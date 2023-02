BMW R 18 Umbau von VTR Customs Mit dem Big Boxer von Tante Ju zu Iron Annie

An Flugzeugtechnik und -historie Interessierte kennen sie alle, die Junkers Ju 52 aus den 1930er-Jahren. Besonders berühmt ist die "Tante Ju" im damaligen Lufthansa-Dekor. Ein solches Exemplar war noch bis 1984 in den USA im Einsatz und wurde dort "Iron Annie" genannt.

Custombike im Kundenauftrag

Diese Junkers Ju 52 Iron Annie inspirierte einen Kunden des Schweizer BMW Motorrad-Vertragshändlers VTR dazu, dort ein entsprechendes Custombike auf R 18-Basis in Auftrag zu geben. Zumal es dort eigens eine Abteilung namens VTR Customs gibt und der Kunde, ein Architekt, sich von VTR bereits vor einigen Jahren eine BMW R nineT umbauen ließ – ebenfalls mit Stilelementen von klassischen Flugzeugen.

Stilelemente von klassischen Flugzeugen

Details aus dem Flugzeugbau sind an der R 18 Iron Annie beispielsweise beim Ziffernblatt des in den Tank integrierten Tachometers zu finden. Stichwort: Cockpit. Hierfür wurde eigens ein Zeiger angefertigt, von Uhrmacher Zeitzone Zürich. Auffälligste flugzeugähnliche Komponenten sind jedoch die Verkleidungsteile aus Aluminiumblech mitsamt Linsenkopfnieten und Schnellverschlüssen. Das Heck mit angedeutetem Seitenleitwerk und der Benzintank wurden ebenfalls aus Aluminiumblech geformt. Lackierung und Dekor waren von der Lufthansa-Ju 52 Iron Annie vorgegeben, mit Schwarz, Grau und Gelb.

Kineo-Räder mit 21 und 18 Zoll Durchmesser

Um den aerodynamischen Ansatz zu betonen, wurde die Cockpitverkleidung so schmal und so flach wie möglich nach hinten gezogen. Beim Ducken der Linie half außerdem das Kürzen der Telegabel um 7 Zentimeter sowie ein höheneinstellbares Federbein von Wilbers. Ganz wesentlich für den starken Auftritt dieser R 18 sind die Räder. Dabei handelt es sich um größere Formate, vorn mit 21 Zoll (53,34 cm), hinten mit 18 Zoll (45,72 Zentimeter) Durchmesser. Sie wurden von Kineo in Italien angefertigt und sind schlauchlos, was Vorteile bei Gewicht und Handling mit sich bringt. An einen Reitsattel soll der Solo-Fahrersitz, bezogen mit braunem Leder, erinnern.

Basis war eine BMW R 18 First Edition

Zunächst wurde dem Basisfahrzeug, einer R 18 First Edition, der luft-ölgekühlte Big Boxer (1.802 Kubik, 91 PS bei 4.750/min, 158 Nm bei 3.000/min) entnommen und schwarz lackiert. Sämtliche Chromteile wurden ebenfalls geschwärzt, und sogar die Standrohre der Telegabel bekamen eine schwarze Kohlenstoffbeschichtung verpasst (Diamond Like Carbon, DLC). Sportliches Potenzial steckt in den Lenkstummeln von ABM und in den HC3-Lenkerarmaturen von Magura.

Details von VTR-Chef Daniel Weidmann

VTR-Chef Daniel Weidmann beschreibt die größten Herausforderungen bei diesem Custombike-Projekt: "Die nachempfundenen Kühlrippen im Bereich der Endschalldämpfer. Diese Teile in parallele und schöne Radien zu formen und gleichzeitig noch harmonisch zu befestigen, benötigte einige Versuche. Was uns fast etwas schmerzte, als wir all die handgemachten, blanken Alubleche schimmern und glänzen sahen, war die anschließende Lackierung. Mit dem Resultat sind wir aber außerordentlich zufrieden, weil die R 18 Iron Annie sich so noch deutlicher von unserer bekannten, ebenfalls im Aviatik-Style gehaltenen Spitfire unterscheidet."

Custombike mit Straßenzulassung

Die R 18 Iron Annie erhält eine Straßenzulassung und wird in ihrer neuen Heimat am Genfer See bisweilen für Erstaunen sorgen. Dem VTR-Versprechen verpflichtet, wird sie ein Unikat bleiben. Zum Preis schweigen die Schweizer diskret.

BMW R 18 Iron Annie von VTR Customs

Basis: BMW R 18 First Edition

Blechteile: Benzintank, Heck, Seiten-Panels, Cockpit und Schutzblech handgefertigt aus Aluminium

Telegabel: um 7 cm gekürzt, Standrohre DLC-beschichtet

Federbein: höheneinstellbar von Wilbers

Räder: Drahtspeichenräder, schlauchlos, von Kineo, vorn 3,5 x 21, hinten 6 x 18.

Bereifung: Avon Cobra, vorn 120/70-21, hinten 200/55-18

Lenker: ABM Vario Clip

Tachometer: angefertigt von Uhrmacher Zeitzone Zürich

Lenkerarmaturen: Magura HC3

Ledersattel: VTR Customs & Yves Knobel Sattlerei

Abgasanlage: Walzwerk

Kennzeichenhalter: Berham Customs

Blinker und Rückleuchten: Kellermann Atto

Scheinwerfer: Highsider LED

Lackierung: VTR Customs & Freuler AG, Benken

Fazit

Wieder ein starkes Stück auf Basis der BMW R 18 und von VTR Customs aus der Schweiz. Die R 18 Iron Annie soll an die Tante Ju erinnern, an die Junkers Ju 52, ein Flugzeug aus den 1930er-Jahren. Und sie wird ein Unikat bleiben.