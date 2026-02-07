Textilkombis mit wasserdichter Membran im Test: Regenjacke für drunter und drüber

Eine Motorrad-Textilkombi, die immer passt, die alles mitmacht. Eine, die uns schützt, aber auch komfortabel sitzt. Die im Sommer kühlt, bei Kälte wärmt und uns bei Regen trocken hält. Gibt es sie, oder sind Motorrad-Ganzjahreskombis nur ein fauler Kompromiss?
4 Konzepte der Integration der Membran
- Der Klassiker: eine eingezippte Membranjacke, die bei Bedarf herausgenommen werden kann. Günstig in der Herstellung, aber bei plötzlichem Regen muss man sich erst halb ausziehen. Gut gegen Wind und Kälte, jedoch kann sich die Schutzjacke mit Wasser vollsaugen.
- Die Schutzhülle: eine separate Regenjacke, die über der eigentlichen Schutzkleidung getragen wird. Dadurch bleibt diese komplett trocken, doch das Tragegefühl liegt irgendwo zwischen Plastiktüte und Segel. In Kombination mit einer Meshjacke im Sommer aber unschlagbar.
- Die Festung: eine fest mit dem Oberstoff verbundene, auflaminierte Membran. Untrennbar und somit immer dabei, aber mit vergleichsweise steifem Tragegefühl. Hier ist die Jacke auf ausgeklügelte Belüftungslösungen angewiesen, das ist technisch aufwendig und dadurch teuer.
- Win-win-Mischung aus Variante 1 und 2: mit allen Vor-, aber möglichst keinen Nachteilen. Over-and-under-Systeme. Hier kann die wasserdichte Membranjacke sowohl unter als auch über der Schutzjacke getragen werden, dasselbe gilt gegebenenfalls für die Hose.
Die Entwicklung der 4. Variante ist nur dank moderner Materialien möglich, die äußerst dehnbar und reißfest sind, dazu natürlich wasserdicht. Die Elastizität des Materials erlaubt hier die Flexibilität in der Reihenfolge. Und mehr noch: Im besten Fall taugt der Nässeschutz auch als eigenständige Regenjacke für den Alltag, die nicht durch Druckknöpfe oder Schlaufen als Innenjacke erkennbar ist.
Vorteile von In-and-out-Motorrad-Textilkombis
Was bringt’s? Fans der Laminatlösung werden vielleicht kaum einen Nutzen in diesem Drunter-oder-drüber-System sehen, abgesehen von der Tauglichkeit der Membran als Alltagsjacke. Doch zwei Argumente sprechen für die In-and-out-Lösung:
- Der Preis.
- Und die Belüftung. Denn großflächige Meshbereiche in der Schutzjacke sind hier keine Seltenheit – etwas, das Laminatjacken konzeptbedingt nicht hinkriegen.
Bleibt die Frage: Ist es so toll, wie es klingt? Wir geben mit diesem Test von 14 Over-and-under-Konzepten Antwort. Unsere Bewertung urteilt dabei vor allem über die Membranjacke, deren Nässeschutz und Flexibilität und nicht über die Schutzjacke im Gesamten. Aufgrund der konzeptionellen Unterschiede der Kombis verzichten wir zudem bewusst auf eine Gesamtwertung.
In-and-out-Kombis mit Testnote "sehr gut"
Germot InsideOut (sehr gut)
Eine durchdachte Tourenkombi mit reichlich Belüftungsflächen und Zertifizierung nach Level A. Die namensgebende InsideOut-Membranjacke gefällt auch abseits vom Bike mit Verstellmöglichkeiten und Reflektoren.
- Material: Polyester, Polyamid
- Regenschutz: Polyester mit Netzfutter
- Protektoren: Schulter, Ellbogen und auch Rücken enthalten, je Level 2
- Besonderheiten: Membran taugt innen, außen und als vollwertige Regenjacke
- Größen: M bis 5XL; Preis: 329,90 Euro (Jacke), 239,90 (Hose)
praxistaugliches Belüftungskonzept
eigenständige Regenjacke mit Reflektoren und verstellbarem Kragen
passgenauer Sitz über und angenehm anschmiegsam unter der Schutzjacke
zwei Innentaschen in Membranjacke
Membranjacke stellenweise wenig dehnbar
Packmaß eher üppig
kein Reißverschluss zur Verbindung
Fazit: Sowohl die enthaltene Membranjacke als auch die eigentliche Motorradbekleidung gefallen mit guter Passform und angenehmem Sitz. Für die Membranjacke und auch -hose gilt das ebenso unter wie über der Kombi sowie eigenständig ohne Motorradklamotte. So wünscht man sich das In-and-out-Konzept.
Pharao Tura WP Adv (sehr gut)
Die Tura WP Adv von der Polo-Eigenmarke Pharao trägt (mit etwas Fantasie) sowohl Tourer als auch Adventure im Namen, verortet sich also irgendwo dazwischen. Sie besitzt einen Textil-Leder-Mix und erreicht Level AA.
- Material: Cordura, Polyester, Leder
- Regenschutz: Clime-Max-Membran
- Protektoren: Schulter und Ellbogen enthalten, Rücken nachrüstbar
- Besonderheiten: integrierte Sturmhaube, Rückentasche, Büffellederverstärkungen
- Größen: M bis 3XL; Preis: 429,99 Euro (Jacke), 299,99 Euro (Hose)
Membran ist äußerst dehnbar und lässt sich sehr einfach überziehen
Membranjacke kommt mit gepolstertem Kragen, Sturmhaube, integrierten Taschen und Reflektoren
angenehmes Tragegefühl und sehr brauchbar als eigenständige Jacke
Einbau der Membranjacke recht umständlich und aufwendig
Schnitt taugt vor allem für das Tragen über der Schutzkleidung
Fazit: Mit ihrem extrem dehnbaren Material und umfassender Ausstattung gehört die Membranjacke der Tura WP Adv zu den besten im Test. Insbesondere über die sichere und auf Wunsch sehr luftige Textilkombi eignet sie sich. Funktioniert aber auch als eigenständige Alltagsjacke.
Rebelhorn Hardy 3.0 (sehr gut)
Die für Damen und Herren erhältliche Hardy 3.0 ist eine Tourenausrüstung für jedes Wetter. Sie besitzt zahlreiche aktuelle Features und Technologien, darunter auch ein Thermofutter und eine abnehmbare Warnweste.
- Material: Cordura Ripstop (PA), Polyester Regenschutz: HydraShield Pro
- Protektoren: Schulter, Ellbogen und Rücken enthalten, jeweils Level 2
- Besonderheiten: Thermofutter, abnehmbare Warnweste, Magnetverschluss, Rückentasche, Ärmeltasche
- Größen: S bis 7XL; Preis: 379,95 Euro (Jacke), 259,95 Euro (Hose)
Textilkombi mit zahlreichen Extras
ansprechend gestaltete Membranjacke mit gelungenen Proportionen und unscheinbarer Befestigung in Außenjacke
Länge der Membranjacke für Einsatz innen oder außen anpassbar
Membranmaterial wenig dehnbar
Membranjacke besitzt keine Taschen
Fazit: Auch wenn die eigentliche Schutzkleidung in diesem Test nur eine Nebenrolle spielt: Kaum eine Textilkombi kommt mit so vielen Features und Extras wie die Hardy 3.0, beeindruckend. Die Membranjacke selbst ist toll gestaltet, so macht sie (wie auch die herausnehmbare Thermoweste) abseits vom Motorrad ebenfalls einen sehr guten Eindruck.
Rev’it Sand 5 H2O (sehr gut)
Die Sand-Serie steht bei Rev’it für Motorradreisen. Die nach 15 Jahren nun fünfte Generation der Sand-Kombi ist sportlicher als die Vorgängerin, außerdem übernimmt sie die Über-oder-unter-Membranlösung der Adventure-Jacke Offtrack 2.
- Material: Polyester-Ripstop und -Mesh
- Regenschutz: hydratex 3L-Membran
- Protektoren: Schulter und Ellbogen enthalten, Rücken und Brust nachrüstbar
- Besonderheiten: herausnehmbares Thermofutter, Airbag-kompatibel
- Größen: XS bis 4XL; Preis: 479,99 Euro (Jacke), 379,99 Euro (Hose)
Membranjacke ist eigenständiges 3-Lagen-Laminat und dadurch so widerstandsfähig wie Outdoorregenjacken
sehr einfaches Überziehen und sinnvolle Verstellmöglichkeiten
unkomplizierter Einbau
separat tragbares Thermofutter
etwas weiter Schnitt der Membran
Fazit: Bei so viel Lob für die Membranjacke (siehe Plus-Punkte) blieb kein Platz, um auch die eigentliche Textilkombi zu würdigen: Tatsächlich ist aber auch die Sand 5 ein toller Motorradschutzanzug, der mit vielen klugen und praktischen Lösungen auftrumpft. Die Membranjacke ist sehr robust und taugt innen, außen sowie als eigenständige Regenjacke.
Rukka Madagasca-R (sehr gut)
Als einzige Kombi im Test nutzt die für lange Touren gemachte Madagasca-R eine Membran von Gore-Tex. Dieser Transfo-R genannte Regenanzug macht einen tollen Job und passt daher perfekt zur Adventure-Kombi.
- Material: Cordura (Polyamid), Leder
- Regenschutz: Gore-Tex Performance
- Protektoren: Schulter, Ellbogen und Rücken enthalten, Brust nachrüstbar
- Besonderheiten: Rücken- und Ärmeltasche, wasserdichte Taschen, Packtasche für Membran, AirCushion-System in Hose
- Größen: 46 bis 66, Hose in drei Längen. Preis: 1.099 Euro (Jacke), 849 Euro (Hose)
sehr hochwertige Textilkombi
3-Lagen-Laminat von Gore-Tex als Nässeschutz ist sehr dehnbar und sitzt über wie unter der Kombi sehr gut
Membranjacke ist verstellbar, hat Stretcheinsätze und eigene Taschen
geringes Packmaß plus Packtasche
durch Konstruktion als 3-Lagen-Laminat etwas steifer
Fazit: Rukka setzt auf Gore-Tex-Qualität, was sich zwar in einem etwas höheren Preis, aber auch in absoluter Zuverlässigkeit zeigt. Auf Befestigungsschlaufen
verzichtet die auch einzeln als Transfo-R (439/389 Euro) erhältliche Regenkombi, das unterstützt den schlichten Look. Sie passt unter, über und ohne die Kombi.
In-and-out-Kombis mit Testnote "gut"
Alpinestars Andes Air Drystar (gut)
- Die Andes Air Drystar setzt auf eine straßenorientierte Passform: kürzerer Schnitt und konturierter Bund. Mit großen Meshbereichen an der Brust empfiehlt sie sich für heiße Temperaturen, taugt dank Drystar-Membran aber auch bei feuchtkühlem Wetter.
- Material: Polyester und Polyamid
- Regenschutz: Drystar-Membran
- Protektoren: Schulter und Ellbogen enthalten, Rücken nachrüstbar
- Besonderheiten: kompatibel mit den Airbags Tech-Air 3 und 5
- Größen: S bis 4XL; Preis: 289,95 Euro (Jacke), 219,95 Euro (Hose)
komfortabler Schnitt
Einbau und Drüberziehen einfach
gefütterte Membranjacke mit schlichter Erscheinung taugt auch im Alltag
mäßig dehnbares Membranmaterial
nur Level A und lediglich Dichtigkeit von 5000 mm Wassersäule
enthält PFAS-Chemikalien
Fazit: Während die Schutzkleidung mit den großflächigen und nicht verschließbaren Meshbereichen vor allem für den Sommer taugt, erweitern Membranjacke und -hose den Einsatzbereich um wechselhaftes Wetter. Das Konzept der innen und außen tragbaren Regenschicht funktioniert, die luftig-leichte Membran taugt sogar als Alltags-Regenjacke und -hose.
Büse Gravel-XR (gut)
Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich bei der Gravel-XR um eine der zahlreichen Adventure-Kombis im Test. Sie besitzt einen eher langen und weiten Schnitt und kommt mit zahlreichen Taschen.
- Material: Polyamid (Tactel, Cordura)
- Regenschutz: 2-Lagen-Funktionsjacke mit Humax-Membran aus Polyurethan
- Protektoren: Schulter und Ellbogen enthalten, Rücken nachrüstbar
- Besonderheiten: Komfort-Kragen
- Größen: 48 bis 64 sowie Sondergrößen Preis: ab 369,95 Euro (Jacke), ab 279,95 Euro (Hose)
gute Passform und Beweglichkeit
komfortables Tragegefühl
schlichte, gefütterte und verstellbare Funktionsjacke mit Innentaschen
Atmungsaktivität war im Praxistest enttäuschend
leichte Schwächen bei Verarbeitung
Fazit: Die Gravel-XR macht einen guten Eindruck, sitzt knackig, aber komfortabel. Die vor Nässe schützende Schicht setzt auf eine zweilagige Konstruktion, was Wasser zwar zuverlässig draußen hält, Dehnbarkeit und Atmungsaktivität aber negativ beeinflusst. Unter der Schutzkleidung getragen, wärmt sie überraschend stark, dank weichem Futter ist sie auch im Alltag ein angenehmer Begleiter.
FLM Octane 2 (gut)
Die große Startnummer auf der Brust macht es deutlich: Die Octane 2 ist eine sportliche Motorradjacke. Da aber auch ambitionierte Landstraßenracer in den Regen kommen können, liefert Polo die Octane 2 mit Membranjacke.
- Material: Polyester
- Regenjacke: Clime-Max-Membran
- Protektoren: Schulter und Ellbogen enthalten, Rücken und Brust nachrüstbar
- Besonderheiten: Belüftung durch doppelten Frontreißverschluss, kompatibel mit Held-Clip-in-System
- Größen: S bis XXL; Preis: 279,95 Euro
gefütterte Membranjacke liegt am Rumpf gut an und bietet Innentasche
auch als Alltagsjacke tauglich
kompaktes Packmaß und dezenter Look mit Reflektor
mittelmäßige Dehnbarkeit
Ärmel relativ weit
schwarze Schlaufen und Druckknöpfe beim Einbau schlecht sichtbar
Fazit: Obwohl die Dehnbarkeit besser sein könnte und der Einbau nicht ganz so leicht gelingt, überzeugt die Octane 2 sowohl in der Konfiguration mit außen- als auch mit innenliegender Membranjacke. Die 78 steht für das Gründungsjahr der Polo-Eigenmarke FLM und unterstreicht den sportlichen Einsatzzweck der nach AA zertifizierten Textiljacke.
Held Hakuna Matata 3 (gut)
Bei der Hakuna Matata 3 handelt es sich um eine Adventure-Kombi – entsprechend lang der Schnitt der Jacke und weit die Hosenbeine. Erhältlich ist die nach AA zertifizierte Kombi für Damen und Herren.
- Material: Cordura RipStop 500D
- Regenschutz: Sympatex-Membran
- Protektoren: Schulter und Ellbogen enthalten, Rücken und Brust nachrüstbar
- Besonderheiten: Held-Clip-in System
- Größen: S bis 5XL plus Sondergrößen
- Preis: 499,95 Euro (Jacke), 419,95 Euro (Hose)
gute Proportionen und angenehmer Sitz
Kapuze und Kragen nachrüstbar
Membranjacke kaum dehnbar, vergleichsweise großes Packmaß
sehr weiter Kragen, wo Wasser eindringen könnte
Membran trägt durch lange Ärmel unter den Bündchen auf
Fazit: Von der Hakuna Matata 3 sind wir sehr angetan, allerdings vor allem dann, wenn auf die Membranjacke und -hose verzichtet oder beides über der Kombi getragen wird. Dann taugen die Proportionen der recht unflexiblen Nässeschutzschicht. Für in der Kombi ist vor allem die Jacke etwas zu sackig. Als Alltags-Regenjacke wiederum taugt sie.
Leatt ADV FlowTour 7.5 (gut)
Offroad-Spezialist Leatt bietet mit der FlowTour 7.5 eine durchdachte Adventure-Jacke mit sehr vielen (teils wasserdichten) Taschen, einer kompletten Protektorenausstattung inklusive Brust plus Platz für eine Trinkblase.
- Material: Polyester
- Regenjacke: Hydradri Max-Membran
- Protektoren: Schulter und Ellbogen
- Level 2, Rücken und Brust Level 1
- Besonderheiten: wasserdichte Taschen, Brustprotektor serienmäßig
- Größen: S bis 3XL; Preis: 549,95 Euro
sehr dehnbar, liegt dadurch gut an und gibt sich schlank und ohne Flattern
Membranjacke besitzt dezente Befestigungen und eigene Taschen
sehr geringes Packmaß
nach unten sehr kurzer Schnitt, stört über der Kombi und als Alltagsjacke
Einbau etwas aufwendig
im Brustbereich etwas eng
Fazit: Die Leatt-Adventure-Kombi überzeugt durch ihre Offroad-DNA und clevere Details, die klassische Tourenbekleidung oft vermissen lässt. Die Membranjacke fällt leider etwas kurz aus, abgesehen davon ist sie aber chic und funktional designt und dank Taschen auch alltagstauglich genug, um abends beim Motocamping oder in der Stadt getragen zu werden.
Modeka Hydron (gut)
Die Tourenkombi Hydron soll dank der Hydroflex-Membranjacke und -hose mit 10.000 mm Wassersäule für heißes, kühles und nasses Wetter taugen. Der Einsatzbereich der AA-zertifizierten Kombi liegt zwischen 10 und 35 °C.
- Material: Tactel (PA), Polyesterstretch
- Regenschutz: Hydroflex-Membran
- Protektoren: Schulter und Ellbogen enthalten, Rücken nachrüstbar
- Besonderheiten: abnehmbare Rückentasche dient als separate Bauchtasche
- Größen: S bis 5XL plus Sondergrößen
- Preis: 339,90/279,90 Euro (Jacke/Hose)
Jacke mit Reflektoren und Taschen
liegt gut an und erlaubt dank hoher Dehnbarkeit trotzdem viel Beweglichkeit
unauffällige Schlaufen an Membranjacke zur Befestigung innen
sehr langer Reißverschluss an Membranhose erleichtert das Darüberziehen
innen getragen stauen sich die Stoffschichten insbesondere an den Ärmeln
wenig Halt zwischen den Schichten
Fazit: Die Tourenkombi Hydron kommt mit hübsch und funktional gestalteter Nässeschutzschicht, die Jacke und Hose lassen sich unkompliziert drüberziehen und halten zuverlässig wasserdicht. Unter der Schutzkleidung getragen leidet der Komfort etwas, dafür taugt die Jacke auch ohne Schutzkleidung im Alltag.
In-and-out-Kombis mit Testnote "befriedigend"
Furygan Montroc Kevlar PrimaLoft 3in1+ (befriedigend)
Furygan hat gleich mehrere In&Out-kompatible Jacken im Programm, von Racing über Touring bis Adventure. Zu Letzteren gehört die AA-zertifizierte Montroc mit riesigen Belüftungspanels an Brust, Rücken und Armen.
- Material: Polyester, Polyamid, Kevlar
- Regenjacke: Humax In&Out
- Protektoren: Schulter und Ellbogen enthalten, Rücken und Brust nachrüstbar
- Besonderheiten: entnehmbares Thermofutter, doppelter Frontreißverschluss
- Größen: S bis 4XL; Preis: 419,90 Euro
praxistaugliches Belüftungskonzept
Thermofutter im Lieferumfang, wasserdichte Brusttasche in normaler Jacke
korrekter Einbau durch hakelige Reißverschlüsse und schlecht platzierte Druckknöpfe unnötig umständlich
beim Einsatz der Regenjacke außen stören Reißverschlüsse und Schlaufen die Optik, der Reflektor ist auf der Innenseite
Abmessungen der Membran zu knapp
Fazit: Ja, die Humax-In&Out-Membranjacke kann innen und außen getragen werden, jedoch ist das Konzept noch nicht ganz ausgereift. Dafür ist die Membran oben und unten zu kurz, zudem stören Reißverschlüsse die Optik. Die sehr gute, wahlweise winddichte oder luftige Adventure-Jacke Montroc profitiert dennoch sehr von dem In&Out-Ansatz, taugt bei Hitze und wechselhaftem Wetter.
Ixon M-Njord (befriedigend)
Noch eine Adventure-Kombi: Im Gegensatz zu vielen konkurrierenden Modellen setzt die über Germot vertriebene Ixon M-Njord aber auf einen figurbetonten Schnitt. Die XDRY3L-Membran ist steif, aber sehr dicht.
- Material: Ripstop-Polyester, Nylon
- Regenschutz: XDRY3L-Membran
- Protektoren: Schulter und Ellbogen enthalten, Rücken und Brust nachrüstbar
- Besonderheiten: kompatibel mit Ixon-Airbagweste
- Größen: XS bis 4XL
- Preis: 379,99 Euro (Jacke), 339,99 Euro (Hose)
laut Hersteller beeindruckende 17.000 mm Wasserdichtigkeit und 17.000 g/m²/24 h Atmungsaktivität
weiter Schnitt für hohe Beweglichkeit
sehr unflexibles Material
beim Außeneinsatz stören Druckknöpfe und Schlaufen die Erscheinung
leichte Flatterneigung
Fazit: Die körperbetonte Schutzklamotte macht bei passendem Körperbau Spaß, vor allem aber bei warmem und trockenem Wetter ohne die Nässeschutzschicht. Denn die wenig dehnbare Membran passt weder über noch unter die Textilkombi so richtig. Und ganz ohne Schutzkleidung drunter ist die Passform dann zu weit, besonders an den Ärmeln.
Pando Moto Air Tate (befriedigend)
Wie so einige Bekleidungsstücke von Pando Moto kommt auch die Air Tate in einem schlichten Military/Streetwear-Look. Sie setzt auf Meshbereiche an Brust und Armen und kombiniert einen sportlich-kurzen Schnitt mit einem verlängerten Rücken.
- Material: Polyester, Polyestermesh
- Regenjacke: keine Angabe
- Protektoren: Schulter und Ellbogen enthalten, Rücken nachrüstbar
- Besonderheiten: wasserdichte Tasche
- Größen: XS bis XXL; Preis: 229,00 Euro
Schutzjacke besitzt eine wasserdichte Tasche
reflektierender Druck vorn und hinten auf der Membranjacke
Wasserdichtigkeit 10 000 mm
Atmungsaktivität nur 3000 (MVTR)
Membran kaum dehnbar
Schlaufen und Druckknöpfe stören den Look der Membranjacke
Fazit: Die Air Tate ist eine sportliche, schlichte Jacke für warme Temperaturen. Bei unerwarteten Regenschauern schützt die Membranjacke außen getragen vor Nässe. Innen eingeknüpft taugt sie als Windblocker, wenn die großflächigen Meshbereiche sonst zu viel Fahrtwind durchlassen würden. Für den Einsatz ohne Motorrad eignet sich die kaum dehnbare Membranjacke aber kaum.