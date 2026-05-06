Retro-Comeback: Harley-Davidson Sportster kommt 2027 mit luftgekühltem V2 zurück

"Auf vielfachen Wunsch, sowohl von den Händlern als auch von der Kundschaft weltweit", soll die klassische Harley-Davidson Sportster ins Neufahrzeug-Angebot zurückkehren. Damit vollzieht Artie Starrs, der neue Boss der 1903 gegründeten US-Company, eine Kursänderung. Viele Fans werden wohl sagen: eine Kurskorrektur.

"Back to the Bricks" – "Back to the roots" "Back to the Bricks", sinngemäß "Zurück zu den Fabrik-Ziegelsteinen", so lautet das vom neuen Harley-Davidson-CEO Artie Starrs am 5. Mai 2026 ausgerufene Motto. Und das klingt nicht nur zufällig so ähnlich wie "Back to the roots" – "Zurück zu den Wurzeln". Es scheint, als wäre der neue Boss dabei, diverse Entscheidungen seiner beiden Vorgänger Jochen Zeitz und Matt Levatich zu korrigieren.

"The Return of Sportster" Unter den Entscheidungen in den Vorjahren betrifft das selbstverständlich jene, die sich inzwischen als Fehlentscheidungen herausgestellt haben. Unter anderem: das Verschwinden der klassischen Harley-Davidson Sportster aus dem Neufahrzeug-Angebot.

Harley-Davidson Sportster – von 1957 bis 2022 Ab 1957 gab es die – für Harley-Davidson-Verhältnisse relativ sportlichen – Sportster-Modelle, und am 18. November 2022 lief das letzte Exemplar mit markentypischem, luftgekühltem V2-Motor im Werk in York, Pennsylvania, vom Band. In Europa gibt es bereits seit 2021 (Euro 5) keine luftgekühlten Sportster mehr als Neufahrzeuge.

Jascek Bilski, Rossen Gargolov, Harley-Davidson Ein Original: Harley-Davidson XL 883 Sportster, so produziert bis November 2022.

Comeback mit luftgekühltem V2-Motor Überraschende Kehrtwende: Im Rahmen der "Back to the Bricks"-Strategie kündigt Harley-Davidson "The Return of Sportster", also die Rückkehr der Sportster an. Dafür spreche – heute wie damals – das kostengünstige, auch für Einsteiger und Einsteigerinnen leicht zugängliche Konzept mitsamt moderatem Gewicht sowie das vielfältige Potenzial als Basis für Custombikes. Und – last, but not least – der luftgekühlte V-Twin mit 45 Grad Zylinderwinkel.

Basis-Sportster Typ XL 883 mit Evolution Engine – neu für A2? Dem Vernehmen nach ist für das Comeback der klassischen Harley-Davidson Sportster nicht der 1200er-Evolution-Motor, sondern der etwas kleinere Typ 883 vorgesehen. Zuletzt, anno 2020 und Euro-4-konform, mit 51 PS (38 kW) bei 6.000/min. Mit neuer Abstimmung und dann Euro-5+-konform könnten es 48 PS (35 kW) werden – für die europäische Führerscheinklasse A2 wäre das sogar ideal.

Erstes Teaser-Bild von der neuen Retro-Sportster Als Silhouette auf dem ersten Teaser-Bild (ganz oben) sieht die neue Harley-Davidson Sportster (883) aus wie die alte – und genau darum geht es ja bei "The Return of Sportster". Zu erkennen sind eine Standard-Telegabel vorn, zwei Federbeine hinten und – ebenso Sportster-Tradition – ein kleiner "Peanut"-Benzintank.

Angepeilter Preis: circa 10.000 US-Dollar – oder Euro Circa 10.000 US-Dollar soll die neue Harley-Davidson Sportster (883) kosten, und der Preis in Euro ist ebenfalls um die 10.000er-Marke zu erwarten. Wann genau die neue Retro-Sportster in den Handel kommen wird, ist bislang unklar. Doch spätestens im Jahr 2027 soll die "Back to the Bricks"-Strategie greifen.

Aktuell: Sportster S und Nightster Zur Einordnung der neuen Harley-Davidson Sportster (883): Das aktuell einzige Sportster-Modell im Neufahrzeug-Angebot ist die Sportster S mit wassergekühltem 1250er-V2 (122 PS, ab 16.300 Euro). Deutlich preisgünstiger ist die davon abgeleitete Nightster (975er-V2 mit 89 PS, ab 11.200 Euro).

SWM Stormbreaker V 1200 – die China-Sportster Eigentlich fand das Comeback der klassischen Harley-Davidson Sportster mitsamt dem luftgekühlten V2-Motor bereits 2024 statt: in Form der SWM Stormbreaker V 1200 vom chinesischen Hersteller Shineray. Die China-Sportster ist mit dem Original-Typ XL 1200 Sportster nahezu identisch. Und sie hat 61 PS, angeblich Euro-5+-konform. Preis in Europa: ab 9.990 Euro.