<p>In dieser Folge sprechen wir über Ausrüstung, die unser Motorradfahren grundlegend verändert haben – also für uns zum Gamechanger wurden. Dabei erzählen wir nicht unbedingt von "High"-Tech, sondern zum Teil auch von ganz profanen Dingen, die wir bislang nicht auf dem Schirm hatten. Service-Redakteur Tobias Beyl erzählt zum Beispiel von Motorradjeans, die mittlerweile ein sehr hohes Schutzniveau mit dezenter Optik verbinden, Unterwegs-Ressortleiter Thorsten Dentges vergleicht Adventure-Helme der 90er Jahre mit aktuellen Modellen und Unterwegs-Redakteur Ferdinand Heinrich-Steige berichtet unter anderem von der beeindruckenden Reinigungsleistung eines Motorrad-Felgenreinigers. Bewusst ausgeklammert haben wir übrigens alles, was Motorradtechnik selbst betrifft wie etwa elektronische Assistenzsysteme. Denn auch da gab es sicherlich bereits den ein oder anderen Gamechanger… Was wurde für euch zum Gamechanger? Schreibt uns einen Kommentar oder eine Mail an podcast@motorradonline.de</p><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p><p><b>Über die Podcast-Reihe Kurvendiskussion:</b></p><p>Kurvendiskussion ist der Podcast der Zeitschrift MOTORRAD und erscheint alle 14 Tage neu. MOTORRAD-Redakteur und Podcaster Ferdinand Heinrich-Steige spricht mit Redakteurs- und Testkollegen sowie mit Gästen über aktuelle Modelle, Ausrüstung, Trends, Reisethemen und Motorradtechnik. In den Folgen, die meist zwischen 45 und 60 Minuten dauern, gibt es außerdem viele persönliche Eindrücke und die ein oder andere Anekdote aus dem Redaktionsalltag zu hören, die es im Heft nicht zu lesen gibt. Hört einfach mal rein – auf allen gängigen Podcast-Portalen sowie unter www.motorradonline.de/podcast.</p>