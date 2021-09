HJC RPHA 1 MotoGP-Helm für alle

Im Grand Prix-Sport und der Superbike-WM hat der südkoreanische Helmhersteller HJC den RPHA 1 schon lange im Einsatz. Zum September 2021 wandert der Top-Sporthelm nun auch endlich ins ganz normale Portfolio der käuflichen Helme.

Neueste Prüfnorm

Der RPHA 1 kommt mit FIM-Homologation und geprüft nach der neuen ECE 22.06. Seine Helmschale wird aus einem Karbon-Glas-Hybrid-Gewebe gefertigt. Das herausnehmbare Futter setzt auf ein antibakterielles Gewebe, das einen hohen Feuchtigkeitsabtransport gewährleisten und schnell trocknen soll. Für Brillenträger ist ein Brillenkanal vorgesehen. Der Kinnriemen setzt auf einen Doppel-D-Ring-Verschluss, das kratzfeste Visier auf ein Ratschensystem und eine werkzeuglose Montage. Zudem ist es für Pinlock-Visiere (ein 120er liegt bei) und Abreißvisiere vorbereitet. Be- und Entlüftungsöffnungen finden sich an Stirn, Kinn, den Wangen sowie am Hinterkopf. Dort sitzt auch ein Spoilerelement.

Auch in Replika-Versionen

HJC

Zu haben ist der HJC RPHA 1 in Größen von 2XS bis 2XL. HJC bietet auf den RPHA 1 einen Garantie von fünf Jahren ab Kaufdatum und sieben Jahren ab Herstellung. In der Basisvariante ist der RPHA 1 in den Farben Weiß und Mattschwarz zu Preisen ab 699,90 Euro zu haben. Wer es bunter mag, kann zu den Designvarianten Pol Espargaro, Arenas oder Senin greifen. Die beiden erstgenannten kosten 839.90 Euro, der Senin ist in den Farbkombinationen Schwarz/Rot, Weiß/Blau und Schwarz/Gelb zu Preisen ab 799,90 Euro zu haben.

Umfrage Von welchem Hersteller stammt euer Helm? 21872 Mal abgestimmt HJC Shoei Nolan/X-Lite Schuberth Shark Scorpion Arai AGV LS2 Airoh Caberg Icon Marushin Anderer Hersteller mehr lesen

Fazit

HJC bringt mit dem RPHA 1 den lang ersehnten Rennhelm auch für Straßenfahrer. Der Sporthelm erfüllt die FIM-Vorgaben und auch schon die ECE 22.06.