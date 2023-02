Benda LFC700 Power Cruiser mit 310er-Reifen für 11.990 Euro

Benda ist ein chinesischer Hersteller, den wir hierzulande noch nicht kennen. Die in Hangzhou ansässige Zhejiang Changling Binjiang Motorcycle Co., Ltd. (Benda Motor Group) baut bislang überwiegend 50er-Roller, Lasten-Dreiräder und Motorräder mit maximal 400 cm³ und zwei Zylindern. Partnerschaften mit namhaften Motorradherstellern sind bislang nicht bekannt. In Spanien werden die 300er-Modelle vertrieben, den Erstaufschlag mit einem großen Modell macht Benda in Europa mit dem Cruiser LFC 700.

Von Patent zur Serie

Im Juli 2020 tauchten in China Patentbilder auf, die das Design eines Power Cruisers mit Breitbau-Reifen hinten zeigten. Zu sehen war ein langgestrecktes Bike im Stil einer Ducati Diavel. Im Rahmen aus Aluminium-Gusselementen steckt ein Reihenvierzylindermotor. Die Bezeichnung BD 700 ließ auf einen Hubraum von eben 700 cm³ schließen. Der Motoraufbau erinnert starkt an den Reihenvierzylinder aus der Honda CBR 650 – allerdings versehen mit neuen Seitendeckeln und Modifikationen im Bereich des Zylinderkopfs.

Zwei Leistungsstufen und ein 310er-Hinterrad

Im Juli 2021 hat Benda die LF-01 als LFC700 offiziell vorgestellt. Ob der Power-Cruiser nach Europa kommen wird, war damals nicht bekannt. Dafür einige technische Daten. Der Reihenvierzylinder tritt mit 680 cm³ und in zwei Leistungsvarianten an. Für die Basiskonfiguration werden 86 PS bei 10.000/min und 60 Nm bei 8.000/min genannt. Die High-Power-Version leistet 94 PS bei 11.000 Touren und bringt bei 8.500 Umdrehungen ein maximales Drehmoment von 63 Nm an den Start. Der Fahrer sitzt in nur 695 Milimeter Sitzhöhe hinter einem 20 Liter großen Spritfass, von wo aus er die 235 Kilogramm schwere Benda dirigieren muss. Wirklich extrem ist das verbaute Hinterradformat: 310/35-18 – da wird mancher Pkw blass. Vorn dreht sich ein 130/70er-Pneu auf einer 19-Zoll-Felge. Die Höchstgeschwindigkeit der Basisversion ist auf 170 km/h limitiert. Die Zügel der Power-Variante lassen Luft bis 195 km/h. Geschaltet wird per Sechsgang-Getriebe. Der Endantrieb erfolgt über eine konventionelle Kette.

newmotor.com.cn Auf dem 310er Hinterreifen bleibt die Benda auch so fast stehen.

Welch ein Auspuff...

Markant ist der Under-Engine-Auspuff, der in vier quadratischen Endrohren direkt vor dem Hinterrad seitlich abbläst. Das Hinterrad selbst steckt in einer Aluminiumschwinge mit Zentralfederbein. Das Vorderrad mit Doppelscheibenbremsanlage und radial angeschlagenen Bremszangen wird von einer USD-Gabel geführt. In der Basis stammen die Stopper von Nissin, Brembos bestücken die High-Power-Version. ABS gehört zur Serienausstattung. Das Cockpit manifestiert sich als TFT-Display auf dem extrem breiten Lenker. Davor hängt ein LED-Rundscheinwerfer im Turbinendesign.

Benda Auspuff mit vier rechteckigen Endrohren.

In Europa zu haben

Wer die Benda LFC 700 haben möchte, der kann sie bei Benda Österreich bestellen. Verfügbar ist sie physisch noch. Der Preis ist bekannt: 11.990 Euro inklusive Nova in Österreich, ungefähr 10.500 Euro in Deutschland und mit Homologation.

Umfrage Werden die Chinesen zu ernsthaften Konkurrenten für die etablierten Motorradhersteller? 11337 Mal abgestimmt Ja, die lernen schnell. Nein, die erreichen nie deren Niveau. mehr lesen

Fazit

Benda macht mit der LFC700 auf kleiner Power-Cruiser im Stil einer Ducati Diavel. Ihr Reihenvierzylinder leistet bis zu 94 PS, die für fast 200 km/h reichen. Ein Export auf ausgewählte europäische Märkte ist denkbar.