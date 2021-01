Harley-Davidson Modelljahr 2021 Mehr Chrom, mehr Farben für alle

Fat Boy glänzt

Harley-Davidson Die Fat Boy zählt seit Jahrzehnten zu den beeindruckendsten Erscheinungen im Harley-Davidson-Portfolio.

Lässt Harley Käufern für 2021 oft die Wahl ob viel Chrom oder wenig, nimmt die Company die Entscheidung bei der 2021er Fatboy komplett ab. Alle bisher matt-verchromten Flächen der Fatboy 114 werden nur noch in glanz-chrom angeboten. Laut Harley ist das ein Ergebnis aus Kundenbefragungen, die sich im allgemeinen mehr Sichtbarkeit für die Fat Boy wünschen. Neu auch in Sachen Fat Boy: die 107er-Motor-Variante entfällt. Es gibt sie nur noch mit dem 1.868 Kubik Motor, 95 PS und 155 Nm, ab 23.695 Euro plus 560 Euro Nebenkosten.

Bagger sehen und hören besser

Harley-Davidson Auch die Street Glide ist 2021 mit schwarzem oder verchromten Finish. Motor, Auspuff und Gabel haben dann unterschiedliche Oberflächen.

Für die drei Topcase-losen Touring-Modelle Road King Special, Street Glide Special und Road Glide Special von Harley-Davidson gibt es 2021 neue Farben, die zusätzlich die Wahl zwischen einer schwarzen und einer Chrombeschichtung von Motor, Auspuff und Gabel lassen. Serie ist Chrom, die schwarze Beschichtung schlägt zusätzlich zur Lackvariante mit 1.490 Euro zu Buche. Die Road King Special und die Street Glide Special sind zudem mit einem neuen Daymaker-LED-Scheinwerfern ausgestattet. Alle drei Modelle verfügen über neue, flach gehaltene Sturzbügel. Harley-Davidson-Touring-Modelle, die mit dem Farbtouchscreen-Infotainmentsystem Boom! Box GTS ausgestattet sind, sind nun kompatibel mit Android Auto und Apple CarPlay. Verbindet der Fahrer sein kompatibles Smartphone mit einer der beiden Apps, kann er auf Medien, Streamingdienste und Navigation zugreifen. Auch die drei Bagger werden exklusiv vom 114er Motor angetrieben, allerdings in der Drehmoment-orientierten Variante mit 158 Nm und 94 PS. Bei diesem Motor liegt die Höchstleistung 230 Umdrehungen später bei 5.250 Touren an, was die Elastizität verglichen mit den Cruiser-Motoren erhöht.

CVO-Modelle mit noch mehr Bass

Harley-Davidson Die CVO Limited ist in zwei Farben erhältlich und kosten 42.695 Euro, zzgl Überführung.

Die Harley-Davidson-Modelle der Custom-Vehicle-Operations (CVO) umfassen 2021 vier Typen: CVO Street Glide, CVO Road Glide und CVO Limited sowie das Trike CVO Tri Glide. Alle vier 2021er-CVO-Modelle verfügen über neue Lackierungen und neue Designfeatures. Außerdem sind sie auch weiterhin die einzigen Bikes im Harley-Davidson-Portfolio, die mit dem Milwaukee-Eight-117-Twin angeboten werden. Je nach Modell schöpfen die aus 1.922 Kubik 105 bis 107 PS und 163 bis 169 Nm. Los geht bei den CVO-Modellen bei 39.795 Euro für die CVO Street Glide über 40.795 Euro für die CVO Road Glide und 42.695 Euro für die CVO Limited bis zum 53.495 Euro teuren CVO Trike.

Harley-Davidson Teurer als das CVO Trike kann eine Serien-Harley nicht sein: Starke 53.495 Euro kostet das 2021er-Modell, plus 1.260 Euro Transport und Montage. 700 Euro mehr als eine Zweirad-H-D.

Die Modelle CVO Street Glide und CVO Road Glide sind jetzt erstmals mit dem neuen Fosgate-Soundsystem ausgestattet. Lautsprecher und Verstärker wurden speziell für Harley-Davidson-Motorräder entwickelt und ergänzen das serienmäßige Boom GTS Infotainment-System jetzt ab Werk. Alle CVO-Modelle sind nach wie vor mit den RDRS Safety Enhancements ausgerüstet. Dabei handelt es sich um ein Technologiepaket von elektronischen Assistenzsystemen, die den Fahrer in unerwarteten Verkehrssituationen und bei widrigen Straßenverhältnissen unterstützen. Zu den Assistenzsystemen gehören die kurvenoptimierte elektronische Bremskraftverteilung (C-ELB), das Kurven-Antiblockiersystem (C-ABS), die Kurventraktionskontrolle (C-TCS), die Antriebsschlupfregelung (DSCS), der Fahrzeughalteassistent (VHC) und das Reifendruckkontrollsystem (TPMS).

Fazit

Neue Farben, Design und ein bisschen mehr Komfort. Das sind eigentich alles Dinge, die Harley immer im Herbst der Vorjahre vorgestellt hatte. Heuer ist es eben erst im Januar, was Kunden der Fat Boy und der CVO-Modelle aber gleich sein dürfte. Gerade die CVO-Modelle sind eigentlich immer ausverkauft.