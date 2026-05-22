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BMW-Sondermodell für fast 50.000 Euro: BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT

BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT
TT-Sondermodell für fast 50.000 Euro

Zum 115. Jubiläum der Isle of Man Tourist Trophy verteilt BMW unter den TT-Fans 115 Exemplare einer Limited Edition auf Basis der M 1000 RR – mit ganz besonderen Details.

ArtikeldatumZuletzt aktualisiert am 22.05.2026
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BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT Sondermodell (05/2026)
BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT Sondermodell (05/2026)
BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT Sondermodell (05/2026)
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BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT Sondermodell (05/2026)

Basis für das Superbike-Sondermodell mit der offiziellen Bezeichnung BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT ist die aktuelle BMW M 1000 RR mit M Competition Paket (Carbonteile, gefräste Aluminiumteile etc.) und konsequenterweise ohne Soziuspaket. Als Sondermodell-Garnitur kommen hier einige spezielle Details hinzu, um die Isle of Man TT mitsamt den dortigen Erfolgen der Bayerischen Motoren Werke zu zelebrieren.

Sondermodell-Details – BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT

  • Sonderlackierung "British Racing Green Uni Matt"
  • Dekor links: ausgewählte Linkskurven des TT Mountain Course
  • Dekor rechts: ausgewählte Rechtskurven des TT Mountain Course
  • M Carbon Airbox-Abdeckung matt mit Dekor zum TT Mountain Course
  • Nummerierung eingefräst an der oberen Gabelbrücke
  • Aluminium-Tank lackiert in "Satin Chrom" mit Tapes
  • Alcantara-Sitzpolster schwarz
  • TT-Branding und Beschriftung am Heck
  • Schwinge in Schwarz
  • Echtheitszertifikat
  • M Race Cover Kit
  • M Motorradteppich (250 x 105 cm) mit M-Logo und TT-Logo
  • M Montageständeraufnahmen
  • Montageständer hinten

Technische Daten – BMW M 1000 RR mit M Competition Paket

  • Motor: Reihenvierzylinder
  • Hubraum: 999 ccm
  • Spitzenleistung: 218 PS (160 kW) bei 14.500/min (mit Straßenzulassung)
  • Höchstgeschwindigkeit (eingetragen): 314 km/h
  • Aluminium-Chassis
  • Upside-down-Telegabel und Federbein jeweils voll einstellbar
  • M Carbon-Räder (Reifen vorn 120/70 ZR 17, hinten 200/55 ZR 17)
  • M Bremsen mit Race ABS
  • M Abgasanlage aus Titan
  • M Lightweight Batterie
  • Gesamtgewicht: 194 kg (mit zu 90 % gefülltem 16,5-Liter-Alu-Tank und Straßenzulassung)

BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT – Verfügbarkeit und Preis

49.900 Euro kostet eines von 115 Exemplaren der BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT in Deutschland. Aktueller Basispreis für eine BMW M 1000 RR ist 36.300 Euro, mit M Competition Paket 43.990 Euro.

Lange Historie: BMW und die Isle of Man Tourist Trophy

BMW ist der Isle of Man Tourist Trophy seit Jahrzehnten eng verbunden: von Georg "Schorsch" Meiers legendärem TT-Sieg im Jahr 1939 bis zu aktuellen Erfolgen mit S 1000 RR und M 1000 RR:

  • 1939: Georg "Schorsch" Meier gewinnt die Senior TT mit der BMW RS 255 Kompressor
  • 1976: Helmut Dähne siegt gemeinsam mit Hans-Otto Butenuth in der 1.000-ccm-Production-Class mit der BMW R 90 S
  • 2014: Michael Dunlop gelingt der Durchbruch in der 1.000-ccm-Klasse mit der BMW S 1000 RR
  • 2022: Peter Hickman und BMW triumphieren in den Klassen Superbike, Superstock und Senior TT
  • 2025: Davey Todd gewinnt in der Superbike-Kategorie mit der BMW M 1000 RR
  • 2026: ?

Rundenrekord: BMW M 1000 RR auf dem TT Mountain Course

Ein markanter Beleg für die überragende BMW-Performance auf dem TT Mountain Course ist der klassenübergreifende All-Time-Rundenrekord aus dem Jahr 2023: 16:36.115 Minuten mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 136.358 mph (circa 219 km/h), gefahren von Peter Hickman mit einer BMW M 1000 RR in seriennaher Superstock-Spezifikation.

Fazit

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