Beintaschen für Motorradfahrer im Test: Die besten Leg Bags

Handy, Geldbeutel, Hausschlüssel, Sonnenbrille im Etui, Taschentücher sowie Fahrzeugpapiere – mit dieser Grundausstattung kamen nicht alle Beintaschen im Test zurecht. Aber das ist nicht das einzige Kriterium im Test. Letztlich ist eine Tasche nur so gut wie das Gerüst, an dem sie hängt. Am stabilsten sitzt die Tasche, wenn Hüft- und Oberschenkelgurt direkt mit ihr verbunden sind statt über einen zusätzlichen Verlängerungsgurt. Letzterer beeinträchtigt die Stabilität.

6 Wertungskategorien für Beintaschen im Test In 6 Wertungskategorien – siehe Tabelle – haben wir insgesamt 18 Beintaschen getestet. Neben einer Trockenanalyse mussten sich die Taschen auch unter realitätsnahen Bedingungen behaupten und wurden auf Wasserdichtigkeit getestet. Weitere Testkriterien: Wie intuitiv lassen sich die Taschen anlegen und abnehmen? Wie flexibel sind sie in der Anpassung an unterschiedliche Körperformen? Und wie gut gelingt die Bedienung – auch mit Handschuhen – sowie das Verstauen und Entnehmen von Inhalten während des Tragens? Den Abschluss bildete der Fahrversuch auf einer rund um Stuttgart führenden Testfahrt: Mit je 750 Gramm Normgepäck befüllt, ging es über innerstädtische Strecken, kurvige Landstraßen und einen kurzen, mit Richtgeschwindigkeit befahrenen Autobahnabschnitt.

Tyson Jopson In 6 Wertungskategorien haben wir 18 Beintaschen getestet.



Die 10 besten Beintaschen für Motorradfahrer 1. Platz (Testsieger): Modeka Daypack Preis: 49,90 Euro (Stand Mai 2025)

Gewicht: 252 Gramm

Volumen: zwei Liter

Nässeschutz: Außenfach wasserdicht

Farbe: Schwarz

Verschluss: Schnalle

Material: Polyester

Fächer: ein Hauptfach mit zwei Innentaschen und Kartenfächern, ein Außen- und Innenfach

Ausstattung: haftende Rückseite, retroreflektierende Einsätze

Liegt durch elastischen Beingurt und Verbreiterungen an der Hüfte angenehm und kompakt an; bleibt stabil beim Fahren und Gehen, ohne zu verrutschen, viele Fächer und Taschen

Außenfach etwas klein; Innenfach nicht komplett wasserdicht; Hüftgurt etwas schmal

Fazit: "Man spürt die Tasche kaum beim Fahren", selbst im Test musste runtergeschaut werden, ob sie noch da ist. Dank elastischem Beingurt und verbreiterter Hüftpartie angenehm und stabil. Modeka vereint alles, was wirklich wichtig ist, und holt sich damit den Testsieg.

2. Platz: Held Lap Bag 2 Preis: 39,95 Euro (Stand Mai 2025)

Gewicht: 272 Gramm

Volumen: ein Liter

Nässeschutz: Innenfach komplett wasserdicht

Farbe: Schwarz

Verschluss: Schnalle

Material: Nylon

Fächer: ein Hauptfach mit Innenfach

Ausstattung: wasserdichter Innensack mit Roll-Klickverschluss, Organizerfächer, Schlaufen auf Außenseite

Bleibt auch voll beladen kompakt; Preis; Tragekomfort; dezente Optik; Nässeschutz; elastischer Beingurt; griffige Rückseite

Fehlendes Außenfach; Hüftgurt etwas schmal

Fazit: Bleibt auch vollgepackt kompakt und meistert den Kompromiss aus Praktikabilität, Qualität und dezenter Optik. Die Tasche sitzt dank elastischem Beingurt fest am Oberschenkel, ohne einzuschnüren. Ein Wermutstropfen bleibt das fehlende Außenfach.

3. Platz: Touratech Beintasche Preis: 59,90 Euro (Stand Mai 2025)

Gewicht: 250 Gramm

Volumen: zwei Liter

Nässeschutz: wasserabweisend

Farbe: Schwarz

Verschluss: Schnalle

Material: Cordura-Textil

Fächer: ein Hauptfach mit zwei Einsätzen, zwei Außenfächer, ein Seitenfach

Ausstattung: elastische Bauch- und Beingurte, in der Mitte teilbar durch Reißverschluss

Breiter Hüftgurt; viele Fächer; Gurte mit elastischen Einsätzen; unkompliziertes An- und Ausziehen; in zwei Taschen teilbar; Duraflex-Schnallen; YKK-Reißverschluss

Durch Konstruktion sehr lange Form und auffällig; viele kleine Fächer und nur ein großes Fach; Wasserdichtigkeit

Fazit: Viel Komfort und clevere Details zeigen im Alltag ihre Stärken. Ein breiter Hüftgurt, elastische Einsätze und hochwertige Verschlüsse erleichtern das Handling. Allerdings ist sie recht lang, auffällig und bietet trotz vieler Fächer nur begrenzt Platz für Größeres.

4. Platz: Alpinestars Access Thigh Bag Preis: 49,95 Euro (Stand Mai 2025)

Gewicht: 265 Gramm

Volumen: k. A.

Nässeschutz: Außenfach komplett wasserdicht

Farbe: Schwarz-Rot-Weiß

Verschluss: Schnalle

Material: 80 % Nylon, 20 % Polyester

Fächer: ein Hauptfach mit drei Taschen, ein Außenfach

Ausstattung: wasserdichte Tasche mit Klettverschlussklappe

Gute Organisation durch viele Fächer; Überblick durch weite Öffnung; wasserdichtes Außenfach; seitliche Verbreiterungen zur Stabilisierung vorhanden; an Beinen verstellbar durch Klett

Durch Verlängerung zum Hüftgurt relativ tiefer Sitz, kann während der Fahrt verrutschen; schmaler Beingurt; beim Gehen präsent

Fazit: Übersichtliche Fächer, ein wasserdichtes Außenfach und viel Platz sind Kaufargumente. Klettverschlüsse ermöglichen eine flexible Anpassung. Der tiefe Sitz, ein schmaler Beingurt und die spürbare Präsenz beim Gehen trüben den Gesamteindruck etwas.

4. Platz: QBag Molle Preis: 29,99 Euro (Stand Mai 2025)

Gewicht: 365 Gramm

Volumen: 1,5 Liter

Nässeschutz: wasserabweisendes Material

Farbe: Schwarz

Verschluss: Schnalle

Material: Polyester

Fächer: ein Hauptfach mit zwei Taschen, ein Außenfach

Ausstattung: Befestigungsknopf für Reißverschluss, verstellbarer Stauraum

Befestigungsschnalle für Hüftgurt flexibel im Winkel; erweiterbarer Stauraum durch Reißverschluss; stabilisierende Verbreiterungen um die Hüftpartie; Schlaufensystem

Bei voller Beladung wirkt die Tasche etwas klobig, Gewicht sehr zentral, neigt zum Hängen

5. Platz: Spidi Leg Bag Preis: 39,90 Euro (Stand Mai 2025)

Gewicht: 174 Gramm

Volumen: drei Liter

Nässeschutz: Haupt- und Innenfach weitestgehend wasserdicht

Farbe: Schwarz

Verschluss: Schnalle

Material: 97 % Polyamid, 3 % andere

Fächer: ein Hauptfach mit Innentasche, ein Innenfach

Ausstattung: Karabinerbefestigung; reflektierende Einsätze

Adäquate Größe; dezente Optik; Tragekomfort während der Fahrt und beim Gehen; Wasserdichtigkeit; Befestigungsschnalle für Hüftgurt flexibel im Winkel

Keine elastischen Elemente; Stauraum etwas begrenzt; kein Außenfach; schmaler Hüftgurt

Fazit: Unauffällig, komfortabel und zuverlässig dicht: Die Beintasche von Spidi überzeugt mit guter Größe, angenehmem Sitz und flexibler Befestigung. Der begrenzte Stauraum und fehlende Außentaschen schränken die Alltagstauglichkeit allerdings etwas ein.

6. Platz: Artonvel Classic Preis: 179,99 Euro (Stand Mai 2025)

Gewicht: 386 Gramm

Volumen: k. A.

Nässeschutz: wasserabweisendes Nylon

Farbe: Schwarz, Braun, Beige

Verschluss: Metall-Klappschnalle, Fidlock

Material: Nylon, Leder

Fächer: ein Hauptfach mit Tasche

Ausstattung: gepolstertes Innenfach, Durchlass für Ladekabel o. Ä.

Gute Verarbeitung und Materialqualität; Einsätze aus vollnarbigem, glattem Rindsleder; sehr guter Tragekomfort, stabil und eng anliegend; großes Hauptfach; flach

Nur ein Hauptfach mit Tasche, wenig Organisationsmöglichkeiten; Beladung beim Tragen teilweise schwer zu finden; sehr hoher Preis

Fazit: Hochwertige Ledereinsätze, saubere Verarbeitung und hoher Tragekomfort sprechen klar für die Tasche. Das große Hauptfach bietet viel Platz, lässt aber Organisationsmöglichkeiten vermissen – Kleinteile sind schwer zu greifen. Auch der Preis fällt stattlich aus.

6. Platz: Wunderlich Beintasche Preis: 89,90 Euro (Stand Mai 2025)

Gewicht: 333 Gramm

Volumen: zwei Liter

Nässeschutz: Hauptfach wasserdicht

Farbe: Schwarz

Verschluss: Schnalle

Material: Nylon

Fächer: ein Hauptfach mit Innenfach, ein Außenfach

Ausstattung: mit Fluorcarbon imprägniert, wasserabweisende Reißverschlüsse, Gepäcksack Macht robusten Eindruck; viel Platz; Fach mit großer Öffnung für einfache Beladung und Entnahme; trotz ausladender Größe relativ kompakt; seitliche Verbreiterungen zur Stabilisation vorhanden

Untere Hälfte wippt beim Laufen auf und ab; tiefer Sitz durch Verlängerung zum Hüftgurt, wackelt etwas während der Fahrt; hoher Preis

Fazit: Dieses Modell zählt zu den größeren Vertreterinnen ihrer Art und nimmt optisch deutlich Raum ein. Das Volumen ist gut nutzbar, ohne dass sich die Tasche sperrig anfühlt. Die stabile Bauweise überzeugt, auch wenn kleinere Utensilien nach unten rutschen können.

7. Platz: Vanucci Sportivo Preis: 49,99 Euro (Stand Mai 2025)

Gewicht: 252 Gramm

Volumen: zwei Liter

Nässeschutz: wasserabweisendes Außenmaterial

Farbe: Schwarz

Verschluss: Schnalle

Material: k. A.

Fächer: ein Hauptfach, kleines Außenfach auf Innen- und Außenseite

Ausstattung: extra Innenbeutel mit Rollverschluss, reflektierendes Logo

Vier verschließbare Fächer, großes Hauptfach lässt sich weit öffnen; geringes Eigengewicht; einfache Handhabung; guter Tragekomfort; Beinriemen mit elastischem Einsatz; haftende Rückseite

Hüftgurt wirkt billig, überstehender Riemen lässt sich schwer fixieren; Hüftgurt ist schmal und kann einschneiden oder stark drücken

8. Platz (Kauftipp): RaceFoxx Beintasche Preis: 24,90 Euro (Stand Mai 2025)

Gewicht: 151 Gramm

Volumen: k. A.

Nässeschutz: Hauptfach größtenteils wasserdicht

Farbe: Schwarz

Verschluss: Schnalle

Material: Nylon

Fächer: ein Hauptfach, ein Außenfach

Ausstattung: Hüft- und Beingurt elastisch, Wabenoptik Kompakte Größe; leichtes Gewicht; moderater Preis; Hüft- und Beingurt elastisch; Nässeschutz; Wabenoptik; Tragekomfort

Das Fassungsvermögen stößt bei voller Beladung an seine Grenzen, und die kompakte Form geht etwas verloren; fehlende Verbreiterungen zur Stabilisierung