Gepäcklösungen für Adventure Bikes: Alu-Koffer, Soft-Panniers, Satteltaschen, Gepäckrolle?

Früher mussten sich Motorrad-Globetrotter ihre Alu-Koffer noch selbst bauen oder umrüsten, um eine robuste, staub- und wasserdichte Transportlösung zu haben. Mit den immer beliebter werdenden Reiseenduros wuchs in den letzten Jahrzehnten auch das Angebot mitunter geländetauglicher Gepäcklösungen fürs Heck.
Marktüberblick Gepäcksysteme für Adventure Bikes
Die aktuell besonders beliebten Mittelklasse-Enduros rund um Yamahas Bestseller Ténéré 700 sowie die (Wieder-)Entdeckung relativ nahe liegender Pistenreviere setzten in den letzten Jahren neue Impulse, was gerade bei Softgepäck spannende Neuheiten hervorbrachte. Dadurch spiegelt sich die heutige Bandbreite fernreisetauglicher Fluchtmobile auch deutlich im vielfältigen Angebot der Gepäcksysteme ...