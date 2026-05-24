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Ratgeber

Gepäcklösungen für Adventure Bikes: Alu-Koffer, Soft-Panniers, Satteltaschen, Gepäckrolle?

Ratgeber – Gepäcklösungen für Adventure Bikes
Welches ­Gepäcksystem passt zu mir?

Für alles gewappnet sein – beim Adventure-Riding kann schon das Packen Spaß machen. Wenn dabei die Gepäckrolle aus allen Nähten platzt, muss links und rechts angebaut werden. Aber bei all den Möglichkeiten stellt sich nicht nur für Anfänger und Wiedereinsteiger die Frage: Welches Gepäcksystem passt am besten zu mir und meiner Mission?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.05.2026
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Gepäcklösungen für Adventure-Bikes
Gepäcklösungen für Adventure-Bikes
Gepäcklösungen für Adventure-Bikes
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Gepäcklösungen für Adventure-Bikes

Früher mussten sich Motorrad-Globetrotter ihre Alu-Koffer noch selbst bauen oder umrüsten, um eine robuste, staub- und wasserdichte Transportlösung zu haben. Mit den immer beliebter werdenden Reiseenduros wuchs in den letzten Jahrzehnten auch das Angebot mitunter geländetauglicher Gepäcklösungen fürs Heck.

Marktüberblick Gepäcksysteme für Adventure Bikes

Die aktuell besonders beliebten Mittelklasse-Enduros rund um Yamahas Bestseller Ténéré 700 sowie die (Wieder-)Entdeckung relativ nahe liegender Pistenreviere setzten in den letzten Jahren neue Impulse, was gerade bei Softgepäck spannende Neuheiten hervorbrachte. Dadurch spiegelt sich die heutige Bandbreite fernreisetauglicher Fluchtmobile auch deutlich im vielfältigen Angebot der Gepäcksysteme ...