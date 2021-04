X-Lite X-803 RS Ultra Carbon 21 neue Dekore für den Supersport-Helm

Schicker in die neue Saison hat sich Nolans Sportmarke X-Lite für den Supersport-Helm X-803 RS Ultra Carbon auf die Fahne geschrieben. Sage und schreibe 21 neue Dekore pinseln die Italiener auf die Helmschale aus Karbon. Weiter individualisiert werden kann durch insgesamt zehn erhältliche Visiere unterschiedlicher Tönungsarten, wobei in den RS-Versionen des X-803 bereits je ein getöntes Visier im Preis enthalten ist. Exklusiv für die neue Golden Edition 33 Variante liefert X-Lite ein gold-verspiegeltes Visier.

Passt besser

Interessant am X-803 RS ist neben der Außenschale aus Karbon auch das aus Kohlefasern hergestellt Innenfutter. Das Material soll atmungsaktiver sein als herkömmliche Stoffe. Weiterhin bietet X-Lite im X-803 RS ein feines Komfortfeature: Mittels eines Einstellbandes am Hinterkopf kann das Innenfutter individuell an die Kopfform angepasst werden.

X-Lite X-803 Ultra Carbon Rins Helm, rot-blau, Größe S X-Lite X-803 Ultra Carbon Rins Helm, rot-blau, Größe S Lieferzeit: Sofort lieferbar

609,90 € zzgl. 4,00 € Versand Zum Shop X-Lite X-803 RS Ultra Carbon Rins, Integralhelm - Rot/Blau/Weiß - M Lieferzeit: 3-5 Werktage

702,91 € zzgl. 5,90 € Versand Zum Shop

Größen und Preise

X-Lite bietet den X-803 RS in sieben Größen von XXS oder 54 bis XXL oder 64 an und nutzt dafür drei unterschiedliche Helmschalen – je eine für die Größen XXS bis S, für M und L, sowie für XL und XXL. Die Preise für die neuen Dekore beginnen bei 599 Euro für den Hot Lap 16, gehen über 619,99 Euro für die Golden und Silver Edition, steigen auf 699 Euro für die Tatanka und Holeshot-Varianten und gipfeln bei 749,99 Euro für die Repliken von Chaz Davies und Danilo Petrucci. Die bekannten Dekore der letzten Saison starten derzeit bei 599,99 Euro.

Umfrage Von welchem Hersteller stammt euer Helm? 16002 Mal abgestimmt HJC Shoei Nolan/X-Lite Schuberth Shark Scorpion Arai AGV LS2 Airoh Caberg Icon Marushin Anderer Hersteller mehr lesen

Fazit

Mehr Dekor geht immer und mit 21 neuen Dekoren haut X-Lite beim X-803 RS Ultra Carbon ordentlich einen raus.