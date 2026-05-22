BMW-Sondermodell für fast 50.000 Euro: BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT

Basis für das Superbike-Sondermodell mit der offiziellen Bezeichnung BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT ist die aktuelle BMW M 1000 RR mit M Competition Paket (Carbonteile, gefräste Aluminiumteile etc.) und konsequenterweise ohne Soziuspaket. Als Sondermodell-Garnitur kommen hier einige spezielle Details hinzu, um die Isle of Man TT mitsamt den dortigen Erfolgen der Bayerischen Motoren Werke zu zelebrieren.
Sondermodell-Details – BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT
- Sonderlackierung "British Racing Green Uni Matt"
- Dekor links: ausgewählte Linkskurven des TT Mountain Course
- Dekor rechts: ausgewählte Rechtskurven des TT Mountain Course
- M Carbon Airbox-Abdeckung matt mit Dekor zum TT Mountain Course
- Nummerierung eingefräst an der oberen Gabelbrücke
- Aluminium-Tank lackiert in "Satin Chrom" mit Tapes
- Alcantara-Sitzpolster schwarz
- TT-Branding und Beschriftung am Heck
- Schwinge in Schwarz
- Echtheitszertifikat
- M Race Cover Kit
- M Motorradteppich (250 x 105 cm) mit M-Logo und TT-Logo
- M Montageständeraufnahmen
- Montageständer hinten
Technische Daten – BMW M 1000 RR mit M Competition Paket
- Motor: Reihenvierzylinder
- Hubraum: 999 ccm
- Spitzenleistung: 218 PS (160 kW) bei 14.500/min (mit Straßenzulassung)
- Höchstgeschwindigkeit (eingetragen): 314 km/h
- Aluminium-Chassis
- Upside-down-Telegabel und Federbein jeweils voll einstellbar
- M Carbon-Räder (Reifen vorn 120/70 ZR 17, hinten 200/55 ZR 17)
- M Bremsen mit Race ABS
- M Abgasanlage aus Titan
- M Lightweight Batterie
- Gesamtgewicht: 194 kg (mit zu 90 % gefülltem 16,5-Liter-Alu-Tank und Straßenzulassung)
BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT – Verfügbarkeit und Preis
49.900 Euro kostet eines von 115 Exemplaren der BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT in Deutschland. Aktueller Basispreis für eine BMW M 1000 RR ist 36.300 Euro, mit M Competition Paket 43.990 Euro.
Lange Historie: BMW und die Isle of Man Tourist Trophy
BMW ist der Isle of Man Tourist Trophy seit Jahrzehnten eng verbunden: von Georg "Schorsch" Meiers legendärem TT-Sieg im Jahr 1939 bis zu aktuellen Erfolgen mit S 1000 RR und M 1000 RR:
- 1939: Georg "Schorsch" Meier gewinnt die Senior TT mit der BMW RS 255 Kompressor
- 1976: Helmut Dähne siegt gemeinsam mit Hans-Otto Butenuth in der 1.000-ccm-Production-Class mit der BMW R 90 S
- 2014: Michael Dunlop gelingt der Durchbruch in der 1.000-ccm-Klasse mit der BMW S 1000 RR
- 2022: Peter Hickman und BMW triumphieren in den Klassen Superbike, Superstock und Senior TT
- 2025: Davey Todd gewinnt in der Superbike-Kategorie mit der BMW M 1000 RR
- 2026: ?
Rundenrekord: BMW M 1000 RR auf dem TT Mountain Course
Ein markanter Beleg für die überragende BMW-Performance auf dem TT Mountain Course ist der klassenübergreifende All-Time-Rundenrekord aus dem Jahr 2023: 16:36.115 Minuten mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 136.358 mph (circa 219 km/h), gefahren von Peter Hickman mit einer BMW M 1000 RR in seriennaher Superstock-Spezifikation.