Furygan Sammy: Cargohose für Motorradfahrer

Wer aussieht, als ob er oder sie in Freizeitklamotten auf dem Motorrad oder Roller sitzt, muss zwischen Optik und Sicherheit schon lange keinen Kompromiss mehr machen. Unschmelzbare Hochtemperatur-Fasern machen es möglich – Aramide. Das Wort setzt sich aus "Aromatische" und "Polyamide" zusammen. Soweit unser Amateur-Ausflug in die Textilchemie. Furygan Sammy in unserem Partnershop*

Gelenkprotektoren an Knie und Hüfte

Auf diese Fasern greift die Cargo-Motorradhose Furygan Sammy zurück – allerdings nur im Bereich des Gesäßes. Immerhin kommt sie mit Hüft- und Knieprotektoren, wobei letztere in drei Höhen positionierbar sind. Wem die Hose so passt, dass die Protektoren im Falle eines Sturzes nicht verrutschen, dürfte mit der Furygan Sammy also besser geschützt sein als mit einer üblichen Jeans oder Cargohose. Sie ist nach den Vorgaben der DIN EN 1621-1 CE-zertifiziert, was allerdings nicht mehr bedeutet als dass die Gelenkprotektoren dem Level 1-Standard entsprechen.

Die Sammy ist gerade geschnitten und schnörkellos. Sie verfügt über vier Taschen, wobei die beiden Gesäßtaschen von Motorradfahrern eher selten zum Verstauen verwendet werden dürften. Die Hose hat außerdem ein leicht erhöhtes Profil auf der Rückseite, um den unteren Rücken besser zu schützen.

Furygan bietet die Sammy in drei Farben an: Blau, Mittelblau und Schwarz. Erhältlich sind die Herrengrößen 36 bis 50, der Preis liegt bei 189,90 Euro.

Fazit

Dass die Furygan Sammy nur am Gesäß mit Aramid-Fasern ausgestattet ist, sollte nicht verschwiegen werden, doch auch herkömmliche Motorradtextilhosen setzen oft nur partiell auf Aramid-Fasern, meist im Bereich des Gesäß, der Hüfte und der Knie. Immerhin kommt die Sammy mit Knie- und Hüftprotektoren, die auch noch gegen Level 2-Protektoren getauscht werden könnten.

