  • Ausstattung: elastische Bauch- und Beingurte, in der Mitte teilbar durch Reißverschluss

  Breiter Hüftgurt; viele Fächer; Gurte mit elastischen Einsätzen; unkompliziertes An- und Ausziehen; in zwei Taschen teilbar; Duraflex-Schnallen; YKK-Reißverschluss

  Durch Konstruktion sehr lange Form und auffällig; viele kleine Fächer und nur ein großes Fach; Wasserdichtigkeit

Fazit: Viel Komfort und clevere Details zeigen im Alltag ihre Stärken. Ein breiter Hüftgurt, elastische Einsätze und hochwertige Verschlüsse erleichtern das Handling. Allerdings ist sie recht lang, auffällig und bietet trotz vieler Fächer nur begrenzt Platz für Größeres.

4. Platz: Alpinestars Access Thigh Bag

  • Preis: 49,95 Euro (Stand Mai 2025)
  • Gewicht: 265 Gramm
  • Volumen: k. A.
  • Nässeschutz: Außenfach komplett wasserdicht
  • Farbe: Schwarz-Rot-Weiß
  • Verschluss: Schnalle
  • Material: 80 % Nylon, 20 % Polyester
  • Fächer: ein Hauptfach mit drei Taschen, ein Außenfach
  • Ausstattung: wasserdichte Tasche mit Klettverschlussklappe

  Gute Organisation durch viele Fächer; Überblick durch weite Öffnung; wasserdichtes Außenfach; seitliche Verbreiterungen zur Stabilisierung vorhanden; an Beinen verstellbar durch Klett

  Durch Verlängerung zum Hüftgurt relativ tiefer Sitz, kann während der Fahrt verrutschen; schmaler Beingurt; beim Gehen präsent

Fazit: Übersichtliche Fächer, ein wasserdichtes Außenfach und viel Platz sind Kaufargumente. Klettverschlüsse ermöglichen eine flexible Anpassung. Der tiefe Sitz, ein schmaler Beingurt und die spürbare Präsenz beim Gehen trüben den Gesamteindruck etwas.

4. Platz: QBag Molle

  • Preis: 29,99 Euro (Stand Mai 2025)
  • Gewicht: 365 Gramm
  • Volumen: 1,5 Liter
  • Nässeschutz: wasserabweisendes Material
  • Farbe: Schwarz
  • Verschluss: Schnalle
  • Material: Polyester
  • Fächer: ein Hauptfach mit zwei Taschen, ein Außenfach
  • Ausstattung: Befestigungsknopf für Reißverschluss, verstellbarer Stauraum

  Befestigungsschnalle für Hüftgurt flexibel im Winkel; erweiterbarer Stauraum durch Reißverschluss; stabilisierende Verbreiterungen um die Hüftpartie; Schlaufensystem

  Bei voller Beladung wirkt die Tasche etwas klobig, Gewicht sehr zentral, neigt zum Hängen

Fazit: Bleibt auch vollgepackt kompakt und meistert den Kompromiss aus Praktikabilität, Qualität und dezenter Optik. Die Tasche sitzt dank elastischem Beingurt fest am Oberschenkel, ohne einzuschnüren. Ein Wermutstropfen bleibt das fehlende Außenfach.

5. Platz: Spidi Leg Bag

  • Preis: 39,90 Euro (Stand Mai 2025)
  • Gewicht: 174 Gramm
  • Volumen: drei Liter
  • Nässeschutz: Haupt- und Innenfach weitestgehend wasserdicht
  • Farbe: Schwarz
  • Verschluss: Schnalle
  • Material: 97 % Polyamid, 3 % andere
  • Fächer: ein Hauptfach mit Innentasche, ein Innenfach
  • Ausstattung: Karabinerbefestigung; reflektierende Einsätze

  Adäquate Größe; dezente Optik; Tragekomfort während der Fahrt und beim Gehen; Wasserdichtigkeit; Befestigungsschnalle für Hüftgurt flexibel im Winkel

  Keine elastischen Elemente; Stauraum etwas begrenzt; kein Außenfach; schmaler Hüftgurt

Fazit: Unauffällig, komfortabel und zuverlässig dicht: Die Beintasche von Spidi überzeugt mit guter Größe, angenehmem Sitz und flexibler Befestigung. Der begrenzte Stauraum und fehlende Außentaschen schränken die Alltagstauglichkeit allerdings etwas ein.

6. Platz: Artonvel Classic

  • Preis: 179,99 Euro (Stand Mai 2025)
  • Gewicht: 386 Gramm
  • Volumen: k. A.
  • Nässeschutz: wasserabweisendes Nylon
  • Farbe: Schwarz, Braun, Beige
  • Verschluss: Metall-Klappschnalle, Fidlock
  • Material: Nylon, Leder
  • Fächer: ein Hauptfach mit Tasche
  • Ausstattung: gepolstertes Innenfach, Durchlass für Ladekabel o. Ä.

Artonvel Beintasche

  Gute Verarbeitung und Materialqualität; Einsätze aus vollnarbigem, glattem Rindsleder; sehr guter Tragekomfort, stabil und eng anliegend; großes Hauptfach; flach

  Nur ein Hauptfach mit Tasche, wenig Organisationsmöglichkeiten; Beladung beim Tragen teilweise schwer zu finden; sehr hoher Preis

Fazit: Hochwertige Ledereinsätze, saubere Verarbeitung und hoher Tragekomfort sprechen klar für die Tasche. Das große Hauptfach bietet viel Platz, lässt aber Organisationsmöglichkeiten vermissen – Kleinteile sind schwer zu greifen. Auch der Preis fällt stattlich aus.

6. Platz: Wunderlich Beintasche

  • Preis: 89,90 Euro (Stand Mai 2025)
  • Gewicht: 333 Gramm
  • Volumen: zwei Liter
  • Nässeschutz: Hauptfach wasserdicht
  • Farbe: Schwarz
  • Verschluss: Schnalle
  • Material: Nylon
  • Fächer: ein Hauptfach mit Innenfach, ein Außenfach
  • Ausstattung: mit Fluorcarbon imprägniert, wasserabweisende Reißverschlüsse, Gepäcksack

  Macht robusten Eindruck; viel Platz; Fach mit großer Öffnung für einfache Beladung und Entnahme; trotz ausladender Größe relativ kompakt; seitliche Verbreiterungen zur Stabilisation vorhanden

  Untere Hälfte wippt beim Laufen auf und ab; tiefer Sitz durch Verlängerung zum Hüftgurt, wackelt etwas während der Fahrt; hoher Preis

Fazit: Dieses Modell zählt zu den größeren Vertreterinnen ihrer Art und nimmt optisch deutlich Raum ein. Das Volumen ist gut nutzbar, ohne dass sich die Tasche sperrig anfühlt. Die stabile Bauweise überzeugt, auch wenn kleinere Utensilien nach unten rutschen können.

7. Platz: Vanucci Sportivo

  • Preis: 49,99 Euro (Stand Mai 2025)
  • Gewicht: 252 Gramm
  • Volumen: zwei Liter
  • Nässeschutz: wasserabweisendes Außenmaterial
  • Farbe: Schwarz
  • Verschluss: Schnalle
  • Material: k. A.
  • Fächer: ein Hauptfach, kleines Außenfach auf Innen- und Außenseite
  • Ausstattung: extra Innenbeutel mit Rollverschluss, reflektierendes Logo

Vanucci Sportivo

  Vier verschließbare Fächer, großes Hauptfach lässt sich weit öffnen; geringes Eigengewicht; einfache Handhabung; guter Tragekomfort; Beinriemen mit elastischem Einsatz; haftende Rückseite

  Hüftgurt wirkt billig, überstehender Riemen lässt sich schwer fixieren; Hüftgurt ist schmal und kann einschneiden oder stark drücken

8. Platz (Kauftipp): RaceFoxx Beintasche

  • Preis: 24,90 Euro (Stand Mai 2025)
  • Gewicht: 151 Gramm
  • Volumen: k. A.
  • Nässeschutz: Hauptfach größtenteils wasserdicht
  • Farbe: Schwarz
  • Verschluss: Schnalle
  • Material: Nylon
  • Fächer: ein Hauptfach, ein Außenfach
  • Ausstattung: Hüft- und Beingurt elastisch, Wabenoptik

 Kompakte Größe; leichtes Gewicht; moderater Preis; Hüft- und Beingurt elastisch; Nässeschutz; Wabenoptik; Tragekomfort

  Das Fassungsvermögen stößt bei voller Beladung an seine Grenzen, und die kompakte Form geht etwas verloren; fehlende Verbreiterungen zur Stabilisierung

Fazit: Leicht und preislich attraktiv, überzeugt die Tasche mit elastischen Gurten, Nässeschutz und Wabenoptik. Bei voller Beladung geht die kompakte Form spürbar verloren, und das Volumen ist begrenzt. Aufgrund des sehr guten Tragekomforts unser Kauftipp.