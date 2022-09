Forcite MK1S mit integrierter Kamera Smarter Motorradhelm aus Australien

Forcite MK1S ist laut Hersteller der erste smarte Motorradhelm, der nicht nur zur Marktreife gebracht wurde, sondern bereits in großen Stückzahlen produziert wird. Mehr als 2.000 Stück wurden bereits in Australien verkauft. Auch nach Europa und Großbritannien soll der MK1S demnächst kommen. Kostenpunkt: 1.099 Euro (inklusive Steuern). Auf die ersten 500 Stück soll es einen Einführungsrabatt von 100 Euro geben.

Kamera mit 3 Aufnahmemodi

80 Prozent des Preises gehen auf das Konto der Kamera im Kinnteil, die bei Bedarf auch ausgebaut und in einen neuen Forcite-Helm eingebaut werden kann. Und da sind wir auch schon beim Herzstück des Forcite MK1S: Full-HD-Aufnahmen (1080p 60 FPS), ordentliche Bildqualität auch bei schlechtem Licht, 8 Stunden Akkulaufzeit und – optional – ein Terabyte Speicherplatz per Micro-SD-Karte werden geboten. Dazu 3 Aufnahmemodi: Auto-Record, Dashcam-Modus sowie natürlich Aufnahmen per Knopfdruck. Im Auto-Record-Modus läuft die Aufnahme, sobald der Helm eingeschaltet wird; im Dashcam-Modus zeichnet die Kamera kontinuierlich auf, und wenn die SD-Karte voll ist, wird der Reihe nach das älteste Filmmaterial überspielt. Die dritte Möglichkeit ist die Aufnahme per Knopfdruck: Das geht über den dreieckigen Bluetooth-Controller, der mit einer passenden Halterung am Lenker befestigt werden kann. Der Controller ist ausgestattet mit einer wasserfesten USB-Buchse und kann Kamera, Musik, Lautstärke sowie Rufannahme und Navigation steuern.

2 Mikrofone, 2 Lautsprecher

Der Helm ist außerdem mit 40 mm großen Harman-Kardon-Lautsprechern und 2 Mikrofonen ausgestattet, letztere sollen Windgeräusche bei Telefonaten und Aufnahmen reduzieren. Jeder Vlogger, der jetzt immer noch keine Schmetterlinge flattern spürt, leidet womöglich unter Gefühlskälte. Aufgenommene Vlogs oder sonstige Videoclips können dann per USB-Kabel auf den PC übertragen werden, zudem erlaubt die Smartphone-App das Schneiden und Exportieren von bis zu 30 Sekunden langen Videoclips.

App greift auf Echtzeitdaten von Google Maps zurück

Helm und Controller werden bei der ersten Inbetriebnahme mit dem Smartphone gekoppelt, danach verbinden sich beide Geräte automatisch mit dem Handy. Wichtig: Helm und Controller sind nicht direkt gekoppelt, sondern kommunizieren über die Forcite App miteinander. Wenn per Controller am Lenker beispielsweise ein Anruf entgegengenommen werden möchte, muss die App auf dem Smartphone aktiv sein. Die Forcite-App steht für Android und iOS bereit. Sie greift auf Echtzeitdaten von Google Maps, Waze, Yahoo und weiteren Plattformen zurück. Auf Wunsch spielt der Helm dann beispielsweise Informationen zur Routenführung, Verkehrslage und Blitzern ein. Das kann akustisch geschehen, aber auch optisch.

LED-Leiste im Helm warnt oder signalisiert

Hierfür ist eine LED-Leiste im Sichtfeld unterhalb des Visiers angebracht. Wenn links abgebogen werden soll, kann der Helm das z. B. mit einem grünen Lauflicht nach links signalisieren, wenn eine Gefahrenstelle folgt oder ein Blitzer wartet, leuchtet die Leiste in den Farben auf, die der Fahrer dafür konfiguriert hat. Je nach Tageszeit wird die Helligkeit der LED-Leiste automatisch geregelt.

Forcite Eine LED-Leiste im Helm kann auf Wunsch optische Signale geben.

ECE 22.05-Version mit Sonnenblende

Kommen wir zum Helm selbst. Der Forcite MK1S beansprucht Premiumstatus. Die Helmschale des MK1S besteht aus T-400-Kohlefaserverbundwerkstoff – wir haben es also mit einem Carbon-Helm zu tun. Anders wäre das Gewicht von circa 1.500 Gramm (+/-50 Gramm) auch nicht realisierbar. Er ist mit 8 Belüftungsöffnungen ausgestattet, einer Visierverriegelung, Doppel-D-Verschluss und Pinlock-Vorbereitung. Das Pinlock-Visier selbst kostet 59 Dollar und das Premium-Polster mit Nackenpolster 79 Dollar. Es soll für eine bessere Abdichtung und Reduzierung der Windgeräusche sorgen. Ein zusätzliches Visier, z. B. dunkel oder verspiegelt, schlägt mit 100 Dollar zu Buche. Hinzu können noch SD-Karten zwischen 64 GB und 1 TB geordert werden (Preisspanne: 19 bis 279 Dollar).

Der aktuelle MK1S erfüllt die ECE 22.05-Norm und ist mit einer Sonnenblende ausgestattet. 2023 soll das ECE 22.06-konforme Modell kommen, das dann aber keine Sonnenblende mehr haben wird. Wer darauf also Wert legt, schlägt am besten noch bei der 22-05er-Version zu. Interessanter Hintergrund: Durch die im Kinnteil integrierte Kamera erreichte der smarte Helm noch bessere Schlagdämpfungswerte als ohne.

1.099 Euro, XS – XL, matt und glänzend

Bestellt werden kann der Helm über Forcite direkt, ein einmaliger kostenloser Umtausch zu einer anderen Größe wird von den Australiern ebenfalls angeboten. Es stehen die Größen XS, S, M, L, L/XL und XL zur Auswahl sowie ein glänzendes und ein mattes Carbon-Dekor. Der Preis für den Forcite MK1S in Europa: 1.099 Euro.

Lieferumfang

MK1S Helm

Helmtasche

USBC-Ladekabel

Ladeadapter

Echtheitszertifikat

Bedienerführung

Bluetooth-Controller

Bluetooth-Controller-Montagekit

Forcite-Wartungstool

Fazit

MOTORRAD empfing Gründer und Entwickler von Forcite in der Redaktion in Stuttgart. Den Helm hatten wir nicht nur in der Hand, sondern auch auf dem Kopf. Haptik und Funktionen haben uns auf den ersten Blick überzeugt, auch die App-Anwendung machte einen guten Eindruck. Ein bisschen umständlich könnte es sein, dass für die Steuerung über den Controller immer die App aktiv sein muss, aber das testen wir demnächst ausführlich und ergänzen den Artikel an dieser Stelle um einen Bericht und ein Video.