578 Nm Drehmoment soll das Kraftwerk leisten, übertragen auf einen 360er-Reifen hinten von VeeRubber, der von einem Luftfahrwerk per Stahlschwinge mit dem Rahmen verbunden ist. Wer die Bremse am Hinterrad sucht, der findet sie in Form einer Ritzel-Bremse direkt am Abtrieb des Zahnriemens am Getriebe. Und wer am Vorderrad die Bremse sucht, der sollte am linken Tauchrohr suchen. Denn wie einst von Dunstall ist die Bremszange in die Gabel integriert und die Leitungen unsichtbar verlegt. Die B17-Gabel stammt von American Suspension, verzückt mit dem Detail einer versteckten Radachse und ist per Offset der Gabelbrücken um zusätzliche 6 Grad gereckt, was 48 Grad Lenkkopfwinkel ergibt.