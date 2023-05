Harley-Davidson Icons Electra Glide Highway King Königlicher Retro-Fulldresser als Limited Edition

Das wird zur Tradition: Einmal pro Jahr präsentiert Harley-Davidson eine Limited Edition als Hommage an einen Klassiker aus der mittlerweile 120-jährigen Markenhistorie. So entsteht die Icons Motorcycle Collection. Die Nummer 3 für 2023 ist die Electra Glide Highway King. Bemerkenswert: Bereits das erste Modell der Icons Motorcycle Collection anno 2021 war eine Electra Glide namens Revival.

Electra Glide Highway King 2023

Originalvorlage für die Highway King-Edition mit dem Typkürzel FLHFB war die Harley-Davidson FLH Electra Glide aus dem Jahr 1968. Konsequent klassisch arrangiert worden ist die Neuauflage mit Drahtspeichenrädern, Weißwandreifen und gefedertem Solo-Sattel. Dazu gibt es 2 Farbvarianten: "Hi-Fi Orange" und "Hi-Fi Magenta". Dazu jeweils passend ist der abnehmbare Windschild im unteren Bereich getönt. Die Koffer sind "Birch White", also weiß, wie damals. Und der schwarz-weiße Solo-Sattel mitsamt verchromter Reling sieht aus wie ein jahrzehntealtes, konserviertes Neuteil.

Touring-Fahrwerk mit Weißwandreifen

Fundament des Fahrwerks ist der Touring-Rahmen, kombiniert mit vorspannbaren Federbeinen samt Drehregler. Von einer 49er-Telegabel mit "Dual-Bending-Valve-Technologie" für die Dämpfung wird das Vorderrad geführt. Die relativ breiten Formate der Weißwandreifen: MT90 B16 vorn, 180/65 B 16 hinten. Vollgetankt mit knapp 23 Litern Sprit wiegt die Electra Glide Highway King königliche 385 Kilogramm.

Milwaukee-Eight 114 V-Twin mit 94 PS

Standesgemäß angetrieben wird die Electra Glide Highway King vom aktuellen Milwaukee-Eight 114 V-Twin. Konkret bedeutet das: 1.868 Kubik, maximal 158 Nm bei 3.250/min und 94 PS (69 kW) bei 5.250/min in Kombination mit Sechsgang-Schaltgetriebe und Endantrieb per Zahnriemen. Besonderes Merkmal ist die Screamin‘ Eagle-Abgasanlage mit 2 lang gezogenen Auspuffrohren unter den Koffern.

Highway King für 38.495 Euro

Scheibenbremsen mit ABS sowie eine ebenfalls schräglagenoptimierte Schlupfregelung sind an Bord, obendrein ein Tempomat. Doch statt mit LED leuchten sämtliche Scheinwerfer hier mit Halogen – ganz im Sinne des klassischen Erscheinungsbilds. Umso stolzer wirkt der Preis für die Harley-Davidson Electra Glide Highway King: 38.495 Euro in Deutschland, 47.595 Euro in Österreich. Weltweit werden 1.750 nummerierte Exemplare an Fans und Sammler verteilt, 1.000 in "Hi-Fi Orange" und 750 in "Hi-Fi Magenta".

Electra Glide ab 1968

Ende der 1960er-Jahre war die Harley-Davidson Electra Glide ein begehrtes, luxuriöses Top-Modell, des Komforts und der Ausstattung wegen später Fulldresser genannt. Mit Originalzubehör aus dem "King of the Highway"-Sortiment konnten stolze Besitzer ihre E-Glide noch weiter aufrüsten. Darin enthalten waren Koffer, Gepäckträger, Windschild und Motorschutzbügel.

Umfrage 15881 Mal abgestimmt Limited Editions - attraktive Sammlerstücke für Fans oder nur Geldmacherei? Attraktive Sammlerstücke für Fans. Etwas Besonderes, hätte ich auch gerne. Nur Geldmacherei. Standard ist preisgünstiger. mehr lesen

Fazit

Die Nummer 3 für die wachsende Icons Motorcycle Collection von Harley-Davidson ist wieder eine Electra Glide, wie schon 2021 das 1. Icons-Modell. Das Jubiläumsjahr 2023 beschert uns die Electra Glide Highway King, weitgehend konsequent klassisch arrangiert nach dem Vorbild der Ur-E-Glide aus dem Jahr 1968. Mit Weißwandreifen, Solo-Sattel und weißen Koffern. Vergleichsweise modern sind die elegant versteckten elektronischen Assistenzsysteme sowie der 114er-V-Twin mit 94 PS samt Screamin‘ Eagle-Abgasanlage. Insgesamt wird es 1.750 Exemplare von dieser Limited Edition geben. Preis in Deutschland: 38.495 Euro.