Harley-Davidson CVO 121 ab 2023 Ab Juni 2023: Edel-Harleys mit 2 Liter Hubraum

2022 fiel ein wesentlicher Grund dafür, eine CVO von Harley-Davidson zu kaufen, weg. Bisher unterschieden sich die Edel-Modelle optisch durch den handaufgetragenen Lack und technisch durch den größten Serienmotor der Company.

Doch durch das Upgrade einiger Serienmodelle auf den CVO-Hubraum 1.923 Kubik oder 117 ci blieb nur der Edel-Lack übrig. Klar war: Später werden die CVOs mehr Hubraum bekommen. Klar ist: 2023 ist es soweit. Konkret: Am 7. Juni 2023 stellt Harley-Davidson 2 neue CVO-Modelle vor. Und zwar nicht nur umlackierte bekannte Tourer, sondern komplett eigenständige Modelle, mit Anleihen an die Street Glide und Road Glide.

Harley-Davidson CVO 121 CI

Von 1.923 Kubik auf rund 1.990 Kubik oder von 117 auf 121 Cubic-Inch wächst der Milwaukee-Eight-Motor in den neuen CVO-Modellen. Bekannt wurde das durch ein Leak aus dem Montagewerk, auf dem eindeutig die "121" auf dem Kupplungsdeckel zu erkennen ist. Bisher leistet der 117er-Motor 106 PS sowie 166 Nm. Der 121er-Motor dürfte, analog zum kaum größeren Hubraumkit mit 122 ci von Screamin' Eagle, bei knapp über 170 Nm um 106 bis 110 PS leisten. Übrigens: Einfach von ci auf ccm umrechnen ist nicht einfach. Grob gesagt: ci x ~16,40 = ccm .

The Fast Life Garage Links die neue CVO Road Glide mit dem 121 auf dem Kupplungsdeckel. Zum Vergleich die aktuelle CVO mit dem 117er-Motor.

Wie gehabt wächst die Bohrung des Motors von jeweils 103,5 Millimeter auf wohl 105 Millimeter, der Hub bleibt mit 114,3 Millimeter auf dem Stand der 114er- und 117er-Motoren der Serienmodelle.

Variable Ventilsteuerung neu im Big-Twin

Der Clou des neuen Motors ist allerdings: Er wird eine variable Ventilsteuerung haben. Sprich unterschiedliche Steuerzeiten der Nockenwellen für verschiedene Lastzustände.Im unteren Drehzahlbereich mit wenig Überschneidung und langen Öffnungszeiten für hohe Füllgrade im Brennraum. Ergebnis: mehr Drehmoment. Bei höheren Drehzahlen mit mehr Überschneidung für schnellere Gaswechsel, was die Leistung erhöht. Bereits 2020 patentierte Harley diese Technik für die Big-Twin-Motoren. Seit 2021 ist eine ähnliche Technik im 1250er-Motor der Pan America mit Erfolg im Einsatz.

Alles neu an der Street-Glide-CVO

An der offensichtlichen CVO Street Glide von Harley-Davidson für 2023 ist nicht nur der Motor neu. Auffällig ist die neue Front mit dem leicht eckigen Scheinwerfer, den LED-Stripes an den Wangen und der höhenverstellbaren Scheibe. Zwar ist Grundform der gabelfesten Verkleidung eindeutig Street Glide, doch mit sehr eigenständigen frischem Gesicht. Die neue Front ist an einer neuen Gabel verschraubt. Wohl erstmals in der Geschichte der Big Twins von Harley führt vorn eine USD-Gabel mit radial angeschlagenen 4-Kolben-Sätteln von Brembo. Die Indian Sport Chief lässt grüßen. Neu und ebenfalls einmalig: Neue Felgen mit Kreuzspeichen und wohl schlauchlosen Reifen – vorn wohl in 21 Zoll (53,34 cm). Interessant und geil: die komplette Auspuffanlage scheint schwarz-verchromt. Das Heck mit den senkrechten Leuchten wirkt, wie die Front, komplett neu gestaltet, die beiden Koffer mit Lautsprechern im Deckel kennen wir im Grunde von den bekannten Modellen.

Harley-Davidson Im Grunde ein komplett neues Modell: Die vermeintliche CVO Street Glide mit neuer Front, Gabel, Bremse, schlauchlosen Speichenrädern und natürlich dem 121er-Motor.

Harley-Davidson Neu gestaltetes Heck und schwarz verchromte Auspuffanlage.

Harley-Davidson CVO Road Glide 2023

Das zweite, in Summe dritte CVO-Modell, dass ab Juni 2023 bekannt sein wird ist eine CVO Road Glide. Im Video klar zu erkennen, mit rahmenfester Shark-Nose-Verkleidung. Details wie auf dem geleakten Foto der Street Glide sind nicht zu erkennen, allerdings das deutlich geänderte Design der Scheinwerfer, die einen leichten Tränensack bekommen und ein horizontales LED-Band als Art Augenbraue.

CVO fehlen noch

Bisher hat Harley-Davidson nur ein CVO-Modell für 2023 vorgestellt. Im Rahmen der 120-Jahre-Feier wurde die CVO Road Glide Limited gezeigt, allerdings noch mit dem 117er-Motor und zum Preis von knapp 60.000 Euro in Deutschland.

The Fast Life Garage Neue CVO Road Glide (links) und CVO Street Glide auf geleakten Bilder aus dem Werk. Beide mit dem größeren 121er-Motor.

Auf den geleakten Bildern sind die Modelle CVO Road Glide und CVO Street Glide zu sehen. Ob es bei insgesamt 3 CVOs für 2023 bleibt, ist nicht bekannt. In der Fotoshow zeigen wir die 2022er-CVO-Modelle.

Fazit

Ein erster Leak bestätigt: Die 2023er-CVO-Modelle von Harley-Davidson bekommen mehr Hubraum. Von 117 auf 121 ci oder von 1.923 auf rund 1.990 Kubik wächst der V2 durch eine größere Bohrung. Die Höchstleistung dürfte sich zwischen 106 und 110 PS bewegen, das Drehmoment von 166 Nm auf knapp über 170 Nm steigen. Offiziell sind die CVO-Modelle mit dem größeren Motor noch nicht bestätigt.