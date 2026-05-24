Gepäcklösungen für Adventure Bikes: Alu-Koffer, Soft-Panniers, Satteltaschen, Gepäckrolle?

Für alles gewappnet sein – beim Adventure-Riding kann schon das Packen Spaß machen. Wenn dabei die Gepäckrolle aus allen Nähten platzt, muss links und rechts angebaut werden. Aber bei all den Möglichkeiten stellt sich nicht nur für Anfänger und Wiedereinsteiger die Frage: Welches Gepäcksystem passt am besten zu mir und meiner Mission?