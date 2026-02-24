Markenverzeichnis öffnen
Suzuki Katana als Pizzaschneider: Vom Samurai-Messer zum Pizza schneiden

Vom Samurai-Messer zum Pizzaschneider
Suzuki Katana schneidet Pizza

Samurai-Tradition trifft auf Pizzateig – in Form der Suzuki Katana. Dieser Pizzaschneider ist für Fans eine nette Ergänzung in der Besteckschublade.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.02.2026
Suzuki Katana Pizzaschneider
Foto: Hersteller

Das Katana, ein langes Samurai-Schwert, steht für Präzision und Schärfe. In den 1980er-Jahren benannte Suzuki eine Motorradreihe danach, die mit ihrem außergewöhnlichen Design die Motorradwelt veränderte. Seit ihrer Wiederauferstehung als Katana 1000 (ab 2019) positionierte Suzuki das Modell gezielt in bestimmten Märkten. Besonders erfolgreich ist die aktuelle Neuauflage in Japan.

Katana mit scharfer, rollender Edelstahlklinge

Nun trägt auch ein Pizzaschneider diesen Namen. Wie ein Schwert soll die scharfe, rollende Edelstahlklinge Pizza und andere Teigwaren präzise zerteilen. Die Designer lehnten sich an die markante Front der Suzuki Katana an, vor allem an die spitz zulaufende Scheinwerferpartie.

Der Pizzaschneider besteht aus Edelstahl. Trotz des kantigen Designs soll der ergonomische Griff gut in der Hand liegen. So lässt sich die Katana sicher über die Pizza führen und zerteilt sie mit ihrem Edelstahl-Vorderrad.

Offiziell von Suzuki lizensiert

Dass das Design des Pizzaschneiders in Zusammenarbeit mit Suzuki entstand, ist eher unwahrscheinlich, aber es ist immerhin offiziell vom Motorradhersteller lizenziert. So darf das Produkt auch den Suzuki-Schriftzug tragen.

In Foren und sozialen Medien wird der Katana-Pizzaschneider kontrovers besprochen. Einige loben die Verbindung zweier Leidenschaften – Motorradfahren und Essen – andere sehen darin eine skurrile Spielerei. Für Sammler und Fans der Suzuki Katana könnte dieser Pizzaschneider jedenfalls eine interessante Ergänzung für die Besteckschublade sein.

  • Preis: um 38 Euro (gesehen auf ebay.de)
  • Größe: 18 cm x 6 cm
  • Gewicht: 85 g
  • Material: Cutter aus Edelstahl / Gehäuse aus ABS-Harz
  • Pizzaschneider kommt mit Ständer fürs "Vorderrad"

