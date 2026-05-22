BMW-Sondermodell für fast 50.000 Euro: BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT

Basis für das Superbike-Sondermodell mit der offiziellen Bezeichnung BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT ist die aktuelle BMW M 1000 RR mit M Competition Paket (Carbonteile, gefräste Aluminiumteile etc.) und konsequenterweise ohne Soziuspaket. Als Sondermodell-Garnitur kommen hier einige spezielle Details hinzu, um die Isle of Man TT mitsamt den dortigen Erfolgen der Bayerischen Motoren Werke zu zelebrieren.

Sondermodell-Details – BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT Sonderlackierung "British Racing Green Uni Matt"

Dekor links: ausgewählte Linkskurven des TT Mountain Course

Dekor rechts: ausgewählte Rechtskurven des TT Mountain Course

M Carbon Airbox-Abdeckung matt mit Dekor zum TT Mountain Course

Nummerierung eingefräst an der oberen Gabelbrücke

Aluminium-Tank lackiert in "Satin Chrom" mit Tapes

Alcantara-Sitzpolster schwarz

TT-Branding und Beschriftung am Heck

Schwinge in Schwarz

Echtheitszertifikat

M Race Cover Kit

M Motorradteppich (250 x 105 cm) mit M-Logo und TT-Logo

M Montageständeraufnahmen

Montageständer hinten Technische Daten – BMW M 1000 RR mit M Competition Paket Motor: Reihenvierzylinder

Hubraum: 999 ccm

Spitzenleistung: 218 PS (160 kW) bei 14.500/min (mit Straßenzulassung)

Höchstgeschwindigkeit (eingetragen): 314 km/h

Aluminium-Chassis

Upside-down-Telegabel und Federbein jeweils voll einstellbar

M Carbon-Räder (Reifen vorn 120/70 ZR 17, hinten 200/55 ZR 17)

M Bremsen mit Race ABS

M Abgasanlage aus Titan

M Lightweight Batterie

Gesamtgewicht: 194 kg (mit zu 90 % gefülltem 16,5-Liter-Alu-Tank und Straßenzulassung) BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT – Verfügbarkeit und Preis 49.900 Euro kostet eines von 115 Exemplaren der BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT in Deutschland. Aktueller Basispreis für eine BMW M 1000 RR ist 36.300 Euro, mit M Competition Paket 43.990 Euro.

Lange Historie: BMW und die Isle of Man Tourist Trophy BMW ist der Isle of Man Tourist Trophy seit Jahrzehnten eng verbunden: von Georg "Schorsch" Meiers legendärem TT-Sieg im Jahr 1939 bis zu aktuellen Erfolgen mit S 1000 RR und M 1000 RR:

1939: Georg "Schorsch" Meier gewinnt die Senior TT mit der BMW RS 255 Kompressor

1976: Helmut Dähne siegt gemeinsam mit Hans-Otto Butenuth in der 1.000-ccm-Production-Class mit der BMW R 90 S

2014: Michael Dunlop gelingt der Durchbruch in der 1.000-ccm-Klasse mit der BMW S 1000 RR

2022: Peter Hickman und BMW triumphieren in den Klassen Superbike, Superstock und Senior TT

2025: Davey Todd gewinnt in der Superbike-Kategorie mit der BMW M 1000 RR

2026: ? Rundenrekord: BMW M 1000 RR auf dem TT Mountain Course Ein markanter Beleg für die überragende BMW-Performance auf dem TT Mountain Course ist der klassenübergreifende All-Time-Rundenrekord aus dem Jahr 2023: 16:36.115 Minuten mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 136.358 mph (circa 219 km/h), gefahren von Peter Hickman mit einer BMW M 1000 RR in seriennaher Superstock-Spezifikation.