Suzuki Katana als Pizzaschneider: Vom Samurai-Messer zum Pizza schneiden

Das Katana, ein langes Samurai-Schwert, steht für Präzision und Schärfe. In den 1980er-Jahren benannte Suzuki eine Motorradreihe danach, die mit ihrem außergewöhnlichen Design die Motorradwelt veränderte. Seit ihrer Wiederauferstehung als Katana 1000 (ab 2019) positionierte Suzuki das Modell gezielt in bestimmten Märkten. Besonders erfolgreich ist die aktuelle Neuauflage in Japan.

Katana mit scharfer, rollender Edelstahlklinge Nun trägt auch ein Pizzaschneider diesen Namen. Wie ein Schwert soll die scharfe, rollende Edelstahlklinge Pizza und andere Teigwaren präzise zerteilen. Die Designer lehnten sich an die markante Front der Suzuki Katana an, vor allem an die spitz zulaufende Scheinwerferpartie.

Der Pizzaschneider besteht aus Edelstahl. Trotz des kantigen Designs soll der ergonomische Griff gut in der Hand liegen. So lässt sich die Katana sicher über die Pizza führen und zerteilt sie mit ihrem Edelstahl-Vorderrad.

Offiziell von Suzuki lizensiert Dass das Design des Pizzaschneiders in Zusammenarbeit mit Suzuki entstand, ist eher unwahrscheinlich, aber es ist immerhin offiziell vom Motorradhersteller lizenziert. So darf das Produkt auch den Suzuki-Schriftzug tragen.

In Foren und sozialen Medien wird der Katana-Pizzaschneider kontrovers besprochen. Einige loben die Verbindung zweier Leidenschaften – Motorradfahren und Essen – andere sehen darin eine skurrile Spielerei. Für Sammler und Fans der Suzuki Katana könnte dieser Pizzaschneider jedenfalls eine interessante Ergänzung für die Besteckschublade sein.

Preis: um 38 Euro (gesehen auf ebay.de)

Größe: 18 cm x 6 cm

Gewicht: 85 g

Material: Cutter aus Edelstahl / Gehäuse aus ABS-Harz

Pizzaschneider kommt mit Ständer fürs "Vorderrad"