Überraschung: Benda Motor baut tatsächlich Motorräder in der 500er-Klasse mit V4. Der Geist zeichnet einen Supersportler der guten alten Zeit nach, doch die Dark Flag 500 ist ein Cruiser mit V4 und 54 PS. Klassisch gezeichnet, mit modernen Elementen und – wichtig – Zahnriemen als Antrieb. Neben dem im Grunde schon immer exotischen Motorenlayout des V4 fällt bei der kleinen Benda das Luftfahrwerk auf. Und das ist immer noch nicht das Auffälligste an der neuen Benda Dark Flag 500.

Luftfahrwerk für 231 Kilo

Nicht alltäglich: Benda rüstet die Dark Flag 500 mit luftgefederten Stereodämpfern aus, die manuell in der Höhe einstellbar sind. Wie viel Showeffekt oder tatsächlicher Nutzen darin steckt, ist nicht bekannt. Was wir allerdings wissen: mit 241 Kilo ist die Benda keine leichte 500er. Die Gabel ist eine USD ohne erkennbare Einstellbarkeit. In der Schwinge steckt ein Rad mit 16 Zoll (40,64 cm) Durchmesser, bezogen mit einem Reifen der Dimension 150/80. Vorn rollt ebenfalls eine 16-Zoll-Rad mit einem breiten 130/90 Reifen. Je eine Scheibenbremse (320 mm/260 mm) verzögert jede Achse, ABS ist verbaut. Das tief konturierte Sitzpolster liegt 700 Millimeter über dem Boden. Die Zuladung ist mit 150 Kilo vergleichsweise gering, in den klein wirkenden Tank passen 16 Liter Benzin.