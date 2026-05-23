Über 44.000 Motorrad-Neuzulassungen bis April – und CFMoto steigt auf in die Top 10

"Ein Motorrad-Frühling wie früher", so hatten wir nach dem 1. Quartal 2026 formuliert. Inzwischen liegen die Neuzulassungen bis einschließlich April vor, und – umso erfreulicher – der positive Trend hält an.

Motorrad-Neuzulassungen von Januar bis April 2026

In den ersten 4 Monaten des Jahres 2026 wurden 44.108 Krafträder über 125 Kubik neu in Deutschland zugelassen. Im Vorjahreszeitraum, direkt nach der Umstellung von Euro 5 auf Euro 5+ mit dadurch bedingten, verzerrenden Vorzieheffekten, waren es nur 34.917 gewesen, also fast 10.000 weniger. Unter dem Strich steht für Januar bis April 2026 ein zweistelliges Plus: +26,3 Prozent.