Harley-Davidson Nightster S Leak Erstes 120-Jahre-Modell in Australien entdeckt

Erst am 18. Januar 2023 wird Harley-Davidson den neuen Modelljahrgang offiziell vorstellen. Allerdings mussten die Modelle vorab in den unterschiedlichen Märkten homologiert werden. In Australien ist in diesem Zuge ein Dokument und Bilder einer neuen Nightster S aufgetaucht.

Harley-Davidson Nightster S 2023

Viel Neues lässt sich an der S genannten neuen Nightster-Version nicht erkennen und die Daten zeigen kaum Unterschiede. Chassis und Motor entsprechen der bekannten Nightster 975. Neu ist das Design der Gussräder. Die Nightster S bekommt aufwändig gestalteten Vielspeichen-Gussräder im Kreuzspeichendesign anstatt der einfachen 5-Speichen-Felgen der Nightster. Die Dimensionen in 100/90-19 vorn und 150/80B16 hinten bleiben erhalten.

Neben den neuen Rädern fällt der neue höhere Lenker auf, sowie das serienmäßige Beifahrerpolster. Woher das S, vermeintlich für Sport stehend, in der Nightster S kommt, ist nicht klar zu erkennen. Gabel, Stereodämpfer und Bremsanlage wirken 1:1 von der Nightster übernommen und der 975er-V2 leistet mit 90 PS exakt die gleiche Power. Ebenso unbekannt ist, woher die angegebenen 5 Kilogramm Mehrgewicht zur Nightster kommen (216 kg > 211 kg). Interessant für Nostalgiker: Das gezeigte Farbschema erinnert etwas an die XLCR 1000, kombiniert mit einem Tanklogo, dem der AMF-Ärä nicht unähnlich. Ab wann und zu welchem Preis die Harley-Davidson Nighster S bei den Händlern steht, ist nicht bekannt.

Fazit

In Australien sind Homologationsdaten der neuen Harley-Davidson Nightster S aufgetaucht. Optisch und technisch unterscheidet sich die S auf den ersten Blick kaum von der aktuellen Nightster mit dem 975er-V2.