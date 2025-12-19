107 Von der Skizze zur Textilkombi

Wie fast alles in der Motorradwelt haben sich Textilanzüge in den letzten Jahrzehnten enorm gewandelt. Heute bietet der Markt eine riesige Bandbreite, zig Größen und verschiedenste Konzepte. Und das fast in jeder Preisklasse. Für diese Folge war MOTORRAD-Podcaster Ferdinand Heinrich-Steige zu Gast bei Stadler Motorradbekleidung in Aidenbach, wo Firmeninhaber und Chefentwickler Hans Jürgen Stadler nicht nur von den Anfängen in den Siebzigern erzählt, sondern auch von den ersten Textilkombis der Neunziger und den besonderen Herausforderungen bei der Entwicklung von Motorradbekleidung. Nach einem Blick in die Produktion erzählt er außerdem von den einzelnen Arbeitsschritten, den Rohstoffen und erklärte, warum Schnitte selbst bei der gleichen Marke unterschiedlich ausfallen können. Wir sprechen außerdem über Zertifizierungen und wie Motorradbekleidung in der Zukunft aussehen könnte. Nach dieser Folge gönnen wir uns übrigens eine kleine Weihnachtspause. Wir wünschen euch schöne und erholsame Feiertage! Die nächste Folge erscheint dann am 16. Januar 2026. Fragen, Themenwünsche, Lob und Kritik? Über podcast@motorradonline.de kommen eure Nachrichten am schnellsten an.