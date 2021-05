Indische Reifenmarke Eurogrip kommt nach Europa Norton-Mutter macht in Reifen

Das erste Produkt, das auf den Markt gebracht wird, ist der Eurogrip Bee Connect Rollerreifen, der in den kommenden Monaten in 40 verschiedenen Größen erhältlich sein wird. Entwickelt und designt werden die neuen Zweiradreifen von Eurogrip im neu gegründeten Entwicklungszentrum von TVS in Mailand.

TVS Eurogrip

"Wir haben eine neue und aufregende Reihe von Reifen entwickelt, die für die europäischen Straßen und Bedingungen geeignet sind und die Bedürfnisse der europäischen Fahrer im Auge behalten. Ich bin zuversichtlich, dass die technische Expertise unseres Produktdesign- und Entwicklungsteams in Mailand, Italien, gepaart mit der Erfahrung unseres Teams in Indien dazu führen wird, dass die Eurogrip Bee Connect Scooter-Reifen eine Freude für Scooter-Fahrer in Europa und dem Rest der Welt sein werden", sagt Andrea Bianchi Milella, Marketing Manager des italienischen TVS Srichakra Zentrums.

Der neue Rollerreifen soll der Wegbereiter für eine komplette Modellpalette an Motorradreifen sein, die Eurogrip in Europa anbieten möchte. Da bereits in Indien eine breite Palette an Reifen in verschiedenen Dimensionen und Bauarten angeboten werden, ist auch in Europa mit einer großen Auswahl gängiger Dimensionen in radialer und diagonaler Bauweise zu rechnen.

Umfrage Welche Reifenmarke fahren Sie? 1091 Mal abgestimmt Pirelli, was sonst. Metzeler, na klar. Immer Michelin. Conti, das passt. Dunlop, sind die Besten Avon, die taugen. Bridgestone, besser geht's nicht. Vredestein, mal was Neues. Maxxis, die sind super. Kenda, tolle Offroad-Pellen Heidenau, die bringen mich überall hin Mitas, die überzeugen mich. mehr lesen

Fazit

Eurogrip ist in Deutschland bereits mit Reifen für die Landwirtschaft oder Baustellenfahrzeuge am Markt und zieht zunächst mit Rollerreifen auch in den Zweiradmarkt ein.