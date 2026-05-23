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Über 44.000 Motorrad-Neuzulassungen bis April – und CFMoto steigt auf in die Top 10

Motorrad-Neuzulassungen April 2026
CFMoto steigt auf in die Top 10

Stark zweistellig im Plus gegenüber dem Vorjahr erfreuen uns die Motorrad-Neuzulassungen im Frühling 2026. Besonders steil geht ein chinesischer Hersteller: CFMoto. Wir zeigen die aktuellen Top-Marken und Top-Modelle.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.05.2026
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CFMoto 450 MT
Foto: CFMoto

"Ein Motorrad-Frühling wie früher", so hatten wir nach dem 1. Quartal 2026 formuliert. Inzwischen liegen die Neuzulassungen bis einschließlich April vor, und – umso erfreulicher – der positive Trend hält an.

Motorrad-Neuzulassungen von Januar bis April 2026

In den ersten 4 Monaten des Jahres 2026 wurden 44.108 Krafträder über 125 Kubik neu in Deutschland zugelassen. Im Vorjahreszeitraum, direkt nach der Umstellung von Euro 5 auf Euro 5+ mit dadurch bedingten, verzerrenden Vorzieheffekten, waren es nur 34.917 gewesen, also fast 10.000 weniger. Unter dem Strich steht für Januar bis April 2026 ein zweistelliges Plus: +26,3 Prozent.

Vergleich der Jahre 2024, 2025 und 2026

Im Vergleich mit dem normalen, unverzerrten Zeitraum Januar bis April 2024 lassen ...

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