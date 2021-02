Ducati Smart Jacket mit Dainese-Technologie Ducati Airbag-Weste für Damen und Herren

Zusammen mit Dainese entwickelte Ducati die Smart Jacket. Es handelt sich dabei um eine Weste, also ein ärmelloses Oberteil, das mit der D-air-Airbag-Technologie von Dainese ausgestattet ist und das Ducati-Logo trägt.

Die Ducati Smart Jacket ist sowohl in Herren- als auch in Damengrößen erhältlich und kann über oder unter jeder Motorradjacke getragen werden, ohne dass irgendeine Art von Verbindung mit dem Motorrad erforderlich ist.

Steuereinheit erkennt gefährliche Situationen

Und so funktioniert die Weste: Eine integrierte elektronische Steuereinheit analysiert 1.000 Mal pro Sekunde Daten. Die Steuereinheit soll so selbstständig gefährliche Situationen erkennen, wie das Rutschen des Fahrers, einen Highsider, einen Auffahrunfall, einen Aufprall auf ein anderes Objekt oder den Aufprall auf ein stehendes Fahrzeug. In so einem Fall aktiviert sich das Schutzsystem, der Airbag löst aus.

Die Westenstruktur soll zusammen mit den internen Mikrofasern dafür sorgen, dass sich der Airbag gleichmäßig und kontrolliert über die gesamte Fläche aufbläst. Das so generierte "Schutzschild" des Airbags soll laut Hersteller dem Schutz von sieben Rückenprotektoren der höchsten Sicherheitsstufe (Stufe 1) entsprechen, ohne dass ein Rückenprotektor vorhanden ist.

Die Ducati Airbag-Weste soll leicht sein und sich einfach zusammenfalten und verstauen lassen. Die Akkulaufzeit wird mit 26 Stunden angegeben, danach kann sie per USB-Ladekabel aufgeladen werden.

Größe und Preise Ducati Smart Jacket

613,53 Euro kostet die Ducati Airbag-Weste. Für Damen ist sie in den Größen XS bis XXL erhältlich, für die Herren sind es ebenfalls die Größen XS bis XXL.

D-air-App für Ducati Smart Jacket

Für die Verwendung der Airbag-Weste ist eine Registrierung und Aktivierung über die D-air-App notwendig, damit das Kleidungsstück auch Updates bekommen kann.

Fazit

Für Ducati-Fans, die gerne auch am Körper die Ducati-CI tragen, kann sich die Investition lohnen. Denn da die Weste über und unter der Motorradjacke getragen werden, ist sie vielseitig einsetzbar.