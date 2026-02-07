Textilkombis mit wasserdichter Membran im Test: Regenjacke für drunter und drüber

Eine Motorrad-Textilkombi, die immer passt, die alles mitmacht. Eine, die uns schützt, aber auch komfortabel sitzt. Die im Sommer kühlt, bei Kälte wärmt und uns bei Regen trocken hält. Gibt es sie, oder sind Motorrad-Ganzjahreskombis nur ein fauler Kompromiss?

4 Konzepte der Integration der Membran Der Klassiker: eine eingezippte Membranjacke, die bei Bedarf herausgenommen werden kann. Günstig in der Herstellung, aber bei plötzlichem Regen muss man sich erst halb ausziehen. Gut gegen Wind und Kälte, jedoch kann sich die Schutzjacke mit Wasser vollsaugen. Die Schutzhülle: eine separate Regenjacke, die über der eigentlichen Schutzkleidung getragen wird. Dadurch bleibt diese komplett trocken, doch das Tragegefühl liegt irgendwo zwischen Plastiktüte und Segel. In Kombination mit einer Meshjacke im Sommer aber unschlagbar. Die Festung: eine fest mit dem Oberstoff verbundene, auflaminierte Membran. Untrennbar und somit immer dabei, aber mit vergleichsweise steifem Tragegefühl. Hier ist die Jacke auf ausgeklügelte Belüftungslösungen angewiesen, das ist technisch aufwendig und dadurch teuer. Win-win-Mischung aus Variante 1 und 2: mit allen Vor-, aber möglichst keinen Nachteilen. Over-and-under-Systeme. Hier kann die wasserdichte Membranjacke sowohl unter als auch über der Schutzjacke getragen werden, dasselbe gilt gegebenenfalls für die Hose.

Die Entwicklung der 4. Variante ist nur dank moderner Materialien möglich, die äußerst dehnbar und reißfest sind, dazu natürlich wasserdicht. Die Elastizität des Materials erlaubt hier die Flexibilität in der Reihenfolge. Und mehr noch: Im besten Fall taugt der Nässeschutz auch als eigenständige Regenjacke für den Alltag, die nicht durch Druckknöpfe oder Schlaufen als Innenjacke erkennbar ist.

Vorteile von In-and-out-Motorrad-Textilkombis Was bringt’s? Fans der Laminatlösung werden vielleicht kaum einen Nutzen in diesem Drunter-oder-drüber-System sehen, abgesehen von der Tauglichkeit der Membran als Alltagsjacke. Doch zwei Argumente sprechen für die In-and-out-Lösung:

Der Preis.

Und die Belüftung. Denn großflächige Meshbereiche in der Schutzjacke sind hier keine Seltenheit – etwas, das Laminatjacken konzeptbedingt nicht hinkriegen.

Bleibt die Frage: Ist es so toll, wie es klingt? Wir geben mit diesem Test von 14 Over-and-under-Konzepten Antwort. Unsere Bewertung urteilt dabei vor allem über die Membranjacke, deren Nässeschutz und Flexibilität und nicht über die Schutzjacke im Gesamten. Aufgrund der konzeptionellen Unterschiede der Kombis verzichten wir zudem bewusst auf eine Gesamtwertung.

In-and-out-Kombis mit Testnote "sehr gut" Germot InsideOut (sehr gut)

Tyson Jopson Germot InsideOut; Testurteil: sehr gut.



Eine durchdachte Tourenkombi mit reichlich Belüftungsflächen und Zertifizierung nach Level A. Die namensgebende InsideOut-Membranjacke gefällt auch abseits vom Bike mit Verstellmöglichkeiten und Reflektoren.

Material: Polyester, Polyamid

Regenschutz: Polyester mit Netzfutter

Protektoren: Schulter, Ellbogen und auch Rücken enthalten, je Level 2

Besonderheiten: Membran taugt innen, außen und als vollwertige Regenjacke

Größen: M bis 5XL; Preis: 329,90 Euro (Jacke), 239,90 (Hose)

praxistaugliches Belüftungskonzept

eigenständige Regenjacke mit Reflektoren und verstellbarem Kragen

passgenauer Sitz über und angenehm anschmiegsam unter der Schutzjacke

zwei Innentaschen in Membranjacke

Membranjacke stellenweise wenig dehnbar

Packmaß eher üppig

kein Reißverschluss zur Verbindung

Fazit: Sowohl die enthaltene Membranjacke als auch die eigentliche Motorradbekleidung gefallen mit guter Passform und angenehmem Sitz. Für die Membranjacke und auch -hose gilt das ebenso unter wie über der Kombi sowie eigenständig ohne Motorradklamotte. So wünscht man sich das In-and-out-Konzept.

Pharao Tura WP Adv (sehr gut)

Tyson Jopson Pharao Tura WP Adv; Testurteil: sehr gut.



Die Tura WP Adv von der Polo-Eigenmarke Pharao trägt (mit etwas Fantasie) sowohl Tourer als auch Adventure im Namen, verortet sich also irgendwo dazwischen. Sie besitzt einen Textil-Leder-Mix und erreicht Level AA.

Material: Cordura, Polyester, Leder

Regenschutz: Clime-Max-Membran

Protektoren: Schulter und Ellbogen enthalten, Rücken nachrüstbar

Besonderheiten: integrierte Sturmhaube, Rückentasche, Büffellederverstärkungen

Größen: M bis 3XL; Preis: 429,99 Euro (Jacke), 299,99 Euro (Hose)

Membran ist äußerst dehnbar und lässt sich sehr einfach überziehen

Membranjacke kommt mit gepolstertem Kragen, Sturmhaube, integrierten Taschen und Reflektoren

angenehmes Tragegefühl und sehr brauchbar als eigenständige Jacke

Einbau der Membranjacke recht umständlich und aufwendig

Schnitt taugt vor allem für das Tragen über der Schutzkleidung

Fazit: Mit ihrem extrem dehnbaren Material und umfassender Ausstattung gehört die Membranjacke der Tura WP Adv zu den besten im Test. Insbesondere über die sichere und auf Wunsch sehr luftige Textilkombi eignet sie sich. Funktioniert aber auch als eigenständige Alltagsjacke.

Rebelhorn Hardy 3.0 (sehr gut)

Tyson Jopson Rebelhorn Hardy 3.0; Testurteil: sehr gut.



Die für Damen und Herren erhältliche Hardy 3.0 ist eine Tourenausrüstung für jedes Wetter. Sie besitzt zahlreiche aktuelle Features und Technologien, darunter auch ein Thermofutter und eine abnehmbare Warnweste.

Material: Cordura Ripstop (PA), Polyester Regenschutz: HydraShield Pro

Protektoren: Schulter, Ellbogen und Rücken enthalten, jeweils Level 2

Besonderheiten: Thermofutter, abnehmbare Warnweste, Magnetverschluss, Rückentasche, Ärmeltasche

Größen: S bis 7XL; Preis: 379,95 Euro (Jacke), 259,95 Euro (Hose)

Textilkombi mit zahlreichen Extras

ansprechend gestaltete Membranjacke mit gelungenen Proportionen und unscheinbarer Befestigung in Außenjacke

Länge der Membranjacke für Einsatz innen oder außen anpassbar

Membranmaterial wenig dehnbar

Membranjacke besitzt keine Taschen

Fazit: Auch wenn die eigentliche Schutzkleidung in diesem Test nur eine Nebenrolle spielt: Kaum eine Textilkombi kommt mit so vielen Features und Extras wie die Hardy 3.0, beeindruckend. Die Membranjacke selbst ist toll gestaltet, so macht sie (wie auch die herausnehmbare Thermoweste) abseits vom Motorrad ebenfalls einen sehr guten Eindruck.

Rev’it Sand 5 H2O (sehr gut)

Tyson Jopson Rev’it Sand 5 H2O; Testurteil: sehr gut.



Die Sand-Serie steht bei Rev’it für Motorradreisen. Die nach 15 Jahren nun fünfte Generation der Sand-Kombi ist sportlicher als die Vorgängerin, außerdem übernimmt sie die Über-oder-unter-Membranlösung der Adventure-Jacke Offtrack 2.

Material: Polyester-Ripstop und -Mesh

Regenschutz: hydratex 3L-Membran

Protektoren: Schulter und Ellbogen enthalten, Rücken und Brust nachrüstbar

Besonderheiten: herausnehmbares Thermofutter, Airbag-kompatibel

Größen: XS bis 4XL; Preis: 479,99 Euro (Jacke), 379,99 Euro (Hose)

Membranjacke ist eigenständiges 3-Lagen-Laminat und dadurch so widerstandsfähig wie Outdoorregenjacken

sehr einfaches Überziehen und sinnvolle Verstellmöglichkeiten

unkomplizierter Einbau

separat tragbares Thermofutter

etwas weiter Schnitt der Membran

Fazit: Bei so viel Lob für die Membranjacke (siehe Plus-Punkte) blieb kein Platz, um auch die eigentliche Textilkombi zu würdigen: Tatsächlich ist aber auch die Sand 5 ein toller Motorradschutzanzug, der mit vielen klugen und praktischen Lösungen auftrumpft. Die Membranjacke ist sehr robust und taugt innen, außen sowie als eigenständige Regenjacke.

Rukka Madagasca-R (sehr gut)

Tyson Jopson Rukka Madagasca-R; Testurteil: sehr gut.



Als einzige Kombi im Test nutzt die für lange Touren gemachte Madagasca-R eine Membran von Gore-Tex. Dieser Transfo-R genannte Regenanzug macht einen tollen Job und passt daher perfekt zur Adventure-Kombi.

Material: Cordura (Polyamid), Leder

Regenschutz: Gore-Tex Performance

Protektoren: Schulter, Ellbogen und Rücken enthalten, Brust nachrüstbar

Besonderheiten: Rücken- und Ärmeltasche, wasserdichte Taschen, Packtasche für Membran, AirCushion-System in Hose

Größen: 46 bis 66, Hose in drei Längen. Preis: 1.099 Euro (Jacke), 849 Euro (Hose)

sehr hochwertige Textilkombi

3-Lagen-Laminat von Gore-Tex als Nässeschutz ist sehr dehnbar und sitzt über wie unter der Kombi sehr gut

Membranjacke ist verstellbar, hat Stretcheinsätze und eigene Taschen

geringes Packmaß plus Packtasche

durch Konstruktion als 3-Lagen-Laminat etwas steifer

Fazit: Rukka setzt auf Gore-Tex-Qualität, was sich zwar in einem etwas höheren Preis, aber auch in absoluter Zuverlässigkeit zeigt. Auf Befestigungsschlaufen

verzichtet die auch einzeln als Transfo-R (439/389 Euro) erhältliche Regenkombi, das unterstützt den schlichten Look. Sie passt unter, über und ohne die Kombi.

In-and-out-Kombis mit Testnote "gut" Alpinestars Andes Air Drystar (gut)

Tyson Jopson Alpinestars Andes Air Drystar; Testurteil: gut.



Die Andes Air Drystar setzt auf eine straßenorientierte Passform: kürzerer Schnitt und konturierter Bund. Mit großen Meshbereichen an der Brust empfiehlt sie sich für heiße Temperaturen, taugt dank Drystar-Membran aber auch bei feuchtkühlem Wetter.

Material: Polyester und Polyamid

Regenschutz: Drystar-Membran

Protektoren: Schulter und Ellbogen enthalten, Rücken nachrüstbar

Besonderheiten: kompatibel mit den Airbags Tech-Air 3 und 5

Größen: S bis 4XL; Preis: 289,95 Euro (Jacke), 219,95 Euro (Hose)

komfortabler Schnitt

Einbau und Drüberziehen einfach

gefütterte Membranjacke mit schlichter Erscheinung taugt auch im Alltag

mäßig dehnbares Membranmaterial

nur Level A und lediglich Dichtigkeit von 5000 mm Wassersäule

enthält PFAS-Chemikalien

Fazit: Während die Schutzkleidung mit den großflächigen und nicht verschließbaren Meshbereichen vor allem für den Sommer taugt, erweitern Membranjacke und -hose den Einsatzbereich um wechselhaftes Wetter. Das Konzept der innen und außen tragbaren Regenschicht funktioniert, die luftig-leichte Membran taugt sogar als Alltags-Regenjacke und -hose.

Büse Gravel-XR (gut)

Tyson Jopson Büse Gravel-XR; Testurteil: gut.



Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich bei der Gravel-XR um eine der zahlreichen Adventure-Kombis im Test. Sie besitzt einen eher langen und weiten Schnitt und kommt mit zahlreichen Taschen.

Material: Polyamid (Tactel, Cordura)

Regenschutz: 2-Lagen-Funktionsjacke mit Humax-Membran aus Polyurethan

Protektoren: Schulter und Ellbogen enthalten, Rücken nachrüstbar

Besonderheiten: Komfort-Kragen

Größen: 48 bis 64 sowie Sondergrößen Preis: ab 369,95 Euro (Jacke), ab 279,95 Euro (Hose)

gute Passform und Beweglichkeit

komfortables Tragegefühl

schlichte, gefütterte und verstellbare Funktionsjacke mit Innentaschen

Atmungsaktivität war im Praxistest enttäuschend

leichte Schwächen bei Verarbeitung

Fazit: Die Gravel-XR macht einen guten Eindruck, sitzt knackig, aber komfortabel. Die vor Nässe schützende Schicht setzt auf eine zweilagige Konstruktion, was Wasser zwar zuverlässig draußen hält, Dehnbarkeit und Atmungsaktivität aber negativ beeinflusst. Unter der Schutzkleidung getragen, wärmt sie überraschend stark, dank weichem Futter ist sie auch im Alltag ein angenehmer Begleiter.

FLM Octane 2 (gut)

Tyson Jopson FLM Octane 2; Testurteil: gut.



Die große Startnummer auf der Brust macht es deutlich: Die Octane 2 ist eine sportliche Motorradjacke. Da aber auch ambitionierte Landstraßenracer in den Regen kommen können, liefert Polo die Octane 2 mit Membranjacke.

Material: Polyester

Regenjacke: Clime-Max-Membran

Protektoren: Schulter und Ellbogen enthalten, Rücken und Brust nachrüstbar

Besonderheiten: Belüftung durch doppelten Frontreißverschluss, kompatibel mit Held-Clip-in-System

Größen: S bis XXL; Preis: 279,95 Euro

gefütterte Membranjacke liegt am Rumpf gut an und bietet Innentasche

auch als Alltagsjacke tauglich

kompaktes Packmaß und dezenter Look mit Reflektor

mittelmäßige Dehnbarkeit

Ärmel relativ weit

schwarze Schlaufen und Druckknöpfe beim Einbau schlecht sichtbar

Fazit: Obwohl die Dehnbarkeit besser sein könnte und der Einbau nicht ganz so leicht gelingt, überzeugt die Octane 2 sowohl in der Konfiguration mit außen- als auch mit innenliegender Membranjacke. Die 78 steht für das Gründungsjahr der Polo-Eigenmarke FLM und unterstreicht den sportlichen Einsatzzweck der nach AA zertifizierten Textiljacke.

Held Hakuna Matata 3 (gut)

Tyson Jopson Held Hakuna Matata 3; Testurteil: gut.

Bei der Hakuna Matata 3 handelt es sich um eine Adventure-Kombi – entsprechend lang der Schnitt der Jacke und weit die Hosenbeine. Erhältlich ist die nach AA zertifizierte Kombi für Damen und Herren.

Material: Cordura RipStop 500D

Regenschutz: Sympatex-Membran

Protektoren: Schulter und Ellbogen enthalten, Rücken und Brust nachrüstbar

Besonderheiten: Held-Clip-in System

Größen: S bis 5XL plus Sondergrößen

Preis: 499,95 Euro (Jacke), 419,95 Euro (Hose)

gute Proportionen und angenehmer Sitz

Kapuze und Kragen nachrüstbar

Membranjacke kaum dehnbar, vergleichsweise großes Packmaß

sehr weiter Kragen, wo Wasser eindringen könnte

Membran trägt durch lange Ärmel unter den Bündchen auf

Fazit: Von der Hakuna Matata 3 sind wir sehr angetan, allerdings vor allem dann, wenn auf die Membranjacke und -hose verzichtet oder beides über der Kombi getragen wird. Dann taugen die Proportionen der recht unflexiblen Nässeschutzschicht. Für in der Kombi ist vor allem die Jacke etwas zu sackig. Als Alltags-Regenjacke wiederum taugt sie.

Leatt ADV FlowTour 7.5 (gut)

Tyson Jopson Leatt ADV FlowTour 7.5; Testurteil: gut.



Offroad-Spezialist Leatt bietet mit der FlowTour 7.5 eine durchdachte Adventure-Jacke mit sehr vielen (teils wasserdichten) Taschen, einer kompletten Protektorenausstattung inklusive Brust plus Platz für eine Trinkblase.

Material: Polyester

Regenjacke: Hydradri Max-Membran

Protektoren: Schulter und Ellbogen

Level 2, Rücken und Brust Level 1

Besonderheiten: wasserdichte Taschen, Brustprotektor serienmäßig

Größen: S bis 3XL; Preis: 549,95 Euro

sehr dehnbar, liegt dadurch gut an und gibt sich schlank und ohne Flattern

Membranjacke besitzt dezente Befestigungen und eigene Taschen

sehr geringes Packmaß

nach unten sehr kurzer Schnitt, stört über der Kombi und als Alltagsjacke

Einbau etwas aufwendig

im Brustbereich etwas eng

Fazit: Die Leatt-Adventure-Kombi überzeugt durch ihre Offroad-DNA und clevere Details, die klassische Tourenbekleidung oft vermissen lässt. Die Membranjacke fällt leider etwas kurz aus, abgesehen davon ist sie aber chic und funktional designt und dank Taschen auch alltagstauglich genug, um abends beim Motocamping oder in der Stadt getragen zu werden.

Modeka Hydron (gut)

Tyson Jopson Modeka Hydron; Testurteil: gut.



Die Tourenkombi Hydron soll dank der Hydroflex-Membranjacke und -hose mit 10.000 mm Wassersäule für heißes, kühles und nasses Wetter taugen. Der Einsatzbereich der AA-zertifizierten Kombi liegt zwischen 10 und 35 °C.

Material: Tactel (PA), Polyesterstretch

Regenschutz: Hydroflex-Membran

Protektoren: Schulter und Ellbogen enthalten, Rücken nachrüstbar

Besonderheiten: abnehmbare Rückentasche dient als separate Bauchtasche

Größen: S bis 5XL plus Sondergrößen

Preis: 339,90/279,90 Euro (Jacke/Hose)

Jacke mit Reflektoren und Taschen

liegt gut an und erlaubt dank hoher Dehnbarkeit trotzdem viel Beweglichkeit

unauffällige Schlaufen an Membranjacke zur Befestigung innen

sehr langer Reißverschluss an Membranhose erleichtert das Darüberziehen

innen getragen stauen sich die Stoffschichten insbesondere an den Ärmeln

wenig Halt zwischen den Schichten

Fazit: Die Tourenkombi Hydron kommt mit hübsch und funktional gestalteter Nässeschutzschicht, die Jacke und Hose lassen sich unkompliziert drüberziehen und halten zuverlässig wasserdicht. Unter der Schutzkleidung getragen leidet der Komfort etwas, dafür taugt die Jacke auch ohne Schutzkleidung im Alltag.

In-and-out-Kombis mit Testnote "befriedigend" Furygan Montroc Kevlar PrimaLoft 3in1+ (befriedigend)

Tyson Jopson Furygan Montroc Kevlar PrimaLoft 3in1+; Testurteil: befriedigend.



Furygan hat gleich mehrere In&Out-kompatible Jacken im Programm, von Racing über Touring bis Adventure. Zu Letzteren gehört die AA-zertifizierte Montroc mit riesigen Belüftungspanels an Brust, Rücken und Armen.

Material: Polyester, Polyamid, Kevlar

Regenjacke: Humax In&Out

Protektoren: Schulter und Ellbogen enthalten, Rücken und Brust nachrüstbar

Besonderheiten: entnehmbares Thermofutter, doppelter Frontreißverschluss

Größen: S bis 4XL; Preis: 419,90 Euro

praxistaugliches Belüftungskonzept

Thermofutter im Lieferumfang, wasserdichte Brusttasche in normaler Jacke

korrekter Einbau durch hakelige Reißverschlüsse und schlecht platzierte Druckknöpfe unnötig umständlich

beim Einsatz der Regenjacke außen stören Reißverschlüsse und Schlaufen die Optik, der Reflektor ist auf der Innenseite

Abmessungen der Membran zu knapp

Fazit: Ja, die Humax-In&Out-Membranjacke kann innen und außen getragen werden, jedoch ist das Konzept noch nicht ganz ausgereift. Dafür ist die Membran oben und unten zu kurz, zudem stören Reißverschlüsse die Optik. Die sehr gute, wahlweise winddichte oder luftige Adventure-Jacke Montroc profitiert dennoch sehr von dem In&Out-Ansatz, taugt bei Hitze und wechselhaftem Wetter.

Ixon M-Njord (befriedigend)

Tyson Jopson Ixon M-Njord; Testurteil: befriedigend.



Noch eine Adventure-Kombi: Im Gegensatz zu vielen konkurrierenden Modellen setzt die über Germot vertriebene Ixon M-Njord aber auf einen figurbetonten Schnitt. Die XDRY3L-Membran ist steif, aber sehr dicht.

Material: Ripstop-Polyester, Nylon

Regenschutz: XDRY3L-Membran

Protektoren: Schulter und Ellbogen enthalten, Rücken und Brust nachrüstbar

Besonderheiten: kompatibel mit Ixon-Airbagweste

Größen: XS bis 4XL

Preis: 379,99 Euro (Jacke), 339,99 Euro (Hose)

laut Hersteller beeindruckende 17.000 mm Wasserdichtigkeit und 17.000 g/m²/24 h Atmungsaktivität

weiter Schnitt für hohe Beweglichkeit

sehr unflexibles Material

beim Außeneinsatz stören Druckknöpfe und Schlaufen die Erscheinung

leichte Flatterneigung

Fazit: Die körperbetonte Schutzklamotte macht bei passendem Körperbau Spaß, vor allem aber bei warmem und trockenem Wetter ohne die Nässeschutzschicht. Denn die wenig dehnbare Membran passt weder über noch unter die Textilkombi so richtig. Und ganz ohne Schutzkleidung drunter ist die Passform dann zu weit, besonders an den Ärmeln.

Pando Moto Air Tate (befriedigend)

Tyson Jopson Pando Moto Air Tate; Testurteil: befriedigend.



Wie so einige Bekleidungsstücke von Pando Moto kommt auch die Air Tate in einem schlichten Military/Streetwear-Look. Sie setzt auf Meshbereiche an Brust und Armen und kombiniert einen sportlich-kurzen Schnitt mit einem verlängerten Rücken.

Material: Polyester, Polyestermesh

Regenjacke: keine Angabe

Protektoren: Schulter und Ellbogen enthalten, Rücken nachrüstbar

Besonderheiten: wasserdichte Tasche

Größen: XS bis XXL; Preis: 229,00 Euro

Schutzjacke besitzt eine wasserdichte Tasche

reflektierender Druck vorn und hinten auf der Membranjacke

Wasserdichtigkeit 10 000 mm

Atmungsaktivität nur 3000 (MVTR)

Membran kaum dehnbar

Schlaufen und Druckknöpfe stören den Look der Membranjacke

Fazit: Die Air Tate ist eine sportliche, schlichte Jacke für warme Temperaturen. Bei unerwarteten Regenschauern schützt die Membranjacke außen getragen vor Nässe. Innen eingeknüpft taugt sie als Windblocker, wenn die großflächigen Meshbereiche sonst zu viel Fahrtwind durchlassen würden. Für den Einsatz ohne Motorrad eignet sich die kaum dehnbare Membranjacke aber kaum.