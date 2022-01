Arai RX-7V Evo Lineup 2022 Tophelm jetzt mit neuer Prüfnorm 22.06

Keine Überraschung: Arai hebt den RX-7V Evo laut eigener Aussage ohne Änderungen über die neue Homologationsnorm ECE R 22.06. Sicherheit steht beim japanischen Traditionshersteller seit Gründung groß auf den Fahnen und meist überfüllen die Arai-Produkte die geforderten Werte deutlich.

Arai RX-7V Evo

Und die härteren Tests der 22.06 spielen den traditionell sehr kräftigen Helmen von Arai in die Karten. Ganz ohne Änderungen geht die Evolution des RX-7V nicht ins neue Jahr. Neu sind: Der Beiname Evo und ein neues Innenfutter mit neu angeordneten Lüftungskanälen. Das Futter kann wie gewohnt herausgenommen und gewaschen werden. Leicht verändert haben sich die Preise. Die drei Uni-Lacke kosten 899 Euro, die Replik-Versionen 1049,95 Euro und die HRC- und CBR-Designs schlagen mit 1099,95 Euro zu Buche. Zum Vergleich: die Repliken des Jahres 2021 kosteten 999,95 Euro.

20 Farben verfügbar

Insgesamt bietet Arai den neuen RX-7V in 20 Farben und Dekoren an. Die Glasfaser-Helme mit DD-Verschluss sind ja nach Design in den Größen XS bis 3XL zu haben. Wie viele unterschiedlich große Außenschalen Arai nutzt ist nicht bekannt. Ein klares Pin-Lock-Visier ist ab Werk dabei, genau wie fünf Jahre Garantie. Verfügbar ist der Evo in den kommenden Wochen.

Fazit

Arai bringt den RX-7V kaum verändert als Evo ins neue Jahr und über die neue Crash-Norm 22.06. Die Farbauswahl ist wie gewohnt groß, die Preise wie gewohnt hoch. Dafür sind 5 Jahre Garantie im Preis enthalten.