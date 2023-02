Jahresgewinnspiel 2023 von Louis Z 900 RS als Custombike zu gewinnen

Der Hauptgewinn für 2023 beim Jahresgewinnspiel von Louis ist eine spezielle und einmalige Kawasaki Z 900 RS im Detlev-Louis-Marken-Design. MOTORRAD zeigt die ersten Fotos von der heißen Louis-Kawa.

Louis 1. Preis beim Jahresgewinnspiel 2023 von Louis: diese spezielle, einzigartige Kawasaki Z 900 RS.

Louis und Kawasaki

Die beiden Marken, Louis und Kawasaki, verbindet eine gemeinsame Geschichte: Detlev Louis, der das Hamburger Unternehmen jahrzehntelang prägte, ließ die Weltpremiere der Ur-Z 900 auf seinem Messestand stattfinden. Das war im Jahr 1972 auf der IFMA in Köln. Die aktuelle, 111 PS starke Z 900 RS hätte Detlev Louis sicher gefallen, und dieses Custombike ebenfalls, heißt es aus Hamburg.

Custombike mit Straßenzulassung

Ganz wichtig hierzulande, deshalb gleich vorweg angemerkt: Alle an dieser Z 900 RS durchgeführten Änderungen und Teile haben den TÜV-Segen, sind straßenzugelassen und alltagstauglich. Einzige Einschränkung: Die Louis-Z 900 RS hat keine 2-Personen-Zulassung mehr. Am kürzeren Heck sind keine Soziusfußrasten mehr vorhanden.

Fast alle Teile aus dem Louis-Sortiment

Fast alle für diesen Umbau verwendeten Teile stammen naheliegenderweise wie konsequenterweise aus dem Louis-Sortiment. Sogar der sauber verschweißte Abschluss des gekürzten Heckrahmens war eigentlich ein Rohrlenker aus dem Louis-Angebot. Von ABM kamen die vielfach einstellbaren Lenkstummel, die Sitzbank wurde von der Sattlerei P. Kinzlin angefertigt. Räder, Bremszangen und Abgasanlage wurden von der Pulverbeschichtung Hamburg bearbeitet, der Tank von Dariusz Napierala lackiert. Hellgrün und Schwarz, das ist außergewöhnlich – und genau das soll es sein.

Brixton Crossfire 500 als 2. Preis

Als 2. Preis gibt es beim Jahresgewinnspiel 2023 von Louis eine – original belassene – Brixton Crossfire 500 zu gewinnen. Ebenfalls ein Naked Bike im Retro-Stil, allerdings eine Hubraum-, Leistungs- und Preisklasse unterhalb der Z 900 RS. Mit 48 PS ist die Crossfire 500 ideal für die Führerscheinklasse A2 geeignet. Weitere Preise kommen aus den Bereichen Zubehör, Reifen, Ausrüstung, Reisen oder Trainings. Und: 10 mal 1 Jahresabo von MOTORRAD, 26 Ausgaben digital.

Louis 2. Preis beim Jahresgewinnspiel 2023 von Louis: diese (originale) Brixton Crossfire 500 mit 48 PS.

Teilnahme am Jahresgewinnspiel von Louis

Am Jahresgewinnspiel 2023 von Louis nehmen alle teil, die volljährig sind und eine Kundenkarte haben, die LouisCard, und damit mindestens einmal im Laufe des Jahres 2023 bei Louis einkaufen. Egal, ob in einem Louis-Shop vor Ort oder im Louis Online-Shop. Zudem nehmen automatisch alle an der Verlosung teil, die volljährig sind und den Louis-Newsletter abonniert haben. Das Gewinnspiel läuft bis 31.12.2023, die Auslosung wird im Januar und Februar 2024 stattfinden.

Fazit

Eine Kawasaki Z 900 RS als einzigartiges Custombike als Hauptpreis, eine Brixton Crossfire 500 als 2. Preis und viele weitere attraktive Preise werden beim Jahresgewinnspiel 2023 von Louis verlost. Volljährige Abonnenten des Louis-Newsletters nehmen daran teil, ebenso volljährige Inhaber einer LouisCard, die ihre Kundenkarte im Laufe des Jahres 2023 mindestens einmal für einen Kauf verwenden. Das Gewinnspiel läuft bis 31.12.2023, die Auslosung wird im Januar und Februar 2024 stattfinden.