Vom Sommermobil zum Trike: Umbaukits aus den 1970ern ersetzen Kufen

Schneemobile sind großartig – solange Schnee liegt. Doch sobald der Winter endet, stehen sie monatelang ungenutzt in der Garage. In den 1970ern hatten Bastler und Zubehörfirmen eine ebenso geniale wie verrückte Idee: Umbaukits, die Schneemobile in Dreiräder verwandelten.

"Wunder Wheels" und "Skat Trak" Kits wie "Wunder Wheels" und "Skat Trak" machten aus Schlitten dreirädrige Sommerfahrzeuge. Statt Platz in der Garage zu verschwenden, rollten die umgebauten Schneemobile auch ohne Winter weiter.

Das Grundproblem von Schneemobilen: Sie funktionieren nur, wenn draußen Schnee liegt. Wer das nicht hinnehmen wollte, fand in den späten 60ern und 70ern eine Lösung, die heute zwischen "genial" und "absurd" schwankt: Trike-Umbaukits. Laut The Drive dominierten damals zwei Anbieter den nordamerikanischen Markt: "Wunder Wheels" und "Skat Trak". Die Idee war simpel: Kufen ab, Räder dran – und schon wurde aus dem Wintersportgerät ein Sommerfahrzeug.

Stahlrahmen mit Lenkmechanik "Wunder Wheels" setzte auf einen Stahlrahmen mit Lenkmechanik, zwei Vorderrädern und einem Hinterrad, der unter das Schneemobil montiert wurde. "Skat Trak" wählte einen direkteren Ansatz und befestigte seine Lösung an den Ski-Aufnahmen.

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Manchmal schafften es die umgebauten Schlitten sogar auf öffentliche Straßen. The Drive berichtet, dass solche Fahrzeuge in Kanada teils legal unterwegs waren. In der Szene kursiert die Zahl von 1.751 produzierten "Wunder Wheels"-Kits.

Warum sieht man das heute kaum noch? In den 70ern kamen die ersten echten ATVs auf den Markt. Damit verschwand der Bedarf, ein Wintersportgerät in ein Sommerfahrzeug zu verwandeln.