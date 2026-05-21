29 PS für nur 85 Kilo: Segway Xaber 300 eDirt Bike - leichte Elektro-Enduro aus den USA

Segway, 1999 gegründet in den USA, ist einer der Pioniere im Bereich elektrisch angetriebener Kleinfahrzeuge. Neu im Produktsortiment zwischen diversen Elektrorollern ist das erste Elektromotorrad von Segway: die Xaber 300 eDirt Bike, eine leichte Enduro.

Segway Xaber 300 mit bis zu 21 kW für knapp 100 km/h Direkt vor dem Schwingendrehpunkt der Segway Xaber 300 ist das Kettenritzel des Elektromotors positioniert. Nach Herstellerangaben mit 21 kW (rund 29 PS) Spitzenleistung und 8 kW (rund 11 PS) Dauer-Nennleistung. Höchstgeschwindigkeit: 96 km/h. Damit dürfte die leichte Elektro-Enduro formal als "125er" einzustufen sein, hierzulande fahrbar mit Führerscheinklasse A1 ab 16 Jahren oder Pkw-Führerscheinerweiterung B196.

E-Clutch und Rückfahrhilfe Zwar beschleunigt die Segway Xaber 300 ohne Schaltung, ein Kupplungshebel ist trotzdem vorhanden. Mit der "E-Clutch" sollen knifflige Offroad-Passagen besser zu bewältigen sein – und Wheelies einfacher gelingen. Zum Rangieren steht auf Knopfdruck eine Rückfahrhilfe zur Verfügung.

Bis zu 120 Kilometer Reichweite Während der Fahrt gewinnt die Segway Xaber 300 laufend elektrische Energie zurück, Stichwort: Rekuperation. In Verbindung mit dem Akku-Pack aus Lithium-Ionen-Zellen von Samsung (72 Volt, 44 Ah, 3,17 kWh) sollen bis zu 120 Kilometer Reichweite drin sein. Als Dauer für einen kompletten Ladevorgang nennt Segway 6 Stunden.

85 Kilogramm leichte Elektro-Enduro für A1 und B196? 18,5 Kilogramm wiegt die Batterie der Segway Xaber 300, und ihr Gesamtgewicht beträgt angeblich nur 85 Kilogramm. Rahmen und Hinterradschwinge sind aus Aluminium gefertigt, Federbein und Upside-down-Telegabel von Marzocchi sind jeweils voll einstellbar. 220 Millimeter vorn wie hinten ergeben reichlich Reserven fürs Fahren im Gelände.

Sport-Enduro mit einstellbarem Fahrwerk Als Enduro rollt die Segway Xaber 300 auf grobstolligen Reifen, vorn im Format 70/100-19, hinten 80/100-17. An beiden Drahtspeichenrädern ist jeweils eine Scheibenbremse vorhanden. ABS oder Verbundbremssystem (CBS) erwähnt Segway nicht, doch eine Straßenzulassung in der Europäischen Union wäre wohl trotzdem möglich – denn für Sport-Enduros gibt es sinnvollerweise eine entsprechende Ausnahmeregelung.

Technische Daten und Ausstattung Dafür hat die Segway Xaber 300 einige andere Ausstattungsmerkmale, etwa diverse Fahrmodi, eine Schlupfregelung (TCS) und eine Haltefunktion an Steigungen. Auf dem neuesten Stand ist das TFT-Display mitsamt Connectivity, GPS-Tracking und Smartphone-App sowie das Funkschlüssel-System (NFC mit Passwort).

Segway Xaber 300 eDirt Bike – Verfügbarkeit und Preis Mitte Mai 2026 kam die Segway Xaber 300 in den Handel, zuerst in den USA. Dort kostet sie 5.299,99 US-Dollar, umgerechnet circa 4.500 Euro. Zu Verfügbarkeit und Preis in Europa liegen noch keine konkreten Informationen vor.